Za socialismu ji dostala každá nevěsta. Dnes je tahle skleněná mísa z ČSSR sběratelská rarita za 1 690 Kč

Při vyklízení bytu po rodičích dojde vždycky i na kredenc. V horní poličce, zabalená do novin, leží těžká zelená mísa, kterou nikdo roky nevyndal. Podobnou mísu měla spousta domácností a leckde se na ni vzpomíná jako na dárek ke svatbě. Vyhodit ji, nechat si ji na památku, nebo ji zkusit prodat? Než ji odnesete ke kontejneru, podívejte se na ni pozorněji, protože podobné mísy dnes hledají sběratelé.
Návrhář hospodských půllitrů
Jednu takovou mísu navrhl sklářský výtvarník Jiří Brabec. Narodil se v roce 1933, zemřel v roce 2005 a od roku 1965 navrhoval lisované sklo pro teplický podnik Sklo Union. Jeho jméno vám možná nic neřekne, jeho práci ale nejspíš znáte. Navrhl totiž i půllitry s uchem. Jablonecké Muzeum skla a bižuterie ve své monografii z roku 2021 uvádí, že se z nich pilo prakticky v každé hospodě.
Mísa s označením 13318 vznikla podle jeho návrhu v roce 1972. Vyráběla ji Rudolfova huť v Dubí nedaleko Teplic, kde vznikalo víc lisovaného skla než v kterékoli jiné československé sklárně. Mísa je z barevného ručně lisovaného skla a má rozměry asi 10,5 × 25,3 cm. Otištěná byla v Glass Review 30/1975.
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Na lisovanou mísu stačilo zajít do nejbližšího obchodu s domácími potřebami a peněženka to snesla. Proto od 60. do 80. let stála v tolika obývácích podobná zelená nebo medová mísa. Levný a všude dostupný kus klidně mohla dostat i novomanželka do nové domácnosti.
Nízkou cenu umožnil způsob výroby. Horká sklovina se natlačila do kovové formy, což bylo rychlejší a levnější než broušení. Kdo si nemohl dovolit broušené sklo, koupil lisované.
Od bazaru po starožitnictví
Mísa se vyráběla sériově a v inzerátech se objevuje dodnes, takže vzácná v pravém smyslu slova není. Sběratelskou cenu jí dává hlavně jméno návrháře a doložený model. V listopadu 2026 se požadované ceny mís připisovaných Brabcovi lišily podle toho, kdo je nabízel.
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Kde Co Požadovaná cena pražské starožitnictví zelená mísa ze 70. let, výška 11 cm, průměr 25 cm 1 690 Kč inzerát na Bazoši jantarová mísa, výška 10,5 cm, průměr 25 cm 800 Kč inzerát na Bazoši ambrová mísa, průměr 27 cm, uvedena 60. léta, nejspíš jiný model 390 Kč
Za mísu podobné velikosti chce starožitník přibližně dvojnásobek toho, co soukromý prodejce na Bazoši. Aukční dům Prague Auctions zařadil model 13318 do aukce 26. 7. 2026 s výchozí cenou 1 000 Kč. Mísy a misky ze Sklo Unionu bez doloženého autora se v roce 2026 nabízejí v bazarech i v aukčním katalogu za stovky korun, některé i za 100 Kč.
Ve starožitnictví stojí mísa připisovaná Jiřímu Brabcovi zhruba dvakrát víc než v inzerátu na Bazoši. Ilustrační foto. Zdroj: Sergey Meshkov / Pexels.
Kolik udělá známé jméno s doloženým modelem, je vidět u jiné mísy jiného autora. Žlutou mísu Adolfa Matury, model 13300 z roku 1971 z Rudolfovy huti, nabízela v listopadu 2026 pražská galerie za 3 000 Kč.
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Zatímco kurátoři si lisovaného skla po roce 1989 skoro nevšímali, sběratelé ve Spojených státech, v Británii, Rakousku i Německu ho v 90. letech začali skupovat. Sběratelé podle muzejní monografie vybírají hlavně podle konkrétních autorů, a proto mísa s ověřeným jménem stojí víc než podobný kus neznámého původu.
V únoru 2018 ukazovala výstava v Západočeském muzeu sklo, které lidé často vyhodili. „Je tady totiž vystavené zcela obyčejné sklo. Ono je ale neobyčejné,“ uvedl tehdy pro Český rozhlas Plzeň Jan Mergl, muzejník a znalec českého skla. Stanice tehdy také upozornila, že některé vázy z lisovaného skla se v aukcích prodávají stále dráž.
Jak ověřit vlastní mísu
Lisované sklo obvykle nemá značku výrobce, takže podpis na dně mísy většinou nenajdete. Model a autora pomáhají určit dobové katalogy, odborné publikace a výstavy. Mezi sběrateli patří k nejdůležitějším pomůckám kniha Marcuse Newhalla Sklo Union. Art Before Industry z roku 2008 s přiloženým CD s dobovými katalogy.
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Doma změřte výšku a průměr mísy a porovnejte je s údaji v katalogu. Jméno návrháře v inzerátu uvádí sám prodejce. Fotky mísy i jejího dna proto pošlete do sběratelské skupiny nebo aukční síni, která pořádá aukce skla. Cenu pak odvoďte z několika kusů stejného modelu, nejlépe z těch, které se opravdu prodaly.
Zdroje: https://www.msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2022/metodika-design-socialismus-msb-mk.pdf, https://www.pragueauctions.com/static/aukce/katalog-cz-338.pdf, https://www.antikpraha.cz/index.php?idAktualni=8&idInzerat=128889, https://www.antikpraha.cz/index.php?idAktualni=8&idInzerat=147655, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/sklo-union/, https://www.sklo-union.eu/fenomen, https://plzen.rozhlas.cz/mate-doma-lisovane-sklo-nevyhazovat-mate-maly-poklad-6710654, https://www.20thcenturyglass.com/glass_encyclopedia/bohemian_glass/rudolfova_glass/, https://en.isabart.org/document/77147, https://msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2021/b-v-ramci-ekrit-hledani_rovnovahy_2021.pdf