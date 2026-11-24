V listopadu zatáhneme dlouhé závěsy už odpoledne. V prosinci přisuneme křeslo k radiátoru, aby se do obýváku vešel stromeček. Jenže pokud závěs nebo křeslo zakryjí radiátor, teplý vzduch se po místnosti šíří hůř. Co dalšího při vytápění přehlížíme a jak to napravit, abychom ušetřili teplo i peníze?
Teplo končí za závěsem
Vzduch se u radiátoru ohřívá, stoupá vzhůru a šíří se po pokoji. Když těleso zakryje dlouhý závěs, část ohřátého vzduchu může zůstávat u okna za látkou. Proudění omezuje i pohovka nebo stůl těsně před radiátorem. Mezi čelem radiátoru a pohovkou nebo jiným nábytkem nechte zhruba 15-30 cm volného místa.
Pokoj pro hosty necháte do Vánoc vychladnout
Pokoj pro návštěvy můžete vytápět méně než obývák. Mírné snížení teploty může šetřit energii. Když ale topení v pokoji vypnete úplně, část tepla do něj stejně projde přes stěny a dveře ze sousedních místností. V bytovém domě může přicházet i od sousedů. Na chladnějších stěnách se navíc snáz sráží vlhkost a vznikají podmínky pro plíseň. I prázdný pokoj proto průběžně mírně vytápějte.
„Temperování neznamená, že musíme všechny místnosti vytápět stejně. Důležité je nenechat některé části domu nebo bytu úplně prochladnout, protože následné vyrovnávání velkých teplotních rozdílů může být energeticky náročnější a studené povrchy zároveň zvyšují riziko kondenzace vlhkosti,“ vysvětluje Pavlína Trajtělová, produktová specialistka společnosti KORADO.
Tip: Obyčejný hřeben pom může při čištění radiátorů.
Větráte na ventilačku celé odpoledne
Po pečení cukroví nebo po obědě s návštěvou otevřete na pár minut okno dokořán. Pokud máte okna na protilehlých stranách bytu, otevřete obě najednou. Vzduch se vymění rychleji a ven se dostane i přebytečná vlhkost a pachy. Když necháte okno celé odpoledne na ventilačku, vzduch se mění pomaleji a stěna kolem okna může prochladnout. Během dne proto raději krátce vyvětrejte znovu, kdykoli je potřeba.
Mokré rukavice a prádlo končí přímo na topení
Pár rukavic uložených na radiátor po návratu ze zimní procházky obvykle velký rozdíl neudělá. Když ale na něj pravidelně rozkládáte mokré prádlo, zakrytá plocha předává do místnosti méně tepla. Z prádla se navíc odpařuje voda, která zvyšuje vlhkost v pokoji. To je znát hlavně v chladnějších místnostech, kde se málo větrá.
Pokud tedy chcete sušit u topení, použijte sušák určený pro daný radiátor. Textilie na něm visí s odstupem a nezakrývají celou plochu tělesa. Například k některým deskovým radiátorům RADIK nabízí KORADO jako příslušenství sušák na ručníky. Při sušení v místnosti nezapomeňte větrat.
Přehlížíte šplouchání v radiátoru
Pokud radiátor šplouchá nebo je nahoře chladný a dole teplý, může v něm být vzduch. Ten brání správnému proudění topné vody, kvůli čemuž těleso pak může hřát méně. Proto při odvzdušňování postupujte podle návodu k otopné soustavě.
Když se potíže vrátí, může být potřeba odvzdušnění zopakovat. Platí to zejména ve vyšších patrech, protože v nejvýše položených tělesech se vzduch může v soustavě znovu nahromadit.
Mřížku u francouzského okna zakryjete kobercem
Máte u francouzského okna v podlaze dlouhou mřížku, ze které při topení stoupá teplý vzduch? Pod ní je schovaný podlahový konvektor. Je to topné těleso zabudované do podlahy, které pomáhá vytápět prostor u velkých oken nebo prosklených dveří.
Když třeba v obýváku děláte místo na stromeček, dejte pozor, aby přes mřížku nesahal koberec, dlouhý závěs ani podložka pod stojan. Vzduch potřebuje mřížkou volně proudit. Při úklidu zkontrolujte i prostor pod ní, kde se může usazovat prach a další nečistoty.
„U radiátorů i konvektorů platí stejný základní princip – teplo potřebuje prostor, aby se mohlo šířit do místnosti. Zatímco klasickému radiátoru škodí hlavně těsně přisunutý nábytek nebo dlouhé závěsy, u podlahového konvektoru je důležité ponechat volnou mřížku a pravidelně čistit prostor pod ní. I nenápadná vrstva prachu totiž dokáže proudění vzduchu zbytečně omezit,“ doplňuje Pavlína Trajtělová.
Zdroje info: Autor, Pavlína Trajtělová
Náhledové foto: Pixabay
The post Radiátor hřeje, obývák zůstává studený. Šest chyb při zimním vytápění
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