Říjnové ráno, stará bučina kdesi mezi Prahou a Plzní. Na kmeni chřadnoucího velikána visí několik metrů nad zemí útvar, který z dálky připomíná zapomenutou čepici z ovčí vlny nebo bílého pudla zaklíněného v kůře. Zblízka se rozpadne na stovky jemných rampouchů, které splývají k zemi. Korálovec ježatý (Hericium erinaceus) je jedlý, v Asii ho pěstují ve velkém a gurmáni o něm mluví jako o lesním humrovi. Kdo na něj v české přírodě narazí, drží v ruce spíš vzácný nález než ingredienci. Proto by měl sáhnout po mobilu, ne po noži.
Bílá hříva na starém buku: jak korálovec vypadá a proč jeho „chlupy“ visí dolů
Plodnice tvoří kompaktní, nevětvené nebo jen laločnaté těleso, které vyrůstá ze dřeva zúženou bází. Obvykle měří deset až patnáct centimetrů, výjimečně dorůstá čtvrt metru. Celý povrch pokrývají ostny. Na spodní straně houstnou a protahují se na jeden až čtyři centimetry, ojediněle až na šest. Odtud pochází přezdívka bílá hříva i anglické jméno lion’s mane, tedy lví hříva.
Bizarní vzhled má prozaický účel. Ostny tvoří výtrusorodou plochu, na níž dozrávají spory. Visí kolmo k zemi, protože výtrusy se z nich uvolňují a padají volně dolů. Kdyby trčely do stran, spory by se zachytávaly na sousedních hrotech. Gravitace tak u korálovce vytváří architekturu, která vypadá jako výzdoba, ale slouží k rozmnožování.
Houba si vybírá staré stromy. Podle AOPK ČR roste na živých kmenech, souších a méně často na padlých kmenech, téměř výhradně na dubech a bucích. Typickým domovem jsou lužní lesy, doubravy, dubohabřiny a bučiny, kde se ještě drží seschlé či odumírající velikány. Plodí na podzim, nejčastěji v říjnu.
Lesní humr na talíři: odkud se bere mořská chuť
Přirovnání k mořským plodům vzniklo v odborné literatuře, nikoli v marketingu prodejců doplňků. Přehledová studie v časopise Mycological Progress z roku 2015 popisuje dužninu jako masitou, šťavnatou a s náznakem mořské chuti, která připomíná kraba nebo humra. Novější přehled v Journal of Food Science z roku 2026 mluví o jemném profilu mořských plodů a výrazné umami chuti. Tu obstarávají hlavně kyselina glutamová a asparagová, tedy stejné látky, které dávají plnost vývarům, parmazánu i sójové omáčce.
Humří dojem tedy vzniká souhrou tří složek: vláknité textury, která se po tepelné úpravě trhá podobně jako maso z klepet, hluboké umami chuti a jemného aroma. Podle nás se korálovec od klasických hub liší spíš strukturou než vůní. Hřib staví na zemitém, výrazném aroma, holubinky podle druhu chutnají jemně až oříškově. Korálovec působí na jazyku masitěji a sladčeji.
V kuchyni se nejčastěji osvědčuje tento postup:
- mladou plodnici očistit a natrhat na silnější kusy,
- na pánvi nejprve nasucho odpařit vodu, aby dužnina zpevnila,
- poté přidat máslo nebo olej s máslem, osolit, případně dochutit česnekem a kapkou citronu,
- opékat do zlatova, kdy mořský tón vynikne nejvíc.
Do pánve však patří pěstovaný korálovec. Ten se dá koupit čerstvý ve specializovaných obchodech, sušený nebo jako sadba na domácí pěstování na špalcích.
Kolem korálovce se točí i zdravotní pověst. Připisují se mu neuroprotektivní a protizánětlivé účinky, dále antioxidační a imunomodulační působení. Za nimi mají stát hericenony v plodnicích a erinaciny v podhoubí. Nejcitovanější doklad z výzkumu na lidech přinesla japonská dvojitě zaslepená studie Mori et al. z roku 2009 u třiceti lidí s mírnou kognitivní poruchou. Po šestnácti týdnech se jejich výsledky zlepšily, po vysazení ale opět klesaly. Systematické přehledy z let 2025 a 2026 vidí slibné signály, upozorňují však na malé vzorky a krátké trvání studií. Databáze LiverTox amerických Národních institutů zdraví shrnuje, že většina účinků byla prokázána v buněčných kulturách a na zvířatech. Ke schválené léčbě jakékoli nemoci má lví hříva daleko.
