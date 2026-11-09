Procházka po knokautu od Ulberga riskuje proti neporaženému bijci z Nového Zélandu. Nemám co ztratit, vzkázal mu soupeř

Dubnový večer v Miami skončil pro bývalého šampiona polotěžké váhy Jiřího Procházku tvrdě. Zápas o uvolněný titul proti Carlosi Ulbergovi trval 3:45 prvního kola a český bojovník v něm 11. dubna 2026 prohrál knokautem. Návrat, který pro něj organizace přichystala na 21. listopadu 2026 do katarského Dauhá, přitom nevypadá jako laskavost. Soupeřem je neporažený Novozélanďan Navajo Stirling, který během roku 2026 ukončil tři muže včetně bývalého šampiona Jana Blachowicze. Redakce MMAmag proto prošla oficiální profily obou bojovníků, stránku turnaje i aktuální žebříček na webu UFC a spočítala, jak riskantní zadání to vlastně je.
Neporažený Novozélanďan má pro Procházku jednu větu
Hlavní zápas večera v hale ABHA Arena v Dauhá je vypsaný na pět kol v polotěžké váze, tedy v kategorii s limitem 205 liber, což je 92,97 kg. Zápas oznámila v tiskové zprávě z 12. října 2026 organizace UFC, největší promotér smíšených bojových umění na světě.
Stirling nastoupí s profesionální bilancí 11 výher a nula porážek, šest z nich získal v UFC od chvíle, kdy v roce 2024 získal smlouvu v Contender Series. Podle jeho profilu na webu UFC je mu 28 let, Procházkovi 34. Do oktagonu nastupuje jako bojovník z Aucklandu, první zápas v UFC odkroutil 14. prosince 2024.
V podcastu The Ariel Helwani Show mluvil Stirling o tom, kdo z dvojice vsadil víc. Podle anglického přepisu, který zveřejnil server BJPenn.com, řekl: „Má hodně co ztratit, já nemám skoro co ztratit a můžu získat všechno.“ Není to jen póza. V oficiálním žebříčku UFC stojí Procházka výš, takže prohrou ztrácí víc než soupeř.
Jak vypadá Stirlingova vizitka po rozebrání na jednotlivé zápasy, to je přesně ten důvod, proč je kolem jeho jména takový hluk.
Tři soupeři, deset minut a jedno jméno, které zná každý fanoušek
Do sekce s historií zápasů na oficiálním profilu Stirlinga nahlédla redakce MMAmag a sečetla čisté časy jeho tří posledních výher v UFC. Všechny tři skončily před limitem, všechny po úderech.
|Soupeř
|Kolo
|Čas ukončení
|Bruno Lopes
|2.
|4:05
|Ion Cutelaba
|2.
|3:23
|Jan Blachowicz
|1.
|2:56
Dohromady 10:24. Jde o součet oficiálních časů od začátku každého z těch tří zápasů, pauzy mezi koly v něm nejsou. Za dva roky od Contender Series se tak z neznámého prospektu stal muž, který poslal k zemi bývalého mistra světa.
Zajímavé ale je, že Procházka o tomhle soupeři nemluví jako o hrozbě.
Procházka o soupeři mluví jinak, než se před zápasem čeká
Co říká Procházka sám a co o zápase zaznívá venku, porovnala redakce MMAmag vedle sebe: na jedné straně Procházkův vlastní blog zveřejněný po oznámení zápasu, na druhé zahraniční texty a přepisy podcastů. Z blogu žádná výhrůžka nepadla. „Tohoto soupeře vnímám jako pravou výzvu. Ze všech možných soupeřů, o kterých jsme se s UFC v posledních měsících bavili, je pro mě tento ze své pozice i kvůli svému stylu největší výzvou. Připadá mi trochu jako mladší verze mě samotného,“ napsal Procházka ve svém blogu.
Oceňuje na něm dravost, vytrvalost a houževnatost. Pak ale přidá větu, která zní úplně jinak: „Vidíme v jeho stylu díry, které využijeme.“ Kdo si pamatuje Procházkův vlastní rozjezd, ví, proč mu to zrcadlo sedí. Takhle kdysi vybíhal proti zavedeným jménům on.
Z Česka zní opačný tón. Ondřej Novotný, šéf organizace OKTAGON MMA a hlas podcastu MMA Letem Světem, označil v dílu z 2. října 2026 Procházku za velkého favorita a podle přepisu, který zveřejnil Sport.cz, tvrdil, že tam, kde je Čech, Stirling ještě není. Argumentoval tím, že Procházka měl proti sobě úplně jiné soupeře a že bojovníky Stirlingova typu během kariéry skládal v prvním nebo druhém kole. Část zahraničního trhu i někteří tamní experti to vidí obráceně a staví Procházku spíš do role outsidera.
Zajímavější než to, kdo koho porazí, je přitom otázka, co se s Procházkovou cestou k titulu stane v obou případech.
Co má Procházka v Dauhá na stole kromě jednoho večera
ANALÝZA Proč muž, který je v žebříčku výš, působí jako ten ohrožený? Ze žebříčku UFC, který měla redakce MMAmag k dispozici k 9. listopadu 2026 ve znění poslední aktualizace z 3. listopadu 2026, plyne tohle pořadí polotěžké váhy: šampionem je Carlos Ulberg, Procházka je druhý, Stirling pátý. Starší české texty z konce září pracovaly s jiným pořadím, server iDNES.cz tehdy uváděl Procházku třetího a Stirlinga sedmého.
Zbytek je kariérní matematika. Procházka hájí místo v titulové frontě a vrací se 224 dní po knokautu v prvním kole. Stirling je níž, neporažený a výhra nad bývalým šampionem ho vystřelí nahoru. Jeho věta o tom, že nemá skoro co ztratit, tedy není drzost, ale popis situace.
Výhra Procházku k pásu automaticky nevrací, drží ho ale ve hře o další šanci. Prohra by znamenala dvě porážky v řadě v nejsledovanějších zápasech kariéry a titulovou debatu odloženou na dlouho. V Dauhá se 21. listopadu 2026 ukáže, jestli originál ještě umí porazit vlastní mladší verzi.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková