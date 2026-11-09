Ralf Schumacher přirovnal Hamiltona k Al Caponemu. U Ferrari by mu prý nic netoleroval

Ralf Schumacher přirovnal Hamiltona k Al Caponemu. U Ferrari by mu prý nic netolerovalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ralf Schumacher přirovnal Hamiltona k Al Caponemu. U Ferrari by mu prý nic netolerovalZdroj: Ferrari Scuderia
Článek byl publikován 09.11.2026 09:49
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