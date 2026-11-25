Je 25. září 2024 a v sále aukční síně Gildings v anglickém Market Harboroughu přichází na řadu lot 69. Jde o deset centimetrů vysoký hrnek s černým potiskem, bledě žlutým pásem při dně a zelenými detaily, který oslavuje korunovaci Jiřího VI. a královny Alžběty. Horní odhad zněl 800 liber, tedy asi 24 tisíc korun. Kladívko dopadlo při 13 500 librách, v přepočtu přibližně 405 tisíc korun, a předmět si odnesl soukromý sběratel přihazující přímo v sále. Za touto částkou stojí jméno Erica Raviliouse, barevné provedení, které nikdo jinde nedohledal, a zachovalost, jakou u hrnku, který strávil desetiletí v podkroví, málokdo čeká. Hodnotu ovšem nedává samotné stáří. Rozhoduje souhra okolností, a právě ta stojí za pozornost i u nás, kde se západní značkové zboží za socialismu objevovalo v domácnostech nečekanými cestami.
Pět hrnků v krabici a jeden, který přebil všechny
Prodávající podle aukční síně Gildings uložil na půdu pětici Raviliousových korunovačních hrnků už koncem devadesátých let. Do aukce je poslal všechny najednou, takže vznikla vzácná příležitost sledovat, jak trh oceňuje téměř totožné kusy lišící se hlavně kombinací barev. Rozdíly jsou propastné.
Lot Provedení Cena v Kč 66 Jiří VI., růžovo-žlutý asi 81 100 67 Jiří VI., modro-žlutý asi 10 800 68 Jiří VI., tyrkysovo-oranžový asi 8 100 69 Jiří VI., žluto-zelený asi 405 400 70 Eduard VIII. asi 14 400
Tyrkysovo-oranžový hrnek vyšel zhruba na cenu lepšího večera v restauraci pro čtyři. Jeho žluto-zelený sourozenec stál padesátkrát víc. Gildings v popisu lotu 69 vyjmenovává, co kupce přesvědčilo: tovární značku na spodku, velmi dobrý stav, žádné odštípnutí, vlasové praskliny ani restaurátorský zásah. Černý obtisk byl jen nepatrně rozmazaný, keramika zůstala strukturálně nedotčená. Navíc měl hrnek lehce odlišně tvarovaný okraj.
Žluto-zelená rarita, kterou aukční síň označila za možný unikát
Specialisté Gildings prošli dostupné záznamy a další kus ve stejném barevném provedení nenašli. Aukční síň proto připustila, že hrnek „může být unikátní“. Pro sběratele Raviliouse, kteří mají často kompletní řady běžnějších variant, to znamená jedinou šanci zaplnit díru ve sbírce. Kdo ji propásne, nemusí se jí už dočkat.
Podle nás právě tady leží klíč celého příběhu. Wedgwood vyráběl korunovační hrnky ve značném množství a muzejní sbírky, například Museum Wales, je běžně evidují. Sběratelská prémie se tedy neváže na motiv, ale na odchylku od série. Zvláštní barva, jiný okraj nebo zkouška, která se nedostala do velké výroby: právě takové věci posouvají cenu z tisíců do statisíců.
Podobnou logiku ukazuje svět finských hrnků s Mumínky. Rekordní kus „Diving with Shells“ (Potápění s mušlemi) se podle finské veřejnoprávní stanice Yle prodal za 46 023 eur, asi 1,12 milionu korun. Pochází z testovací série, která se nikdy nedostala do běžné výroby a údajně čítá zhruba deset exemplářů. Raviliousův hrnek se k této hranici zatím nepřiblížil, přesto patří do stejné kategorie: hodnotu mu dává vzácnost, k níž se sběratelé dostanou jednou za mnoho let.
Eric Ravilious a abdikace, která přepsala návrh
Autor motivu patří k nejoblíbenějším britským výtvarníkům meziválečné doby. Ravilious maloval akvarely, ilustroval knihy, vyřezával dřevoryty a pro Wedgwood navrhoval obtiskové dekory. Od roku 1940 působil jako oficiální válečný umělec a o dva roky později zahynul při letecké nehodě u Islandu. Krátká kariéra, nezaměnitelný styl a tragický konec dnes živí poptávku, která jeho porcelánu dodává váhu srovnatelnou s obrazy.
