Padesátiletý muž už měl ubytování v zahraničí sjednané, když mu na WhatsApp přišla žádost o úhradu rezervačního poplatku. Zpráva obsahovala odkaz na platební bránu. Muž ho otevřel, vyplnil údaje ke kartě a odeslal přes 20 tisíc korun. Až když si platbu začal ověřovat, zjistil, že peníze poslal podvodníkovi.
Důvěryhodnost podobných zpráv může posilovat to, že
odesílatel zná skutečné údaje o pobytu, například termín a cenu.
Případy spojené s rezervacemi přes Booking evidují i policisté v Královéhradeckém kraji. Kvalifikovali je jako trestné činy podvodu.
„Ve většině případů se jednalo o podvody při sjednávání zahraničních pobytů. Podvedení v jednotlivých případech přišli řádově o desítky tisíc korun,“ sdělila Hradecké Drbně policejní mluvčí Andrea Muzikan t ová.
Podvodníci navíc střídají způsoby, jak zájemce o ubytování přesvědčit k platbě. Oslovují je e-mailem nebo zprávami mimo oficiální komunikační kanály rezervačního portálu.
Zaplatila téměř 50 tisíc. Pobyt v Římě neměla
Devětadvacetiletá žena si vybrala ubytování v Římě. S údajným provozovatelem se domluvila a podle jeho instrukcí zaplatila téměř 50 tisíc korun. Zpočátku přitom nic nenasvědčovalo tomu, že je něco špatně: rezervace se zobrazovala jako aktivní. Později ale odkaz přestal fungovat a žena zjistila, že rezervace pobytu neexistuje.
Na výhodnější cenu zase slyšel další muž, který chtěl vyrazit do Chorvatska. Po odeslání žádosti o rezervaci ho kontaktoval údajný majitel nemovitosti a nabídl mu levnější pobyt. Poslal také odkaz s fotografiemi ubytování, který působil důvěryhodně. Muž zadal platební údaje a zaplatil. Poté odkazy přestaly fungovat a údajný majitel se odmlčel.
Ozval se také dvorský safari resort
Falešné zprávy se ale netýkají jen zahraničních dovolených. V říjnu před nimi varoval také Safari Park Resort ve Dvoře Králové nad Labem. Některé lidi se podvodníci snažili přimět k platbě kvůli údajně špatně provedené rezervaci.
„Zprávy, které přišly některým lidem například přes aplikaci WhatsApp, jsou podvodné. Safari Park Resort své hosty podobným způsobem neoslovuje,“ upozornil resort. Při pochybnostech doporučil kontaktovat přímo recepci.
foto: Safari park Vědí, kam jedete. Přesto nemusí psát hotel
Důvěryhodnost podobných zpráv může posilovat to, že odesílatel zná skutečné údaje o pobytu. Booking totiž potvrdil bezpečnostní incident, při kterém neoprávněné osoby získaly přístup k údajům o některých rezervacích. Podvodníci proto mohou znát skutečný termín a cenu vašeho pobytu.
„Nikdy nezadávejte údaje z platební karty přes odkazy zaslané v SMS zprávách, aplikacích typu WhatsApp nebo e-mailech. Pokud obdržíte nečekanou žádost o platbu, ověřte si ji přímo u ubytovatele,“ doporučuje Andrea Muzikantová.
Kontakt je vhodné vyhledat nezávisle na podezřelé zprávě, například na oficiálním webu ubytování. Platební požadavek lze také porovnat s původním potvrzením rezervace a ověřit přes zákaznickou podporu Bookingu. Pokud už člověk údaje vyplnil nebo peníze odeslal, měl by ihned kontaktovat banku a uchovat komunikaci pro policii.