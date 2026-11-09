Dívka odešla na brigádu, domů už se nevrátila. Pátrají po ní tři dny

Dívka odešla na brigádu, domů už se nevrátila. Pátrají po ní tři dnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dívka odešla na brigádu, domů už se nevrátila. Pátrají po ní tři dnyZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 09.11.2026 09:58
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →