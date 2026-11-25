Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) uvedla, že
nové s možnostmi umělé inteligence. Podobné moduly už dříve ukrajinské zdroje hlásily v dronech Shahed MS001 a V2U. ruské střely S-71 „Monochrom“ využívají moduly Nvidia Jetson Orin
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Případ znovu otevírá otázku, proč exportní kontroly nezachytí levný hardware, který umí spouštět modely AI přímo ve zbraňovém systému.
Ukrajinská rozvědka a Nvidia v ruských raketách S-71 Monochrom
Ukrajinská strana tvrdí, že v ruské
střele S-71 našla počítač Nvidia Jetson Orin. Jde o tvrzení HUR, které nebylo nezávisle potvrzeno. HUR tuto informaci zveřejnila 12. srpna 2026 spolu s fotografiemi Nvidia modulu. Spolu s ukrajinskými výzkumnými institucemi pokračuje v rozboru ruských zbraní a ve zjišťování původu jejich elektronických komponent.
Jedno z médií uvádí, že modul byl vyroben v březnu 2025 a pochází ze sestřelené střely.
Nvidia Jetson Orin: Edge AI
Jetson Orin je řada malých výpočetních modulů pro zpracování obrazu, robotiku a umělou inteligenci na okraji sítě („edge AI“). Nejde o specializovanou zbrojní komponentu, ale o komerční produkt. Počítačové moduly Jetson Orin mají tyto parametry: Určení: podle webu Nvidie pohání generativní a agentní AI, počítačové vidění a pokročilou robotiku Výkon verze Orin NX: až 157 TOPS v operacích INT8 Výkon celé rodiny Orin: podle modelu až 275 TOPS Cena: varianty od 249 USD
Právě kombinace výkonu, malých rozměrů a nízké ceny z něj dělá
atraktivní součást zbraňových systémů. Je to typický “dual-use produkt”. Nvidia v ruských zbraních
Ukrajinské zdroje uvádějí Nvidia Jetson Orin už v dronech Shahed MS001 a V2U. Nález v raketě S-71 Monochrom tedy navazuje na starší sérii podobných zpráv.
Ukrajinská rozvědka dříve uváděla, že
Rusko použilo moduly Jetson Orin NX v autonomních dronech Shahed MS001 pro místní rozhodování a koncové navádění. Moduly Jetson Orin měly být nalezeny i v dronu V2U navigovaném pomocí AI.
Další podobnou zprávu přinesl projekt Gamers Nexus. Podle něj byly čipy Jetson nalezeny v sestřelených ruských dronech a údajně se běžně vyskytují v průzkumných dronech Zala Z20, občas i ve starších Z16.
Jak se Nvidia dostává na frontu
Americké exportní kontroly cílí především na datacentrové komponenty AI. Edge moduly typu Jetson Orin pod ně nespadají, proto je lze obchodovat i přes třetí země.
Rozdíl je ve výkonu a účelu. Orin NX s 157 TOPS je řádově jiná třída než akcelerátory do datacenter, ale pro rozpoznání obrazu a navádění na cíl bohatě stačí.
Nvidia opakovaně uvádí, že tyto moduly v Rusku oficiálně neprodává a že trh opustila v roce 2022. Zároveň prý nemůže sledovat další prodej na sekundárním trhu.
Podle Cybernews Rusko využívá globalizované dodavatelské řetězce a síť obchodníků ve třetích zemích, díky nimž získává dual-use komponenty pro tanky, rakety a drony.
Ukrajinští představitelé naznačují, že tyto moduly mohou umožnit autonomní navádění, tedy identifikaci a sledování cílů bez stálého lidského řízení. Analytický zdroj
OECD.ai k tomu uvádí, že přítomnost Jetson Orin silně naznačuje využití AI v provozu zbraně.
Dřívější drony vedené AI měly pojistku „human in the loop“, která vyžadovala potvrzení cíle živým pilotem.
Tom’s Hardware uvádí, že forenzní týmy připisují dronům s modulem Jetson Orin smrt tří civilistů. Ruská závislost na zahraniční elektronice
Nálezy ukazují, že
ruská výzbroj dál závisí na zahraničních komponentech navzdory sankcím. Ukrajina proto tlačí na přísnější kontrolu.
Podle Interesting Engineering
nález ukazuje ruskou závislost na zahraniční technice i po letech sankcí a snah o omezení přístupu k pokročilé elektronice. Nejde o izolovaný případ. Ukrajinští specialisté identifikovali také čínskou kameru Honpho TS130C-01 v proudovém dronu Geran-4.
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Odhaluje to systémový problém, kdy
levné komerční AI moduly nespadají do stejných kontrolních režimů jako datacentrové akcelerátory a Rusko si k nim zjevně nachází cestu. Problém je ale i na straně Ruska, které nedisponuje vlastními výrobními zdroji tohoto druhu elektroniky.
Zdroj:
Nvidia, Tom’s Hardware, Militarnyi, OECD.ai Autor/Licence fotografie: Nvidia Jetson Orin, Nvidia