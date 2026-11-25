Manžel Heleny Vondráčkové Martin Michal se pustil do veřejnoprávních médií a tvrdí, že některé české hudební legendy mají ve vysílání stopku.
Dohady a debaty o budoucnosti veřejnoprávních médií se nevedou jenom kolem jejich financování, jak si v redakci In-Lifestyle.cz všímáme. Stále víc se řeší i nezávislost, svoboda projevu a způsob, jakým Český rozhlas či Česká televize rozhodují o svém programu. Do diskuse nyní vstoupil také Martin Michal, který na sociálních sítích upozornil na údajné omezování některých známých českých zpěváků. Podle něj se problém týká i jeho manželky Heleny Vondráčkové.
Michal mluví o zákazu známých interpretů
Michal tvrdí, že Radiožurnál některé české hudební legendy ve svém vysílání zakazuje. Tento zákaz padl podle něj za dob působení Barbory Tachecí. Vedle Heleny Vondráčkové zmínil též Karla Gotta nebo Dalibora Jandu. Situaci považuje za nepřijatelnou zejména proto, že veřejnoprávní média jsou financována z peněz občanů. „To je to, za co musíme platit koncesionářské poplatky, a jedná se o nezávislá média? Toto je strašná cenzura za peníze nás všech. Když jsem to říkal GŘ (tj. generálnímu řediteli) rozhlasu, nestalo se nic. Kde to sakra jsme, když za toto lidé demonstrují. To snad chtějí totalitu zpět?“ napsal na Facebooku.
Redakce In-Lifestyle.cz se proto obrátila přímo na Michala. Zajímalo nás, jakými důkazy může existenci zákazu doložit a jaké vysvětlení dostal od vedení rozhlasu. Jeho odpověď byla následující: „Informaci o zákazu jsem dostal od jednoho z pracovníků Českého rozhlasu. Byl dokonce vyvěšen na nástěnce. Že zákaz platí dodnes, vyplývá z vyúčtování Intergramu. Na můj dotaz, proč to takto je, nikdo nereagoval dodnes.“
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Co ukazuje vyúčtování Intergramu
Odkaz na Intergram je nejspíš potřeba trochu vysvětlit. Jde o organizaci, která spravuje práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů. Zajišťuje mimo jiné i výběr a rozdělování odměn za užití nahrávek. Rozhlasové stanice jí pravidelně zasílají seznamy odehraných skladeb a odměny se následně rozdělují podle evidovaného užití.
Vyúčtování tak může ukázat, zda a v jakém rozsahu byly konkrétní nahrávky vysílány. Samotná absence skladeb však nevysvětluje, proč se ve vysílání neobjevují, a už vůbec nedokazuje existenci oficiálního zákazu.
Český rozhlas odmítá, že by interprety zakazoval
Na Český rozhlas jsme se obrátili s prosbou o vyjádření k aktuálnímu příspěvku Martina Michala na sociálních sítích. Lidija Erlebachová, tisková mluvčí a manažerka externí komunikace, nám za Český rozhlas poskytla následující stanovisko:
„Proti tvrzení Martina Michala se musíme znovu důrazně ohradit, jako to Český rozhlas udělal již mnohokrát v minulosti. Výběr hudby na stanicích Českého rozhlasu se neřídí žádnými ‚nařízeními‘, a už vůbec ne lidí, kteří již nejsou zaměstnanci Českého rozhlasu. Výběr hudby koncipujeme dle cílových skupin našich posluchačů příslušných stanic.“
Rozhlas tak odmítá, že by výběr skladeb podléhal podobným zákazům, a zdůrazňuje především rozdílné zaměření jednotlivých stanic a jejich posluchačů.
„To znamená, že to, co se například nehodí Radiožurnálu, může být naopak vhodné pro Regionální stanice ČRo, stanice ČRo Dvojka nebo ČRo Pohoda. A právě např. na stanici Pohoda posluchači najdou mnoho starších českých interpretů. Výběr hudby podrobujeme, obdobně jako komerční rádia, pravidelným průzkumům, obvykle 2–3krát ročně, a právě díky tomu máme přesné informace, jaké písně naši posluchači preferují, které jsou z jejich pohledu již značně ‚oposlouchané‘, a které již ve vysílání nechtějí slyšet.“
Martinovi Michalovi chtěli údajně reagovat i na sociálních sítích, ale pro jejich profil má zamčené komentáře.
Podobnou otázku řešila Rada ČRo už v roce 2024
Nejde přitom o argument, který by Český rozhlas použil až nyní v reakci na Martina Michala. Podobnou otázku řešila už v březnu 2024 Rada Českého rozhlasu, když projednávala stížnost posluchače na hudební nabídku Radiožurnálu. Vadilo mu mimo jiné, že stanice nedává prostor Karlu Gottovi, Heleně Vondráčkové nebo Ivetě Bartošové. Tehdejší vysvětlení se v podstatě shodovalo s tím současným – hudební výběr vychází z cílové skupiny stanice, posluchačských průzkumů a dramaturgického zaměření. Starší čeští interpreti podle rozhlasu mají své místo na jiných stanicích veřejnoprávního média.
Martin Michal je o existenci zákazu přesvědčen, konkrétní další svědectví či fyzický důkaz v tomto směru ale k dispozici nemáme. Radiožurnál nepopírá, že uvedení interpreti na jeho stanici nedostávají prostor, vysvětluje to však zaměřením programu a preferencemi posluchačů. Rozlišovat je přitom potřeba mezi tím, že určitá stanice některé interprety prakticky nehraje, a tím, že zde někdo jejich vysílání výslovně zakázal.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Veřejný střet mezi Martinem Michalem a Radiožurnálem pokračuje: Manžel Vondráčkové mluví o cenzuře, ČRo to odmítá byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.