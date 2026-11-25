KOMENTÁŘ. V čínském Šen-Čenu se sešli prezidenti Číny, Ruska a USA. Pokud někdo čekal nějaké převratné myšlenky nebo zásadní rozhodnutí ve prospěch stability světa, přišel zkrátka. Většina komentářů se proto spokojila s otahaným rčením o hoře, která porodila myš. Byla to chyba.
Čínský komunistický „císař“, ruský válečný zločinec a americký „stěží při smyslech prezident“ dali světu najevo, že mezinárodní právo a instituce, budované od druhé světové války, už pro ně neplatí. Od nynějška budou svět řídit jejich osobní vůle a dohody. A, nedej bože, aby se kdokoliv pokoušel argumentovat tou starou veteší, mezinárodními dohodami, Chartou OSN nebo rozsudky Mezinárodního trestního tribunálu. Nic z toho od nynějška, alespoň pro ně, prostě neexistuje.
A aby to vypadalo historicky a světodějně, za hlavní téma vyhlásili kontrolu jaderných zbraní a snižování rizik. Chvílemi to vypadalo, jako kdyby vůdcové dnešních velmocí jenom citovali sovětské a americké propagandistické výkřiky druhé poloviny minulého století o tom, že „jadernou válku nelze vyhrát a nikdy nesmí být vedena“ (Chruščov, Kennedy, Brežněv, Reagan, Gorbačov). A pak se přesně podle stejných notiček zavázali k dalšímu „dialogu o nešíření jaderných zbraní“. O něčem konkrétním ovšem ani slovo.
O Ukrajině ani slovo
Pokud se nezastavíme u faktu, že k jednání nebyli přizváni zástupci Evropské unie a Severoatlantické aliance, můžeme konstatovat, že zbytek údajně historického summitu tří v Šen-Čen byl už jen lehce komickou ilustrací vzájemné nedůvěry a myšlenkového chaosu. Si a Trump, které zajímal historicky nový problém, spojený s vojenským využitím umělé inteligence, se aspoň shodli na tom, že o klíčových vojenských rozhodnutích nesmí AI rozhodovat bez zapojení člověka.
Čína dokonce navrhovala vyjednání mezinárodní dohody a pravidel kontroly. Ruský prezident se o něčem takovém odmítl vůbec bavit a americký prezident Trump zase trval na vlastním jazykovém výtvoru, tedy na výrazu „superinteligence“ namísto inteligence „umělé“. A tak o AI v závěrečném komuniké nepadlo raději ani slovo.
Na paralelním jednání představitelů Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) dokonce v této otázce došlo k otevřené americko-čínské roztržce, když se Čína pokusila prosadit debatu o mnohostranném rámci a společných pravidlech bezpečnosti, rozvoje a sdílení dat, což Donald Trump na místě odmítl jako pokus o „globální kontrolu, která by vývoj superinteligence brzdila“.
V Ženevě prakticky ve stejné době probíhala konference Úmluvy o některých konvenčních zbraních (CCW). Diplomaté stovky členských zemí se snažili najít právně závazná pravidla a limity pro nasazení nových generací smrtících autonomních zbraňových systémů, operujících právě na bázi umělé inteligence, známých pod anglickým výrazem „killer robots“.
Jedinou kvalifikací tohoto komediálního dua je, že bez znalostí problémů za všech okolností nadřazují osobní přání prezidenta zájmům Spojených států.
Jako nejhlasitější odpůrci jakýchkoliv pravidel a omezení zde vystupovali ve vzorné spolupráci zástupci Ruska, USA a Izraele. Čína, vědoma si toho, že jakékoliv rozhodnutí může padnout nejdříve za několik let na půdě dnes už i jejím přičiněním polomrtvé Organizace spojených národů, se omezila na neškodné návrhy přípravy společných pravidel.
