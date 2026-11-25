Ještě ani neotevřela a už budí vášně. Brno přehodnotí cenu parkování u T-Areny
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Ještě ani neotevřela a už budí vášně. Brno přehodnotí cenu parkování u T-ArenyZdroj: Brněnské komunikace
Článek byl publikován 25.11.2026 06:00
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