Hřeben coby pomocník: Na čištění radiátorů, spárů i drážek

Hřeben má doma každý z nás. Víte, že ho můžete využít nejen k jeho primárnímu účelu? Jeho husté zuby dokážou překvapivě dobře zachytit a odstranit prach, vlasy, chlupy i drobné nečistoty z míst, kam se běžným hadříkem dostává jen obtížně. Starý hřeben, který už nepoužíváte, tak můžete proměnit v praktického pomocníka při úklidu.
Pomůže s čištěním kartáčů a hřebenů
Jedním z nejjednodušších způsobů využití hřebenu je čištění jiného kartáče. Pokud je kartáč na vlasy plný vlasů, chlupů a prachu, projeďte jeho štětiny hustými zuby hřebenu. Nečistoty se zachytí a mnohem snadněji je vytáhnete ven. Stejným způsobem můžete vyčistit také menší kartáčky používané v domácnosti.
Dostane se mezi žebra radiátoru
Na prach usazený mezi žebry radiátoru se často těžko dostává. Právě tady může přijít vhod starší hřeben s delšími a pevnějšími zuby. Opatrně jím projíždějte mezi jednotlivými částmi radiátoru a uvolňujte zachycený prach a vlasy. Pod radiátor je vhodné položit hadřík nebo vysavač, aby nečistoty nespadly na podlahu.
Tip: Zbavit se prachu za radiátorem můžete pomocí obyčejného brčka.
Vyčistí drobné spáry a drážky
Hřeben může posloužit také při čištění různých úzkých drážek. Zuby se dostanou například do záhybů některých plastových předmětů, větracích mřížek nebo strukturovaných povrchů. Hodí se i na odstranění vlasů a chlupů zachycených v okolí odtoků či v různých domácích kartáčcích.
Praktický pomocník na chlupy
Majitelé domácích mazlíčků mohou hřeben využít k odstranění chlupů z některých textilií nebo povrchů. Jemným tahem po látce lze uvolnit zachycené chlupy, které potom jednoduše sesbíráte nebo vysajete. Na citlivé materiály je však lepší nejprve vyzkoušet postup na méně viditelném místě, aby nedošlo k poškození látky.
Foto: Unsplash
Starý hřeben nevyhazujte
Jakmile hřeben doslouží pro úpravu vlasů, nemusí automaticky skončit v koši. Pokud má stále pevné a nepoškozené zuby, může dostat druhý život při úklidu domácnosti. Stačí ho po použití důkladně umýt a nechat vyschnout. Z obyčejné věci tak získáte jednoduchou pomůcku, která se hodí všude tam, kde je potřeba dostat se do úzkých míst nebo odstranit zachycené nečistoty.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Hřeben coby pomocník: Na čištění radiátorů, spárů i drážek
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