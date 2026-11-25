Část evropského nařízení o obalech a obalových odpadech se používá od 12. srpna 2026. Pro domácnosti z tohoto data neplyne povinnost změnit způsob třídění, na který jsou ve své obci zvyklé. Pravidla pro nové označení obalů uváděných na trh přijdou na řadu nejdříve 12. srpna 2028.
Nařízení zároveň počítá s odstupem 24 měsíců od vstupu příslušných prováděcích předpisů v platnost. Rozhoduje pozdější z těchto dvou termínů. Na běžných obalech se má nové značení objevit nejdříve 12. srpna 2028, případně později podle prováděcích pravidel. Dříve vyrobené nebo dovezené obaly mohou podle nařízení v prodeji zůstat ještě až tři roky od začátku příslušné povinnosti.
Jedna nádoba může mít několik symbolů
Základem značení má být srozumitelný obrázkový symbol, který spotřebiteli napoví, z čeho je obal vyrobený. Na nádobě pro oddělený sběr pak uvidí, které materiály do ní může vhodit. Nařízení výslovně připouští, aby jedna nádoba nesla více značek. Obce tak mohou zachovat například společný sběr plastů a nápojových kartonů tam, kde ho už zavedly.
Pro označení sběrných nádob předpis stanoví datum 12. srpna 2028, případně 30 měsíců od přijetí příslušných prováděcích předpisů. I tady platí pozdější termín a lhůta se počítá jinak než u značení samotných obalů.
Rozdíl dobře ukazuje obyčejný karton od džusu. Jeho pevné stěny obsahují papír, ale také další materiálové vrstvy, díky nimž uvnitř zůstane tekutina. V českých obcích se může sbírat do samostatné nádoby, případně společně s jinou surovinou podle místního systému.
Už dnes bývá nádoba určená na kartony označena oranžovou samolepkou. O tom, zda do ní patří i právě vyprázdněná krabice od mléka, tedy víc vypoví nálepka než samotná barva celého kontejneru. Sešlápnutý prázdný karton v něm navíc zabere méně místa.
Vratné obaly budou mít vlastní označení
Jiné údaje potřebuje nakupující, pokud má prázdný obal po použití vrátit. Evropská úprava proto pamatuje zvlášť na opakovaně použitelné obaly a na obaly zapojené do zálohových systémů.
U nově uváděných opakovaně použitelných obalů počítá se značkou upozorňující na možnost dalšího použití. Další informace o vracení a sběrných místech mají být dostupné také digitálně, například přes kód načtený telefonem.
Pro tuto skupinu předpis uvádí nejdříve 12. únor 2029 a zároveň lhůtu 30 měsíců od vstupu příslušného prováděcího předpisu v platnost. Do zavedení nových symbolů zůstává při cestě s odpadem ke kontejnerům nejspolehlivějším vodítkem pokyn na konkrétní nádobě.
eur-lex.europa.eu, green-forum.ec.europa.eu, jaktridit.cz