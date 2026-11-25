Obec Černouček leží nedaleko Roudnice nad Labem pod horou Říp. Jde o menší vesnici s několika stovkami obyvatel, kde se lidé dobře znají. Petr Pavel zde žil s
manželkou Evou více než deset let a vytvořili si zde útulný domov. Součástí jejich domácnosti je také kočka Micka, kterou Petr Pavel představil na sociálních sítích a která si vysloužila přezdívku "první kočka České republiky".
Dům působí na první pohled zcela nenápadně. Jde o obyčejné
dvoupodlažní rodinné bydlení se zahradou a terasou. Žádná rozlehlá vila s reprezentativním příjezdem ani okázalá rezidence. Fasáda má teplý odstín, který na některých fotografiích působí až žlutě. Dům doplňují okna s cihlovým obložením a upravené okolí.
Prezident sekal trávu a chodil do místní hospody
Když se Petr Pavel stal v roce 2023 prezidentem, novináři se zajímali, jaký býval ve své vesnici soused. Obyvatelé Černoučku na něj vzpomínali jako na člověka, který se nijak nevyvyšoval. V létě se staral o zahradu, sekal trávu a trávil čas s rodinou.
S vnoučaty chodil na místní dětské hřiště. Sousedé ho potkávali při běžných procházkách a občas také v místní hospodě. Jedna z obyvatelek dokonce vzpomínala, že jí přinesl poštu. Choval se zkrátka jako obyčejný slušný obyvatel vesnice.
Z Černoučku na Pražský hrad
Po zvolení prezidentem se však situace změnila. Petr Pavel původně dával najevo, že by nejraději zůstal bydlet v Černoučku. Výkon prezidentské funkce ale přináší řadu povinností a také bezpečnostní opatření, která by každodenní život ve vesnici komplikovala
Manželé se proto přesunuli do
Lumbeho vily na Hradčanech. Na svůj původní domov ale nezanevřeli a počítali s tím, že se do Černoučku budou vracet.
Nové bydlení jim přitom zpočátku úplně nevyhovovalo. Petr Pavel se svěřil, že jeho manželce připadal interiér s černým lesklým nábytkem a tmavými stěnami příliš ponurý.
uvedl tehdy pro CNN Prima News s tím, že s manželkou plánují úpravy. „Možná se tam Ivana Zemanová cítila dobře, ale moje žena se tam moc dobře necítila. A já se samozřejmě cítím dobře tam, kde se cítí dobře ona,“ Lumbeho vila v Praze | Zdroj: Jklamo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Creative Commmons Do vesnice začali proudit zvědavci
Prezidentská funkce přinesla Černoučku ne zcela vítanou pozornost. Do malé obce začali přijíždět lidé, kteří chtěli vidět, kde prezident bydlí. Některým místním obyvatelům to pochopitelně nebylo příjemné. Cizí návštěvníci totiž nechtěně narušovali klid celé vesnice.
Je otázka, zda Petr Pavel jednoho dne po odchodu z funkce opět najde v Černoučku poklidnou atmosféru venkovského domova, za kterou sem před lety přišel. Jeho nenápadný domek pod Řípem na něho čeká. Služba občanům České republiky je nicméně v tuto chvíli pro prezidenta přednější.
Zdroje článku:
living.iprima.cz, cnn.iprima.cz, tn.nova.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Eliška Černá