Z evropského pohledu asi nejzajímavějším detailem třístranné schůzky v čínském Šen-Čenu bylo vyřazení jakékoliv zmínky o nejdelším válečném konfliktu v Evropě od doby druhé světové války, tedy pět let trvající agresivní válce Ruska proti sousední Ukrajině ze závěrečného komuniké. Původní čínský návrh údajně Ukrajinu zmiňoval v nic neříkající větě o potřebě míru.
Na ochranu „svého přítele“, jinak válečného zločince a agresora Vladimíra Putina, však okamžitě zasáhl americký prezident Donald Trump a vynutil si vyškrtnutí jakékoliv zmínky o Ukrajině. Válka a s ní „mírové iniciativy“ polobláznivého amerického prezidenta mohou pokračovat. Jakýmkoliv způsobem oslabovaná Evropa přece vyhovuje všem třem „mírotvorcům“ ze Šen-Čenu.
Zvláštní vyslanci...
A tak Donald Trump Evropu diriguje nesrozumitelnými telefonáty z paluby nového Air Force One a předstírá vyjednávání s pomocí dvojice diplomatických klaunů a rychle bohatnoucích realitních makléřů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, který je navíc jeho zetěm. Podle časopisu Forbes se Kushner letos ve svých pětačtyřiceti letech konečně dostal do kategorie dolarových miliardářů. K tomu má od tchána ještě oficiální titul „Zvláštní vyslanec Spojených států pro mír“.
Jedinou kvalifikací tohoto komediálního dua je, že bez znalostí problémů za všech okolností nadřazují osobní přání prezidenta zájmům Spojených států. Evropa sama, stejně jako Severoatlantická aliance jsou jim proto spíše na obtíž. Hůře už je na tom jen domácí CIA, kterou Donald Trump prostě nesnáší. Dovolila si totiž vyšetřovat jeho tým i jeho samotného pro významná podezření z nelegálních kontaktů s ruskými zpravodajci před volbami v roce 2016.
Jared Kushner vděčí Donaldu Trumpovi opravdu za mnohé. Jeho otec Charles byl v roce 2005 usvědčen z osmnácti trestných činů, včetně nelegálního financování politických kampaní, daňových podvodů nebo ovlivňování svědků. Když se kvůli obchodnímu sporu rozkmotřil se svým bratrancem, zaplatil prostitutku, aby ho svedla. Jejich sexuální hrátky tajně natočila a nahrávku podle Kushnerových pokynů poslala bratrancově manželce.
Donald Trump po zvolení prezidentem zkrátil jeho vězeňský pobyt, v roce 2020 mu udělil bezpodmínečnou prezidentskou milost a o pět let později přesvědčil poslušnou republikánskou většinu v Kongresu, aby schválila jeho nominaci coby mimořádného a zplnomocněného velvyslance ve Francii. Tam se rychle proslavil hned několika diplomatickými skandály.
Jen hlupák si může myslet, že nám blázniví amatéři, jako Jared Kushner a jeho tchán v případě další ruské agrese nezištně pomohou.
Evropský projekt prochází posledních deset let mimořádně složitým obdobím. Migrační krize přerostla v politický zlý sen, když se do popředí voličského zájmu dostaly iracionální témata národní identity a rasismu a ve většině členských zemí raketově vzrostla podpora radikálně pravicových formací. Přinejmenším v Německu, Francii, Itálii a Španělsku mohou v příštích dvanácti měsících dokonce sestavovat vlády.
Trumpova ruská intepretace
Donald Trump Evropskou unii nesnáší a vnímá ji jako nepřijatelnou politickou a ekonomickou konkurenci, založenou na kolektivní spolupráci, kterou odmítá s až fanatickým zápalem.
V otázce ukrajinské obranné války o svobodu a existenci už zcela přejal ruskou interpretaci i cíle rozložení evropské integrace. Připočtěme koordinované protesty mládeže v západní Evropě proti posilování obranyschopnosti zemí EU stejně jako za zlepšování podmínek ve školství a snazší dostupnost bydlení, které posilují extrémy na obou stranách politického spektra – odvěký to sen ruských zpravodajců.
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