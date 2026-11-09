Myčka spotřebuje kolem 10 litrů vody, ruční mytí až 3krát více. Úspora však závisí na jejím správném používání

Myčka spotřebuje kolem 10 litrů vody, ruční mytí až 3krát více. Úspora však závisí na jejím správném používáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 09.11.2026 09:54
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