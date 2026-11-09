Týden v Ulici: Nová šance, nečekané pozvání a neshody nejen na radnici

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Týden v Ulici přinese rázné kroky a další vztahové i pracovní střety. Žofka se připravuje na definitivní tečku za vztahem s Matoušem, zatímco Gábina zvažuje novou, velmi atraktivní pracovní šanci. V Křečovicích se mezitím zabydlují na radnici Jirka se Soňou, jejichž spory se přesunou i za dveře Magdina bytu. Žofka plánuje s Matoušem skoncovat
Celý víkend po společném badmintonu se Matouš Žofce neozval, což u ní odstartovalo vlnu pochybností. Neustále řeší, jestli s ní už zkrátka nepočítá, nebo se dokonce tajně nevrací ke své bývalé přítelkyni. Žofka došla k závěru, že už se nechce trápit a hodlá jednat. Plánuje si s Matoušem na rovinu promluvit a v krajním případě jejich vztah rovnou ukončit. Matouš ji pozve k sobě domů, aby vše společně probrali. Žofka mu pak bez okolků sdělí, že má svého bývalého přítele taky ráda, ale jsou už jen kamarádi a mají to vyřešené. V jeho případě to ale tak podle ní není. Jak to nakonec mezi nimi dopadne?
Lepší nabídka pro Gábinu a nesouhlas matky
Gábina teprve před nedávnem odmítla lukrativní pracovní šanci v Německu, aby mohla trávit čas s rodinou a vrátit se zpět před Vánocemi, jak bylo původně v plánu. Teď jí ale na stole přistála další a mnohem lákavější nabídka. V rodině to okamžitě vyvolá odlišné reakce. Gábinin otec ji jednoznačně podporuje, přeje si pro dceru profesní postup a nabádá ji, aby šanci využila. Pumrová má naopak úplně jinou představu a trvá na tom, aby Gábina zůstala po boku rodiny. Otázkou zůstává, jak se k celé věci postaví Jirka Herman.
Společná večeře u Magdy a neshody o politice
Magda doma pořádá večeři a kuchařské role se ujala Martina. Menu je tentokrát italské s milánskou specialitou. Zatímco Martina si chce jídlo a pohodový večer hlavně užít po náročných dnech v hospodě i kvůli Jirkově politické kariéře v klidu, Magdiny představy o zábavě u stolu jsou zcela odlišné. Do detailů totiž prožívá Sonino vítězství ve volbách a má v plánu nad dobrým jídlem rozebrat s Jirkou všechny aktuální radniční záležitosti. Jenže to se Martině vůbec nelíbí.
Nová pravidla na radnici a lákavé místo ve škole
Přímo na úřadě současně začíná společné působení nové starostky Soni a místostarosty Jirky. Od prvních dnů ale narážejí na velmi odlišné přístupy. Soňa jako nadřízená zavádí nová, přísná pravidla a neváhá diktovat i detaily ohledně oblečení podřízených. Jirka se k nařízením staví vlažně a hledá způsob, jak si udržet své staré úřednické zvyklosti.
Zásadní profesní nabídka se naopak nečekaně otevírá Janě Kokešové. Dozví se totiž, že ve škole poptávají novou tajemnici. Sama pozici vnímá jako obrovskou šanci a souhlasí s ní i okolí, ovšem kromě Eddieho. Názor jejího partnera je jasný. Vůbec ho neláká představa, že by se s Janou potkával nejen doma, ale musel by s ní denně sdílet i prostory stejné školy.
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