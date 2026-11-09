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Jak přežít pondělí, když tvoje pracovní morálka zůstala někde v neděli večer

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Pondělí v 8:07 není nejlepší chvíle rozhodnout, že odteď budeš člověk, který vstává v pět, odpovídá okamžitě na každý e-mail a do oběda vyřeší celý život. Když hlava ještě mentálně sedí v neděli na gauči, pomůže mnohem obyčejnější plán: nerozbít si den hned v první hodině.
Jak přežít pondělí, když tvoje pracovní morálka zůstala někde v neděli večer

Jak přežít pondělí, když tvoje pracovní morálka zůstala někde v neděli večer

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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