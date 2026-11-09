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Boston zachvátil požár, ale hasiči nemohli vyjet jako obvykle. Město ochromila nemoc koní

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Když 9. listopadu 1872 začala hořet obchodní čtvrť Bostonu, hasiči zjistili, že jim chybí jeden z nejdůležitějších prostředků: zdraví koně. Epidemie koňské chřipky zasáhla celé město a komplikovala přesun těžkých hasičských vozů. Oheň mezitím přeskakoval mezi budovami, které vyrostly rychleji než infrastruktura potřebná k jejich ochraně. Katastrofa odhalila nečekanou slabinu moderního města.
Boston zachvátil požár, ale hasiči nemohli vyjet jako obvykle. Město ochromila nemoc koní

Boston zachvátil požár, ale hasiči nemohli vyjet jako obvykle. Město ochromila nemoc koní

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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