Elektronické předepisování zdravotnických prostředků je až na zákonem stanovené výjimky povinné od 1. ledna 2026. Povinnost však dopadá na zdravotníky a výdejny. Pacient může dál odejít z ordinace s papírem v ruce. Samotný poukaz je uložený v elektronickém systému a vytištěná průvodka obsahuje kód, podle kterého jej výdejna načte. V ordinaci proto stačí říct: „Prosím o vytištěnou průvodku k ePoukazu.“ Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv si způsob předání kódu volí pacient. Vedle papírové průvodky lze využít SMS, e-mail nebo aplikaci eRecept. Ani pro přijetí SMS není potřeba chytrý telefon — postačí běžný tlačítkový přístroj.
Průvodka nemusí mít klasické razítko ani ruční podpis lékaře. Poukaz je podepsaný elektronicky, takže chybějící razítko samo o sobě není důvodem k návratu do ordinace. Předání identifikátoru ePoukazu je bezplatné.
S vytištěnou průvodkou se pak vydejte do lékárny nebo výdejny, která předepsaný druh pomůcky vydává. Už při návštěvě lékaře se můžete zeptat, kam s poukazem zajít. U pomůcky, kterou potřebujete poprvé, je praktické předem telefonicky ověřit dostupnost a případnou nutnost objednání či změření.
Hlídejte si termín uplatnění, nikoli jen vyzvednutí
ePoukaz běžně platí 30 dnů od vystavení. Lékař může určit delší platnost, nejvýše však jeden rok. Konkrétní termín si proto ověřte při předání poukazu. Podstatný je rozdíl mezi uplatněním poukazu a převzetím hotové pomůcky. Jestliže výdejna ePoukaz včas přijme a zaznamená jeho uplatnění v systému, může následný výdej proběhnout i po skončení platnosti. To je důležité například u prostředků, které se objednávají nebo vyrábějí na míru.
Modelový příklad: pacient přijde do výdejny s dosud platným poukazem, pomůcka ale bude připravena až za několik týdnů. Pokud výdejna poukaz řádně uplatní, nemusí pacient jen kvůli pozdějšímu termínu převzetí žádat lékaře o nový. Nenechávejte proto průvodku doma s tím, že do výdejny půjdete, až bude pomůcka skladem.
Poukaz neznamená automaticky pomůcku zdarma
Elektronická forma sama o sobě neurčuje, kolik zaplatí pojišťovna a kolik pacient. Úhrada závisí na konkrétním zdravotnickém prostředku a příslušných podmínkách. Na případný doplatek se zeptejte před objednáním nebo převzetím. Některé prostředky navíc vyžadují schválení zdravotní pojišťovnou. V takovém případě se s ordinací domluvte, jak se o výsledku dozvíte, zejména pokud nepoužíváte SMS ani e-mail. SÚKL u poukazů předávaných ke schválení doporučuje lékařům nastavit platnost nejméně 90 dnů, aby na vyřízení zůstal dostatek času. Jde o doporučení pro předepisujícího, nikoli automatickou platnost každého poukazu. Před odchodem z ordinace se tedy vyplatí ověřit tři věci: mám průvodku s kódem, vím, dokdy ji musím uplatnit, a vím, zda pomůcka čeká na schválení pojišťovny.
Zdroje: SÚKL – způsoby předání ePoukazu, SÚKL – platnost, uplatnění a výdej, Národní zdravotnický informační portál – poukaz na zdravotnické prostředky.