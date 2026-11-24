Čeká vás víkend mimo domov nebo několik dní, kdy nebudete mít čas pravidelně zalévat pokojové rostliny? Nemusíte hned kupovat automatický zavlažovací systém. Obyčejná prázdná plastová lahev může posloužit jako jednoduchá pomůcka, která pomůže udržet substrát vlhký i během vaší nepřítomnosti. Důležité je zvolit správný způsob použití a před odjezdem si ověřit, zda rostlinám vyhovuje.
Lahev zapíchnutá hrdlem do substrátu
Jednou z nejjednodušších možností je použít menší plastovou lahev s víčkem. Nejprve ji důkladně vypláchněte a naplňte čistou vodou. Do víčka udělejte jeden nebo dva velmi malé otvory, například tenkým hřebíkem. S otvory zacházejte opatrně a případné ostré hrany začistěte. Lahev poté obraťte dnem vzhůru a hrdlo zasuňte několik centimetrů do zeminy, aniž byste poškodili kořeny.
Voda bude podle velikosti otvorů, vlhkosti substrátu a jeho složení postupně prosakovat. Příliš velké otvory však mohou způsobit rychlé vytečení celého obsahu, zatímco velmi malé se mohou ucpat. Proto je vhodné systém nejprve vyzkoušet a podle potřeby upravit.
Pomalé zavlažování pomocí knotu
Další možností je bavlněný provázek nebo knot, který propojí nádobu s vodou a květináč. Jeden konec vložte do nádoby s vodou a druhý zasuňte do substrátu. Provázek musí být dostatečně navlhčený, aby mohl vodu vést. Nádobu umístěte poblíž květináče, ideálně tak, aby byla stabilní a nemohla se převrhnout.
Tento způsob může fungovat zejména u menších pokojových rostlin, ale rychlost přenosu vody závisí na materiálu knotu, výškovém rozdílu i vlhkosti půdy. Před odjezdem proto několik dní sledujte, zda se substrát nepřemokřuje, nebo naopak nevysychá.
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Jak vybrat vhodnou lahev
Pro malý květináč obvykle stačí menší lahev, zatímco větší nádoba může být vhodnější pro rozměrnější rostlinu. Neplatí však, že více vody znamená lepší výsledek. Některé druhy potřebují mezi zálivkami nechat substrát částečně proschnout a trvale mokrá půda jim může poškodit kořeny.
Před odjezdem rostliny zalijte podle jejich běžných potřeb a odstraňte z podmisek přebytečnou vodu. Dávkovač nepoužívejte jako náhradu pravidelné péče u rostlin citlivých na přemokření. Pokud máte doma několik různých druhů, přizpůsobte zavlažování každému zvlášť.
Foto: Pixabay
Vyzkoušejte systém ještě před odjezdem
Nejčastější chybou je připravit zavlažování až těsně před odchodem. Místo toho ho otestujte alespoň dva až tři dny předem. Zkontrolujte, kolik vody se spotřebovalo, zda lahev neprotéká a jestli substrát zůstává přiměřeně vlhký. Pomoci může také přesunutí rostlin mimo přímé polední slunce, které zvyšuje odpařování vody.
Plastová lahev sice nenahradí péči člověka při delší nepřítomnosti, ale pro krátký výlet může být praktickým řešením. Díky několika jednoduchým úpravám navíc znovu využijete obal, který by jinak skončil v odpadu.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/zahrada/zavlazovaci-system-z-pet-lahvi-jak-na-to/
Náhledové foto: Pixabay
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