Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kvíz pro fanoušky Kobry 11: 10 otázek připomene Semira i slavné případy, bez chyby projdou jen věrní diváci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kobra 11, dálniční policie, Semir Gerkhan a spousta zničených aut. Kolik toho o seriálu víte?
Fotografie ze seriálu Kobra 11

Fotografie ze seriálu Kobra 11

Zdroj: Foto: se souhlasem TV Nova, Kobra 11
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:53

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Krásná Marie Rakušanová nebyla pro politika žádnou neznámou: Vít ji znal už jako studentku
Krásná Marie Rakušanová nebyla pro politika žádnou neznámou: Vít ji znal už jako studentku
Ostrá slova na adresu České televize vystřídalo nečekané přiznání. František Ringo Čech jí má co vyčítat
Ostrá slova na adresu České televize vystřídalo nečekané přiznání. František Ringo Čech jí má co vyčítat

František Ringo Čech se zapojil do debaty o budoucnosti České televize. Koncesionářské poplatky mu...

Martin Dejdar se svou krásnou ženou prožil nelehké období: Kdysi se rozhodli opustit Česko a hledat klid v Americe
Martin Dejdar se svou krásnou ženou prožil nelehké období: Kdysi se rozhodli opustit Česko a hledat klid v Americe

Daniela Dejdarová je s Martinem Dejdarem od začátku 90. let. Vystudovala práva, prošla modelingem a...

Jak dnes žije Tony z Ulice: Ondřej Volejník se k herectví dostal náhodou a zdaleka s ním neskončil
Jak dnes žije Tony z Ulice: Ondřej Volejník se k herectví dostal náhodou a zdaleka s ním neskončil

Tony z Ulice po letech odchází a diváci se hned začali ptát, jestli tím jeho příběh definitivně končí. To...

Test pokročilých znalostí českého jazyka: 10 otázek prověří i bývalé jedničkáře
Test pokročilých znalostí českého jazyka: 10 otázek prověří i bývalé jedničkáře

Připravili jsme krátký kvíz pro každého, kdo má pocit, že češtinu zvládá bez větší námahy. Dojde na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.