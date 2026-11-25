Starý robotický vysavač je nafocený na inzerát a první zájemce se ozval hned druhý den. Při balení vás ale napadne zvláštní otázka. Robot léta jezdil po bytě a znal každý kout obýváku i ložnice. Kdo všechno ten plánek ještě má?
Co všechno je na mapě bytu
Robot si mapu skládá z měření svých senzorů a podle ní plánuje trasu. Najdete v ní místnosti s názvy, které jste jim dali v aplikaci, i plochy, kde robot uklízel. Jsou v ní také zakázané zóny a virtuální zdi, třeba kolem misky pro psa. Kdo plánek uvidí, pozná, kolik máte pokojů a kde je ložnice nebo dětský pokoj. Když k tomu přidá údaje z vašeho účtu v aplikaci, ví o vašem bytě víc než leckterý soused.
Z měření senzorů si robot skládá plánek s místnostmi, zakázanými zónami i virtuálními zdmi. Ilustrační foto. Zdroj: Andrey Matveev / Unsplash.
Kde mapa skončí, rozhoduje značka. Někteří výrobci uvádějí, že plánek zůstává jen v paměti robota. U jiných putuje na server, typicky ve chvíli, kdy si ho chcete prohlédnout v aplikaci v telefonu. Jak to má váš model, zjistíte v nastavení aplikace. U iRobotu nepomůže ani smazání aplikace z telefonu, protože chytré mapy Smart Maps jsou uložené v cloudu výrobce.
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V letech 2024 až 2026 se u několika značek objevily chyby, kvůli kterým mohl někdo cizí vysavač ovládat na dálku nebo sledovat jeho mapu či kameru. Našli je výzkumníci i nadšenci, v jednom případě je zneužili útočníci. Některé díry výrobci po upozornění zalepili rychle, jinde se oprava protáhla nebo napoprvé nebyla úplná. O které značky šlo, se dočtete ve zdrojích pod článkem.
Kde najdete přepínač
U značek s oficiálním návodem vypnete další odesílání několika klepnutími. Položky menu uvádíme anglicky podle výrobců, česká verze aplikace je může nazývat jinak a s aktualizacemi se postupy mohou měnit.
Značka Kde je mapa Postup a poznámky iRobot jako Smart Maps v cloudu v iRobot Home: Accounts > Privacy > Mapping Features, vybrat robota a přepnout DJI ROMO 2 s lokálním režimem (od 29. 10. 2026) jen v zařízení aktualizovat firmware, pak v DJI Home v Device Settings > Security Settings zapnout Local Data Mode Xiaomi bez zvláštní volby i na serveru zapnout lokální režim, mapa i záznamy úklidu pak zůstanou v zařízení Roborock podle výrobce v robotu firma sbírá anonymizované statistiky používání Přečtěte si také: Samsung a Xiaomi místo vypnutí spustí Gemini: Stačí v nastavení přepnout boční tlačítko, u iPhonu je to jinak
U ROMO 2 potřebuje první mapování připojení k internetu. Úklid, navigace i návrat do stanice pak fungují bez internetu.
O co přijdete
U iRobotu po vypnutí zmizí úklid vybraných místností, cílené i zakázané zóny a odhad délky úklidu. Vypnou se také dřívější plány a oblíbené volby. Když mapování později zase zapnete, robot musí byt zmapovat znovu.
U iRobotu přijdete vypnutím mapování o úklid vybraných místností i zakázané zóny a po novém zapnutí musí robot byt zmapovat znovu. Ilustrační foto. Zdroj: Onur Binay / Unsplash.
Ovládání z mobilu mimo domov obvykle funguje přes servery výrobce. Kdo vypne cloud nebo zapne lokální režim, zpravidla tak přijde o možnost spustit úklid třeba z kanceláře.
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Než robota prodáte nebo odnesete do sběrného dvora, udělejte tohle:
Smažte mapy v aplikaci. Odeberte robota ze svého účtu. Obnovte tovární nastavení.
Reset vymaže data v robotu. Kopii na serveru výrobce ale sám odstranit nemusí, a proto je potřeba ještě jeden samostatný krok.
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O výmaz uložených údajů můžete výrobce požádat podle článku 17 GDPR. Na odpověď má výrobce měsíc. Jde-li o složitou žádost, smí si vzít ještě dva měsíce navíc, musí vám to ale oznámit. Přepínač tedy zvládnete hned, se smazáním staré kopie ale počítejte s týdny, u složitější žádosti až se třemi měsíci.
Uživatelé Roborocku z Evropského hospodářského prostoru žádají o výmaz dat ze serverů firmy e-mailem na privacy@roborock-eu.com. Podle zásad ochrany soukromí pro web firmy nemusí data ze záloh zmizet hned a do té doby je firma izoluje. Když výrobce do měsíce nereaguje, můžete si zdarma stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stížnost pošlete elektronicky podepsaným e-mailem na posta@uoou.gov.cz, datovou schránkou qkbaa2n nebo poštou.
Než koupíte další vysavač, ptejte se rovnou v obchodě. Od 12. 9. 2025 musí prodejce připojeného výrobku podle Data Actu předem sdělit, jestli data ukládá v zařízení, nebo na serveru, jak dlouho je uchovává a jak je můžete získat nebo vymazat.
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