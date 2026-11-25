Na kraji pole leží balíky sena, které zmokly a přes zimu zplesnivěly. Zvířatům je zemědělec dát nemůže a neví, kam s nimi. Pro zahrádkáře jsou přitom základem záhonu, který se neryje a pletí na něm skoro nezbývá. Trik je starý desítky let a zahrádkáři ho teď objevují znovu.
Co farmář nezkrmí, záhon využije
Seno se zkazí, když se uskladní vlhké nebo když na louce zmokne. Ke krmení se pak nehodí. Podle propagátorky metody je ale záhonu jedno, že seno zplesnivělo: půdu kryje a tleje stejně jako krmné a pořídí se mnohem levněji.
Zmoklé seno, které zvířata nedostanou, poslouží na záhoně jako levný mulč. Ilustrační foto. Zdroj: Ainārs Cekuls / Unsplash. Královna mulče
Metodu nejvíc proslavila knihami a přednáškami Američanka Ruth Stoutová, přezdívaná královna mulče. Sama ale tvrdila, že mulčování nevymyslela. V roce 1944, po čtrnácti letech pěstování s orbou, zkusila zasít do neorané země a úroda ji přesvědčila.
Přečtěte si také: Než vyhodíte nábytek po rodičích, projděte 7 míst: Starší Češi schovávají úspory v sedačkách i mezi hrnky
Zeleninové i květinové záhony u ní kryla po celý rok silná vrstva tlející rostlinné hmoty. Jak se spodek rozkládá, nahoru se přidává další, takže kompost vzniká přímo na místě. Rýč, motyka i konev podle ní mohly zůstat v kůlně.
Pod mulčem se skutečně méně vypařuje voda, takže stačí méně zalévat. Také čeští zastánci pěstování bez rytí upozorňují, že rýč narušuje chodbičky žížal i strukturu půdy.
Jak založit záhon pod senem
Na jaře nespěchejte, protože vrstva sena udržuje půdu chladnější. Pokládejte ji až na prohřátou zem a pak postupujte takto:
Přečtěte si také: Samsung a Xiaomi místo vypnutí spustí Gemini: Stačí v nastavení přepnout boční tlačítko, u iPhonu je to jinak Rozprostřete asi 20 cm volného sena, které rychle slehne na 5 až 8 cm. Z celých plátů lisovaného balíku stačí tenčí vrstva. Kde chcete sít, rozhrňte seno až na hlínu. Do škvíry vysejte a semena zahrňte, jak jste zvyklí. Rozestupy řádků nechte zpočátku stejné jako bez mulče. Jak seno tleje, přidávejte nahoru další. Zásobu si sežeňte předem, protože materiálu spotřebujete hodně.
Podle Stoutové drobná semena plevelů pod silnou vrstvou nevyklíčí. Semínka, která přinese samo seno, zvlášť levné zmoklé, se ale hlavně ve vlhké sezoně občas uchytí přímo na povrchu. Pak plát sena otočte spodní stranou nahoru nebo ho vidlemi nadzvedněte a pusťte, podle potřeby i několikrát za sezonu. Pletí tak hodně ubude, i když úplně nezmizí.
Co seno nevyřeší
Rozklad sena spotřebovává dusík, a proto hlavně na začátku sezony záhon přihnojte. Sama Stoutová přihnojovala organickým hnojivem z rostlinných pokrutin a do chudé půdy radila ještě před založením mulče zaorat hnůj.
Přečtěte si také: Trik se sklenicí a papírem v dřezu (2026): Zpomalí vysychání sifonu, kvůli kterému byt páchne zkaženými vejci
Pod senem se dobře daří slimákům a plzákům. Zabydlí se tam i myši nebo hraboši, kteří mohou okusovat hlízy. Ve studeném a mokrém jaru mohou sadbové brambory pod hlubokou vrstvou zahnít.
Pod vrstvou sena se rádi zabydlí slimáci a plzáci. Ilustrační foto. Zdroj: Anton Atanasov / Unsplash. Stopy postřiků v senu
Některé přípravky proti širokolistým plevelům na loukách a pastvinách se rozkládají pomalu. Pokud jimi louku ošetřili, mohou látky aminopyralid, klopyralid a pikloram zůstat účinné v senu, slámě, posekané trávě i hnoji, a to i po kompostování. Účinnost mohou ztratit za 30 dní, ale i za několik let; u sena se zjistila i po třech letech v suchém a tmavém skladu. Které přípravky tyto látky obsahují, uvádějí zdroje pod článkem.
Citlivá jsou rajčata, brambory, papriky, fazole, hrách, mrkev, salát i některé květiny. Listy se jim kroutí do misek, rostliny zakrní a vrcholy se deformují. Sláma obsahuje mnohem méně semen plevelů, stopy těchto látek v ní ale být mohou také.
Přečtěte si také: Zapomeňte na kladivo i louskáček: Vlašské ořechy zalijte na 15 až 30 minut vroucí vodou a celé půlky vyloupnete nožem
Seno si proto před použitím ověřte:
všimněte si v balíku jetele nebo vojtěšky, které naznačují, že tyto látky spíš použity nebyly, zasejte fazole nebo hrách do dvou květináčů se stejným substrátem, jeden zakryjte vrstvou sena a porovnejte, jak rostou, zeptejte se dodavatele, čím byla louka ošetřena. Plesnivé seno jen s respirátorem
Při přehazování plesnivého sena se do vzduchu zvedají spory. Jejich vdechování může vyvolat takzvanou farmářskou plíci, tedy alergický zánět plicních sklípků. Opakované ataky mohou plicní tkáň zjizvit a plíce trvale poškodit. Pracujte proto venku nebo v dobře větraném prostoru, ne v uzavřeném prašném prostoru, a s respirátorem proti prachu alespoň třídy N95. Alergici, astmatici a lidé s nemocí plic by s takovým senem pracovat neměli, případně by se měli nejdřív poradit s lékařem.
Potíže se ozvou zhruba za 3 až 8 hodin a připomínají chřipku. Typický je suchý kašel, dušnost, tlak na hrudi, únava, horečka a zimnice. Pokud se po práci se senem objeví, zajděte hned k lékaři.
Přečtěte si také: Pila z Lidlu vs. Stihl za 12 000 Kč (Test 2026): Na dříví na zimu by testerka znovu koupila Stihl
Zdroje: https://www.motherearthnews.com/organic-gardening/ruth-stout-hay-mulch-zmaz99fmzraw/, https://en.wikipedia.org/wiki/Ruth_Stout, https://www.rhs.org.uk/soil-composts-mulches/weedkiller-in-manure, https://content.ces.ncsu.edu/herbicide-carryover, https://njaes.rutgers.edu/fs058/, https://extension.colostate.edu/resource/mulches-for-the-vegetable-garden/, https://extension.psu.edu/farm-respiratory-hazards, https://en.wikipedia.org/wiki/Farmer%27s_lung, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-ryt-zahony-nebo-neryt-inu-kazdy-podle-sveho-40496479, https://www.denik.cz/zahrada/mulcovani/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-mulc-mulcovani-a-jak-mulcovat-23862.html, https://www.motherearthnews.com/organic-gardening/ruth-stouts-system-for-gardening-zmaz04fmzsel/