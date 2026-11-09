Kvíz pro fanoušky Kobry 11: 10 otázek připomene Semira i slavné případy, bez chyby projdou jen věrní diváci

V dnešním kvízu se vracíme k seriálu, který se na českých obrazovkách drží s neobvyklou výdrží už víc než čtvrt století. Kobra 11, dálniční policie, Semir Gerkhan a spousta zničených aut. Kolik toho o seriálu víte?
Když se řekne německý akční seriál, mnoha televizním divákům se okamžitě vybaví Kobra 11 – Dálniční policie. Seriál měl premiéru 12. března 1996 a během tří desetiletí se stal jedním z nejznámějších evropských televizních formátů. Jeho hlavními hrdiny jsou policisté dálničního oddělení, kteří řeší nejrůznější kriminální případy, pronásledují pachatele a samozřejmě se pravidelně dostávají do pořádně nebezpečných situací. Typickým poznávacím znamením seriálu jsou především automobilové honičky, havárie a náročné kaskadérské scény. Na zajímavosti týkající se seriálu se zaměřuje i náš kvíz na In-Lifestyle.
Jejich revírem je dálnice a jejich tempo je vražedné
Ačkoli jde o německý seriál, jeho příběhy se neodehrávají pouze na jednom místě. Zpočátku byla dějová základna spojována s Berlínem, později se dění přesunulo především do okolí Kolína nad Rýnem. Právě v Severním Porýní-Vestfálsku vznikala řada scén a pro natáčení akčních sekvencí se využívaly také speciální úseky silnic a dálnic. Seriál tak dokázal nabídnout nejen klasické policejní vyšetřování, ale také pořádnou dávku automobilové akce.
Největší stálicí seriálu je bezpochyby Semir Gerkhan, kterého ztvárňuje Erdoğan Atalay. Za jeho dlouhé působení se po Semirově boku vystřídala celá řada parťáků. Diváci si tak pamatují například Franka Stolteho, Andrého Fuxe, Toma Kranicha, Jana Richtera, Chrise Rittera, Bena Jägera, Alexe Brandta nebo Paula Rennera. V novějších příbězích se po Semirově boku objevila také Vicky Reisinger v podání Pii Stutzenstein. Některé dvojice se staly naprostými fanouškovskými legendami, jiné vydržely na obrazovce jen několik sezon.
Retro test znalostí československých seriálů: 10 otázek ukáže, kdo má televizní klasiku stále v malíku
Za třicet let se z Kobry 11 stal pořádný televizní maraton. Diváci mohli vidět více než tři stovky epizod ve 28 řadách a seriál se stále objevuje v televizním programu v podobě repríz. Pár let zpět se na obrazovkách také objevily tři devadesátiminutové filmy. Myslíte si, že legendární Kobru 11 opravdu dobře znáte? Otestujte se v našem kvízu!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČSFD, ČSFD, Postavy.cz, Wikipedie, TV Nova
Tento příspěvek Kvíz pro fanoušky Kobry 11: 10 otázek připomene Semira i slavné případy, bez chyby projdou jen věrní diváci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.