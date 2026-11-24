Na jaře otevřete, na podzim zazimujete, mezitím zajedete několikrát na víkend a na týden nebo dva v létě. Pokud tak vypadá váš chalupářský rok, zkuste si spočítat, kolik vás vyjde mít vlastní místo k rekreaci. Část výdajů platíte i v měsících, kdy tam ani nevkročíte. K účtům za energie připočítejte také cesty autem a peníze odkládané na opravy.
Tradice víkendů a prázdnin na chatě nebo chalupě sahá v naší zemi hluboko do minulého století. V průzkumu pro MPSV před dvěma lety uvedlo 13 % dotázaných, že jejich domácnost vlastní chatu nebo chalupu pro rekreaci. Pořízení takového zázemí vyjde na miliony. Průměrná nabídková cena prémiové chaty podle nejnovějších dat Bezrealitky dosáhla 2,3 milionu korun, běžná chalupa se nabízí za 3,45 milionu. Za celoročně využitelné chalupy zaplatíte průměrně kolem 8 milionu korun. Současnou nabídku tvoří hlavně nemovitosti z vyšší cenové kategorie.
„Mít vlastní nemovitost pro rekreaci stojí peníze i čas na údržbu. Je dobré si spočítat, jak často vůbec chalupu využíváme a kolik za ni vlastně ročně platíme,“ upozorňuje Lucie Starovičová, která se stará o zákazníky ve společnosti Bezrealitky. „Loni jsme s Bezrealitky udělali průzkum a zjistili jsme, že čtvrtina oslovených majitelů svou chatu nebo chalupu nevyužívá pravidelně nebo dostatečně. Z této skupiny by přibližně 15 % uvažovalo o prodeji, pokud by se objevila zajímavá příležitost,“ dodává Lucie Starovičová. Kolik vás tedy stojí chalupa, i když ji příliš nevyužíváte?
Modelový příklad: chata a chalupa
Pro představu jsme sestavili model běžně vybavené chaty o 40 m² a chalupy o 90 m². Obě využívá čtyřčlenná rodina 54 dnů ročně: dvacet víkendů a dvě samostatné týdenní dovolené. Chata je od poloviny listopadu do poloviny března zazimovaná. Chalupu rodina navštěvuje také v chladnějších měsících.
Oba objekty mají lednici, elektrické vaření, bojler a televizi. Chalupa má navíc troubu, mikrovlnku a pračku. Topí se dřevem a podle potřeby se přitápí elektricky. U chaty počítáme s dvaceti dny, kdy si rodina potřebuje přitopit, u chalupy se třiceti. Spotřebu vody odvozujeme od běžného průměru domácností: za rok 2025 činil podle ČSÚ 89,7 litru na osobu a den, v modelu zaokrouhlených na 90 litrů.
Foto: Pixabay
Cesta za odpočinkem není zadarmo
Posázaví a Berounka, přehrada Hracholusky, údolí Střely, nádrže Skalka a Jesenice nebo Brněnská přehrada, to jsou tradičně oblíbené rekreační oblasti. Podle starších studií lidé na své chalupy a chaty dojížděli v průměru kolem 35 kilometrů jedním směrem. Tento údaj jsme využili v modelovém výpočtu. Při 22 cestách tam a zpět rodina za rok ujede 1 540 km. Auto se spotřebou 7 litrů na 100 km spálí necelých 108 litrů benzinu. Při ceně 40 korun za litr to znamená přibližně 4 300 korun ročně jen za palivo (cena odpovídá zaokrouhlenému průměru Naturalu 95 podle ČSÚ za leden až říjen 2026).
Stojí chalupa sto kilometrů od domova? Při stejných 22 zpátečních cestách, spotřebě auta a ceně benzinu zaplatíte jen za palivo přibližně 12 300 korun ročně, což je o osm tisíc více než v našem základním modelu. Vzdálenost proto může rodinný rozpočet ovlivnit podobně výrazně jako účty za energie.
Modelové roční výdaje na chatu a chalupu
Čtyřčlenná rodina • 54 pobytových dnů ročně • ceny 2026. Chata je v zimě zazimovaná, chalupa se využívá i v chladnějších měsících. Doprava: 22 zpátečních cest, 35 km jedním směrem. Částky jsou zaokrouhlené, včetně DPH. Rezerva a pojistné jsou zvolené modelové částky. Daň z nemovitých věcí se přičítá individuálně. Model nezahrnuje zimní temperování prázdné chalupy.
Kolik stojí víkendy ve vlastním
Pevné platby za elektřinu a vodu, pojištění a poplatek za odpad je třeba platit i během nepřítomnosti. V našem modelu představují dohromady přibližně 9 500 korun ročně u chaty a 10 900 korun u chalupy. Čím méně na chalupu jezdíte, tím větší podíl na celkových ročních výdajích tyto pevné platby mají.
Celkový roční rozpočet včetně provozu, dopravy a rezervy na opravy je přibližně 34 300 korun ročně pro chatu a 50 000 korun pro chalupu. Samotný provoz s dopravou vychází na 24 300 korun u chaty a 30 000 korun u chalupy, dalších 10 tisíc, respektive 20 tisíc korun tvoří zvolená rezerva. Při 54 pobytových dnech ročně tak na jeden den strávený na chatě připadá přibližně 640 korun, u chalupy asi 930 korun.
Vyplatí se vám rekreační nemovitost?
Sečtěte si, kolik vás letos chata nebo chalupa stála, a porovnejte výdaje s časem, který jste tam skutečně strávili. Dává vám takový účet ještě smysl? Pokud zjistíte, že na chalupu jezdíte spíš z povinnosti než pro radost, můžete zimu využít k přípravě na jarní prodej. Budete mít čas dát dohromady potřebné dokumenty, promyslet cenu a připravit nemovitost na období, kdy zájem kupujících obvykle ožívá.
Zdroje info: Autor, Lucie Starovičová, bezrealitky.cz, mpsv.gov.cz
Náhledové foto: Pixabay
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