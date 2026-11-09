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Ralf Schumacher přirovnal Hamiltona k Al Caponemu. U Ferrari by mu prý nic netoleroval

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Po Velké ceně Mexika volal do vysílačky po trestu pro týmového kolegu a mluvil o „velkých problémech“. Lewis Hamilton čekal podporu, místo ní přichází kritika. Ralf Schumacher ho přirovnal k Al Caponemu a Ferrari radí, ať si sedminásobného šampiona srovná.
Ralf Schumacher přirovnal Hamiltona k Al Caponemu. U Ferrari by mu prý nic netoleroval

Ralf Schumacher přirovnal Hamiltona k Al Caponemu. U Ferrari by mu prý nic netoleroval

Zdroj: Ferrari Scuderia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

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