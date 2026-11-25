Štěpán Kozub se vrátil k výroku o dětech se speciálními potřebami, za který sklidil kritiku. Z jeho slov je patrné, že ustupovat nechce. Popsal, jak se dívá na černý humor, i reakci učitelky.
Štěpán Kozub se stále potýká s bouřlivými reakcemi na svůj kontroverzní vtípek o dětech se zdravotním postižením. Když je komik označil velmi urážlivým výrazem, padla na něj vlna kritiky. Ozvaly se známé osobnosti včetně Nikol Leitgeb nebo Tamary Klusové, které mu daly jasně najevo, že podobný humor považují za nepřijatelný. Kozub se nyní k celé kauze vrátil, jak jsme si na In-Lifestyle všimli.
Kozub si za svým humorem stojí
V podcastu Hype-Cast se Štěpán Kozub vrátil k tomu, jak přemýšlí o humoru a jeho hranicích. Podle něj je přirozené, že ne každý bude jeho způsob vyjadřování považovat za přijatelný. Sám ale nechce, aby o tom, co je ještě možné říct v rámci vtipu, rozhodovala nějaká univerzální pravidla nebo skupina lidí, která by určovala, na koho si komik může dovolit mířit a na koho už ne. Hranice humoru jsou podle něj individuální a každý člověk je vnímá jinak.
Zároveň upozornil na situace, kdy lidé černý humor podporují, dokud se nedotkne jich samotných. V takovém okamžiku se podle Kozuba může jejich pohled na vtip výrazně změnit. V rozhovoru se pak vrátil i k samotnému vystoupení, během něhož kontroverzní výrok zazněl. V publiku podle jeho slov seděla učitelka ze speciální školy, se kterou se do tématu dostal přímo během improvizované konverzace. „Ona se řezala, byla úplně rudá a smála se,“ popsal její reakci Kozub.
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Posluchači Hype-Castu se Kozuba zastávají
Pod samotným rozhovorem se mezitím objevila řada komentářů od posluchačů, z nichž mnozí se postavili na komikovu stranu. Jeden z nich připomněl, že Kozub před svými vystoupeními upozorňuje diváky na svůj nekorektní a černý humor. Podle něj není správné vytrhnout jednu kontroverzní větu z celého vystoupení a kvůli ní odsuzovat komika jako člověka. Další posluchač, který se sám léčí s rakovinou, napsal, že mu Kozubův humor pomáhá udržovat dobrou náladu. „Černý humor je koření života, děkuji mistře,“ vzkázal mu.
Objevily se také komentáře od lidí, kteří přiznávají, že Kozubův styl humoru není jejich šálkem kávy, přesto ho nepovažují za zlého člověka. Jedna posluchačka například uvedla, že jí jeho humor příliš nesedí, nikdy ji ale nenapadlo, že by podobné výroky myslel zle. Jiní oceňovali jeho otevřenost a schopnost stát si za vlastním pohledem na svět.
Stand-up dělá roky, vystupoval i před tisíci diváky
Kozubův humor přitom není jen jednou z věcí, kterými na sebe upozorňuje v rozhovorech nebo na sociálních sítích. Stand-upu se věnuje dlouhodobě a jeho vystoupení se postupně dostala z menších klubů i na velká pódia. Výraznou pozornost vzbudil už v roce 2022, kdy dvakrát vyprodal pražskou O2 arenu. Dvojité vyprodání O2 areny ukázalo, že si Kozub dokázal vybudovat početné publikum, které na jeho osobitý a často velmi ostrý humor chodí cíleně.
V posledních letech pokračuje také ve velkých samostatných show. V roce 2026 se vydal s programem BEZ DEBAT, jehož premiéru uvedl v ostravské Mustang Areně před 10 500 diváky. Na konci roku ho čeká další velká zastávka, tentokrát znova pražská O2 arena. Silvestrovský speciál je dle Kozubových oficiálních stránek naplánovaný na 31. prosince od 14 hodin. Kozub se tak znovu postaví před tisíce lidí a ukáže, že jeho stand-up není jen záležitostí menších klubů, ale dokáže přilákat publikum i do největších českých hal.
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Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Štěpán Kozub vrací úder kritikům jeho kontroverzního vtipu. Tehdy přítomná učitelka se prý smála byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.