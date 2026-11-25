Diskuse o budoucí podobě školního stravování a spotřebního koše vyvolaly mezi některými rodiči obavy, zda případné uvolnění celostátních pravidel nepovede ke zhoršení kvality jídel ve školních jídelnách. Přerov proto ujišťuje, že se nic nemění. Jídelníčky budou i nadále sestavovány podle platných pravidel a zůstanou zachovány také požadavky na pestrost a nutriční vyváženost jídel.
"Spotřební koš je soubor výživových pravidel, podle nichž školní jídelny sestavují jídelníčky tak, aby v nich byly ve správném poměru zastoupeny například maso, ryby, mléčné výrobky, zelenina, ovoce či luštěniny. Jeho smyslem je zajistit dětem pestrou a nutričně vyváženou stravu," vysvětluje ředitel Zařízení školního stravování Petr Hermély.
Nové výživové normy mají být povinné od 1. září 2027, Babišova vláda ovšem chce, aby nový spotřební koš byl pouze doporučením a nebyl závazný.
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"Rozumíme tomu, že rodiče mohou mít obavy, zda větší volnost pro školní jídelny nebude znamenat ústup od kvality. Za Přerov mohu říct, že takovou cestou jít nehodláme. Chceme, aby děti dostávaly kvalitní, pestrou a vyváženou stravu a zároveň aby jim obědy chutnaly. To považujeme za podstatné bez ohledu na to, jakou konečnou podobu budou mít celostátní pravidla," ubezpečuje také radní pro školství Petr Caletka (ODS).
Ředitel Hermély zároveň odmítá, že by se ve školních jídelnách dosud vařilo nezdravě a teprve nový spotřební koš měl situaci napravit. "Dlouhodobě dbáme na pestrost, kvalitu a nutriční vyváženost jídel a naše služby se snažíme průběžně zlepšovat. Nový spotřební koš proto vnímáme jako příležitost hledat další cesty, jak nabídku jídel modernizovat a obohatit," uvedl.
Přerovské školní jídelny už v uplynulých měsících obměnily receptury, zařadily nové suroviny a ověřovaly, které nové způsoby přípravy jídel se v jejich podmínkách osvědčují. Zařízení školního stravování Přerov provozuje sedm vývařoven a jídelen, dvě výdejny a záložní vývařovnu a během školního roku připravuje kolem sedmi tisíc obědů denně. Zajišťuje stravování pro všechny přerovské mateřské a základní školy, Gymnázium Jakuba Škody, Střední průmyslovou školu, klienty Sociálních služeb Přerov i veřejnost.