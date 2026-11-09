Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Týden v Ulici: Nová šance, nečekané pozvání a neshody nejen na radnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Týden v Ulici přinese rázné kroky a vztahové i pracovní střety. Na radnici se zabydlují Jirka se Soňou, jejichž spory se přesunou i za dveře Magdina bytu.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:58

Reklama
Další články z V Telce
Show Jana Krause nabídne pohled do zákulisí dívčí kapely Holki a vzpomínky na ayahuascový pobyt v peruánské džungli
Show Jana Krause nabídne pohled do zákulisí dívčí kapely Holki a vzpomínky na ayahuascový pobyt v peruánské džungli
Pondělní díl Ulice: Gábina na rozcestí, intimní sblížení, Klárka si tajně vezme pas a vytočený Pavel
Pondělní díl Ulice: Gábina na rozcestí, intimní sblížení, Klárka si tajně vezme pas a vytočený Pavel

Pondělní Ulice odstartuje pěkně zostra. Žofka posune svůj vztah s Matoušem, Gábina dostane ještě lákavější...

Kickboxer: Krvavé kousnutí od psa prožil Van Damme na vlastní kůži a zákeřného Asiata hrál Belgičan
Kickboxer: Krvavé kousnutí od psa prožil Van Damme na vlastní kůži a zákeřného Asiata hrál Belgičan

Během natáčení filmu Kickboxer se asijský padouch Tong Po skrýval pod obří maskou. Oblíbený Jean-Claude Van...

Černý ještřáb sestřelen: Úprava jména kvůli tlaku Pentagonu a toulaví psi před kamerou, které si členové štábu osvojili
Černý ještřáb sestřelen: Úprava jména kvůli tlaku Pentagonu a toulaví psi před kamerou, které si členové štábu osvojili

Natáčení dramatu Černý jestřáb sestřelen se zúčastnili i skuteční vojenští piloti. Pentagon si ale na...

Terminátor 2: Zvuk slavného robota tvořilo psí žrádlo a náročné natáčení odnesla herečka trvalou ztrátou sluchu
Terminátor 2: Zvuk slavného robota tvořilo psí žrádlo a náročné natáčení odnesla herečka trvalou ztrátou sluchu

V akčním sci-fi Terminátor 2: Den zúčtování z roku 1991 Arnold Schwarzenegger četl text z čelního skla auta...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.