Krvácející lošákovec a chapadla z Austrálie: s kým se korálovec dělí o titul podivína
Mezi světové houbové kuriozity patří několik druhů, které by se hodily spíš do sci-fi filmu než do košíku. Dva z nich rostou i v Česku.
Lošákovec palčivý (Hydnellum peckii) má bělavý klobouk, na jehož povrchu za vlhka vystupují rudé kapky. Výsledek vypadá jako žvýkačka politá krví. Houba je hořká a nejedlá, u nás roste v létě a na podzim v borových a smrkových lesích na hrstce lokalit v jižních a východních Čechách a u moravského Borotína. Červený seznam ji stejně jako korálovce vede jako zranitelný druh.
Květnatec Archerův (Clathrus archeri) vyleze z bělavého „vajíčka“ a rozvine čtyři až osm rudých ramen, která připomínají hvězdici nebo chapadla chobotnice. K tomu páchne zdechlinou, aby přilákal mouchy roznášející výtrusy. Do Evropy se dostal z Austrálie a dnes se v Česku objevuje roztroušeně, místy dokonce hojně, od května do listopadu na loukách, v křovinách a na okrajích lesů. Do kuchyně se nehodí.
Exotičtější je trus duchů (Ileodictyon cibarium), bílá košíkovitá síť s pronikavým zápachem. Spojuje se hlavně s jižní polokoulí, především s Novým Zélandem a Austrálií, kde patří k běžným nálezům.
Korálovec se v této společnosti vyjímá jako jediný, který nabízí skutečný kulinářský zážitek. Ostatní podivíni odpuzují hořkostí nebo zápachem. Korálovec láká, a právě v tom spočívá jeho zrada: vzhledem i chutí svádí ke sběru, který si jeho česká populace nemůže dovolit.
Navrženo do zákonné ochrany: co dělat, když ho v lese uvidíte
Botany.cz eviduje v Česku přes padesát lokalit. Nejvíc nálezů pochází z oblasti mezi Prahou a Plzní a z jihozápadní Moravy, v horách se korálovec objevuje jen sporadicky, například v Beskydech. AOPK popisuje výskyt jako řídce roztroušený po celé republice. Červený seznam makromycetů ČR z roku 2024 ho řadí mezi zranitelné druhy.
Hlavní hrozbu představuje intenzivní lesní hospodaření a odstraňování starých a odumírajících stromů. Bez dožívajících buků a dubů houba nemá kde růst. Ministerstvo životního prostředí proto korálovce zařadilo do návrhu nové vyhlášky o zvláště chráněných druzích, a to do III. kategorie. Důvodová zpráva ho uvádí jako typického obyvatele starých bučin. Ochrana v této kategorii se má soustředit na místní populace a jejich biotopy.
Pokud by vyhláška vstoupila v platnost a sběr se kvalifikoval jako nedovolený zásah do zvláště chráněného druhu, zákon o ochraně přírody umožňuje fyzickým osobám uložit pokutu do 10 000 Kč, u závažnějších přestupků do 20 000 či 100 000 Kč. Ve zvláště chráněném území se horní hranice zdvojnásobuje. Konkrétní částka by záležela na okolnostech.
Botany.cz už dnes doporučuje korálovce kvůli vzácnosti nesbírat. Pro houbaře z toho plyne jednoduchý postup:
- houbu nechat na místě a vyfotit ji z několika úhlů včetně spodních ostnů,
- zaznamenat datum, přesné místo a druh stromu,
- nález nahlásit do Nálezové databáze ochrany přírody AOPK, přes aplikaci BioLog nebo místnímu mykologickému pracovišti.
Každý takový záznam pomáhá ochranářům mapovat, kde druh přežívá a které staré stromy stojí za zachování.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková