Babičce bude příští jaro osmdesát a rodina řeší, jestli kvůli přídavku k důchodu nemusí někam zajít nebo něco vyplnit. Chystaná změna má platit od ledna, zatím je ale jen návrhem a ztrácí se mezi debatami o penzijním spoření a o jednorázovém příspěvku pro důchodce. Kdo zprávy pozorně nesleduje, o ní možná vůbec netuší, přestože se může týkat i jeho blízkých.
Přidání má přijít v osmdesáti
Novelu zákona o důchodovém pojištění předložil Aleš Juchelka, který vede ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní by senior dostal k důchodu 500 Kč měsíčně navíc, jakmile oslaví 80 let. Stejná částka by pak přibývala každých pět let, při dosažení 85, 90 i 95 let, a po stých narozeninách by přišlo 1 000 Kč.
Podle návrhu by důchod rostl o 500 Kč při osmdesátinách a pak každých pět let, po stých narozeninách o 1 000 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Phil Hearing / Unsplash.
Zatím jde o návrh. Změna má platit od 1. ledna 2027, pokud ji parlament včas schválí a prezident podepíše.
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Babička by nemusela nikam chodit ani nic vyplňovat. Zvýšení by podle novely provedla sama Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která důchod vyplácí. Rozhodnutí by se nevydávalo, senior by dostal jen písemné oznámení.
Podobně to funguje už dnes u přidání v 85 letech. ČSSZ ho přičte automaticky, pošle ho stejnou cestou jako důchod, tedy na účet nebo poštou, a seniorovi o tom napíše. Kdyby vám někdo nabízel, že přidání za úplatu „vyřídí“, nevěřte mu.
Vyšší důchod by náležel za celý měsíc, ve kterém senior slaví, a to už od jeho prvního dne. Když osmdesátka připadne například až na konec října, vyšší částka by se počítala už od prvního října.
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Přidání se podle návrhu sčítají. Dnes počítá § 67ab zákona č. 155/1995 Sb. jen se dvěma stupni: v 85 letech přibude 1 000 Kč měsíčně, po stých narozeninách dalších 2 000 Kč, celkem tedy 3 000 Kč. Tak to platí do konce roku 2026. Stoletý senior by tak podle novely nakonec dostával stejně jako dnes, jen by přidání začalo o pět let dřív a přicházelo by po menších krocích.
Měsíční přidání celkem 80–84 let 85–89 let 90–94 let 95–99 let 100 a více let dnes (do 31. 12. 2026) bez přidání 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč podle novely (od 1. 1. 2027) 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč
Polepšili by si lidé od 80 let do pětaosmdesátin a pak všichni po devadesátých narozeninách až do stých. Kdo už oslavil 85, ale ještě ne 90 let, a kdo už oslavil sté narozeniny, by dostával stejně jako dnes.
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Přidání by dostali i ti, kdo 80 let oslavili dřív. Kdo už dnes dostává přidání 1 000 Kč za pětaosmdesátiny, nedostal by ho dvakrát. V lednu 2027 by mu ČSSZ přidala jen rozdíl, který chybí do částky pro jeho věk v tabulce výše. Stejně by se započetlo i přidání za sté narozeniny.
Za uplynulé měsíce a roky by se zpětně nic nedoplácelo. Dorovnání by přišlo spolu s lednovou valorizací. Důchod by se nejdřív zvýšil valorizací a teprve potom by se k němu přičetlo přidání za věk. O všem by senior dostal dopis.
Kdy změna může začít platit
K 25. listopadu 2026 má novela, sněmovní tisk 270, za sebou první i druhé čtení. Třetí čtení je zařazené na schůzi Sněmovny, která začala 24. listopadu 2026. Potom ji čeká Senát a podpis prezidenta. Od 1. ledna 2027 by přidání platilo jen tehdy, když novela projde celým procesem včas.
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Podle vlády jde o vyrovnání: lidé, kteří odešli do penze před desítkami let, mají často nižší důchod než dnešní noví penzisté a v pokročilém věku jim navíc přibývá výdajů. Opozice novelu kritizuje jako plošnou a předvolební. Peníze by podle ní lépe využily sociální služby a domovy pro seniory.
Pokud novela projde, rodina nemusí nic hlídat ani nikam psát. Kdo už osmdesát má nebo je oslaví do konce roku 2026, ať v lednu zkontroluje dopis od ČSSZ a vyšší částku na účtu nebo v poštovní výplatě. Kdo jubileum teprve čeká, dostal by přidání až od měsíce narozenin. Kdo pobírá vedle starobního i vdovský nebo vdovecký důchod, tomu by se přidání připočetlo ke starobnímu důchodu.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/novela-duchodoveho-pojisteni-prinese-vetsi-motivaci-pracovat-v-duchodu-a-lepsi-podporu-seniorum-ve-vysokem-veku, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&T=270, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/319746, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2900603, https://www.finance.cz/clanky/duchody-se-budou-v-zavislosti-na-veku-nakonec-zvysovat-u-nekoho-v-souctu-az-o-3000-korun-mesicne/, https://zpravy.kurzy.cz/869327-vekova-valorizace-duchodu-od-roku-2027-podrobne/, https://www.podnikatel.cz/clanky/seniori-nad-80-let-dostanou-pridano-automaticky-vlada-schvalila-velkou-zmenu-duchodu/, https://www.cssz.gov.cz/-/duchodcum-kterym-se-dosazenim-veku-85-let-automaticky-zvysuje-duchod-nove-nalezi-doplatek-uz-od-1-dne-v-mesici-narozenin, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.blesk.cz/clanek/848986
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