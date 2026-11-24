Chystáte se pustit do zvelebování svého bytu či domu, ale už jen při myšlence na to, co všechno je třeba rozhodnout, vám dochází energie? Možností je téměř nekonečno, značek ještě víc a každý vám nabízí to „nejlepší“ řešení. Komu tedy věřit? Nabízí se lákavá zkratka vzít to nejlevnější a zařídit si všechno svépomocí. U dekorací a doplňků to často funguje. Když ale příjde na pořízení funkčních prvků, mezi které patří i dveře, zas tak jednoduché to není. Následují totiž dlouhé hodiny strávené listováním v katalozích, projíždění e-shopů a pročítání diskuzních fór. Zanedlouho máte v hlavě naprostý zmatek. Falcové, či bezfalcové provedení? Jaké rozměry vlastně potřebujete? Levý, nebo pravý směr otevírání? Který dekor bude nejlépe ladit s podlahou? A jak dveře správně osadit a namontovat?
Pod tíhou tolika informací a snaze ušetřit se lidé často rozhodnou pro nejjednodušší a mnohdy i nejlevnější řešení – pořídí dveře v nejbližším hobby marketu. Právě taková volba ale může přinést řadu komplikací. Při výběru totiž snadno přehlédnou důležité stavební souvislosti, které mají na správné fungování dveří zásadní vliv. Může se stát, že dveře nepůjde správně osadit kvůli křivým stěnám, dveřní křídlo bude drhnout o podlahu, přes dveře bude pronikat hluk nebo se začnou deformovat, protože jejich konstrukce neodpovídá podmínkám, kterým jsou vystaveny. Tyto nedostatky se mohou projevit sice až časem, ale jejich náprava pak ve výsledku stojí mnohem více času, starostí i peněz.
Foto: Se svolením SOLODOOR a.s.
Vybrat dveře vám pomůže i spolehlivý výrobce
Vyhnout se podobným komplikacím je přitom jednodušší, než se může zdát. Odborná pomoc od samého začátku neznamená, že si musíte hned najímat architekta. S výběrem dveří vám může poradit přímo jejich výrobce, pokud vedle samotných produktů nabízí také odborné poradenství a navazující služby, například zaměření a profesionální montáž.
„Než se do výběru dveří pustíte, doporučuji nejprve navštěvu showroomu. Konzultace s odborníkem vám ušetří hodiny tápání a pomůže najít rychle řešení, které odpovídá vašim představám, rozpočtu i prostorovým možnostem. Při osobní návštěvě si navíc můžete naživo prohlédnout jednotlivé dekory a osahat si různé materiály. Fotografie totiž ne vždy dokážou věrně zachytit skutečný odstín nebo strukturu povrchu. V SOLODOOR nabízíme tuto konzultaci zdarma ve všech našich prodejnách, které máme po celé České republice i na Slovensku. Zakládáme si totiž na komplexním zákaznickém servisu, který zahrnuje vše od úvodního poradenství přes odborné zaměření až po profesionální montáž. Ta je mimo jiné jednou z podmínek pro získání prodloužené pětileté záruky,“ radí Martin Dozrál, ředitel společnosti SOLODOOR.
U vstupních dveří se k výběru přidává ještě jeden zásadní požadavek – bezpečnost. Nestačí se spoléhat pouze na označení „bezpečné dveře“, důležité je ověřit, zda výrobce jejich deklarované vlastnosti dokládá příslušným certifikátem. Kromě bezpečnostní třídy je potřeba zohlednit také požární odolnost, zvukovou izolaci nebo schopnost dveří zvládat rozdíly teplot a vlhkosti. Nejde přitom jen o marketingová tvrzení výrobců, kteří chtějí své produkty představit v co nejlepším světle. Na důležitost těchto vlastností upozorňuje ve svých doporučeních pro zabezpečení domácností i samotná Policie ČR. Pro laika však nemusí být snadné se ve všech těchto požadavcích zorientovat, a právě proto se vyplatí obrátit na profesionála.
Foto: Se svolením SOLODOOR a.s.
„Během výběru vchodových dveří je důležité zohlednit nejen jejich bezpečnostní vlastnosti, ale také specifika konkrétního objektu. V NEXT proto zákazníkům nabízíme ucelený servis, který zahrnuje bezplatné poradentství a zaměření v místě budoucí realizace, výrobu dveří na míru, certifikovanou montáž i následný záruční i pozáruční servis. Víme, že z výměny vstupních dveří mívají lidé obavy kvůli nepořádku a časové náročnosti. O montáž se proto starají výhradně naši kmenoví technici a kompletní výměna obvykle zabere jen několik hodin, zpravidla maximálně pět až šest. Zajistíme také odvoz suti a ekologickou likvidaci starých dveří. Zákazník tak nemusí koordinovat několik řemeslníků a po dokončení mu zbývá už jen výmalba,“ vysvětluje Josef Zimák, ředitel společnosti NEXT.
Foto: Se svolením NEXT a.s.
Starosti, které můžete hodit za hlavu: co všechno zahrnuje servis na klíč:
- Komplikovaná dopravarozměrných křídel a těžkých zárubní ve vlastním osobním autě.
- Stres z chybného zaměřenía složité pasování dveří do starých, atypických nebo křivých stěn.
- Tápání v bezpečnostních normách a složité ověřování zda má produkt skutečnou bezpečnostní třídu a platný certifikát. Certifikace totiž platí pouze za předpokladu odborné montáže dveří. Při kompletním servisu zákazník získává jistotu, že jeho dveře budou správně namontované a zachovají si deklarovanou úroveň zabezpečení.
- Zklamání z nevhodně zvolených dveří, které se kvůli špatně zvolenému materiálu po čase začnou kroutit, vrzat nebo drhnout o podlahu.
- Nekončící prohlížení katalogů a snaha zorientovat se v záplavě nejrůznějších variant, rozměrů a dekorů, ze kterých jde běžnému člověku po chvíli hlava kolem.
- Úmorné nahánění spolehlivých řemeslníků a složitá koordinace jejich termínů. Bezpečnostní dveře navíc nelze instalovat svépomocí.
- Následný úklid stavební suti a starosti s ekologickou likvidací starých dveří.
Foto: Se svolením SOLODOOR a.s.
Dveře podle vašich potřeb, bez zbytečných komplikací
Výběr dveří nemusí být složitý, když víte, na co se zaměřit a na koho se obrátit. Odborné poradenství vám pomůže lépe se rozhodnout, předejít zbytečným chybám a ušetřit čas, který byste jinak věnovali hledání informací a zajišťování jednotlivých služeb. Ať už vybíráte interiérové, nebo vstupní dveře, vyplatí se sledovat nejen cenu a vzhled, ale také rozsah poskytovaných služeb, záruční podmínky a zkušenosti dodavatele. Získáte tak nejen dveře, které budou odpovídat vašemu domovu a potřebám, ale také jistotu, že celý proces od výběru až po montáž proběhne hladce, bez zbytečných starostí a dodatečných nákladů.
Zdroje info: Autor, Martin Dozrál, Josef Zimák
Náhledové foto: Se svolením SOLODOOR a.s.
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