Samotný korunovační dekor má za sebou dramatickou historii. Ravilious jej podle muzejní sbírky Hampshire Cultural Trust navrhl původně pro Eduarda VIII. Ten však v prosinci 1936 abdikoval, aby se mohl oženit s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou, a výroba se musela zastavit. Iniciálu E nahradilo G a motiv dostal novou podobu pro Jiřího VI., korunovaného 12. května 1937. Stejný návrh se pak znovu uplatnil v roce 1953 při korunovaci Alžběty II. Hrnek ze zářijové aukce roku 2024 tedy zachycuje okamžik, kdy britská monarchie během několika měsíců vyměnila panovníka a porcelánka narychlo přepisovala zakázky.
Tuzex, bony a balíčky od krajanů: kudy proudilo západní zboží do ČSSR
Britský porcelán nebyl v socialistickém Československu běžně k mání, západní značkové výrobky se sem ovšem dostávaly několika kanály. Nejznámějším byl Tuzex, zřízený v roce 1957 jako podnik zahraničního obchodu pro maloobchodní prodej za cizí měny. Zpočátku nabízel především exportní československé zboží, postupně však převládl dovoz ze socialistických i nesocialistických zemí. Katalog z roku 1971 lákal na „značkové zboží světových firem“ a dovoz z celého světa.
Platilo se valutami nebo tuzexovými poukázkami, lidově bony. Na černém trhu se podle blogu ČNB měnily v poměru jedna ku třem až jedna ku sedmi. Na konci osmdesátých let odpovídala jedna tuzexová koruna zhruba čtyřem běžným korunám, zatímco průměrná mzda v roce 1989 činila 3 170 Kčs. Každá věc z Tuzexu tak představovala malou investici, kterou si domácnost pečlivě rozmýšlela.
Druhou cestou byly dary ze zahraničí. Jak připomínají dobové texty přepsané na webu
Retrokatalog, přátelé a krajané za hranicemi mohli poslat peníze ve prospěch adresáta v Československu a ten si v prodejně Tuzexu sám vybral zboží. Typizované dárkové balíčky se dodávaly bez dalších poplatků, u volně sestavených poštovních zásilek do 15 kilogramů se vybíral paušál 8 Kčs. Třetím kanálem zůstávaly osobní kontakty se Západem, návštěvy příbuzných a vzácné cesty ven.
Zahraniční luxusní zboží podobného typu se tak mohlo usadit v kredencích, kde dodnes čeká mezi svatebními servisy a hrnky z podnikové jídelny. Kdo zdědil vitrínu po babičce s příbuznými v Anglii, má důvod podívat se na spodky hrnků pozorněji.
Poklad v kredenci: podle čeho poznat cenný kus a kam ho nést
Šance, že doma objevíte přesně Raviliousův hrnek v žluto-zeleném provedení, je mizivá. Pravděpodobnost, že narazíte na něco sběratelsky zajímavého, už tak malá není. Rozhoduje kombinace několika vodítek:
Značka na spodku. Tovární razítko výrobce, u tohoto typu Wedgwood. Datování. Pamětní nápis, rok nebo jasná vazba na konkrétní událost, třeba korunovaci. Autor. Jméno designéra, u Wedgwoodu případně signatura Ravilious v dekoru. Barevná odchylka. Porovnejte provedení s aukčními výsledky; neobvyklá kombinace může znamenat raritu. Stav. Oťuky, vlasové praskliny a opravy srážejí cenu drasticky.
Výrobce sám pomoc nenabízí. Wedgwood v sekci častých dotazů uvádí, že u starších kusů neidentifikuje vzory, neoceňuje je a nezjišťuje datování, a odkazuje na specializované služby. Praktičtější je obrátit se na aukční síň. V Praze nabízí Galerie Národní 25 bezplatné ocenění starožitností včetně porcelánu a předběžnou cenu stanoví i podle zaslaných fotografií. Dorotheum má samostatnou kategorii pro sklo a porcelán a poskytuje bezplatné nezávazné ocenění. U slibnějšího kusu doporučujeme poslat několika síním najednou snímky spodku, detailu značky, celkového pohledu a případného poškození spolu s rozměry.
Domácí porcelán také umí překvapit, jakkoli v jiných řádech. Běžné servisy Thun nebo Nová Role se obvykle prodávají za nízké částky. Autorské meziválečné kusy však mají své publikum: čajový servis Ladislava Sutnara pro Krásnou jizbu Družstevní práce, vyrobený v porcelánce Loket, vydražilo Dorotheum v roce 2018 za 17 tisíc korun. Platí stejné pravidlo jako u Raviliouse. Peníze přinese jméno autora a kompletnost, samotné stáří nikoli.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková