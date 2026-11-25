Pod kamenem v přílivové tůni u britského pobřeží leží stočená tmavá šňůra s purpurovým leskem. Rozmotaná by měřila klidně patnáct metrů. Když ji něco sevře, vymrští ze sebe slizký aparát, který na první pohled připomíná vyvržené útroby, a zanechá útočníkovi v ústech hustý, mírně štiplavý hlen.
Pásnice: slizký chobot, který vypadá jako vyvržené útroby
Pásnice tvoří samostatný kmen bezobratlých. Mají měkké nečlánkované tělo potažené řasinkami a v přední části ukrývají vychlípitelný chobot, odborně proboscis. Ten umí bleskově vyletět ven a vylučuje lepivé, u některých druhů i jedovaté látky. Primárně slouží k lovu, protože kořist znehybní a přilepí. V obranné situaci ovšem stejné vybavení dokonale zošklivuje každé sousto.
Šampionkou skupiny je pásmovka velká. Podle profilu MarLIN běžně dorůstá délky pěti až patnácti metrů a výjimečně přesáhne třicet, přitom je široká asi pět milimetrů. Plíce nemá, kyslík přijímá celým povrchem těla, což u tak tenkého provázku bez potíží funguje. Žije v evropských vodách od Islandu přes Severní moře až po Balt. Při manipulaci uvolňuje velké množství hustého hlenu.
Příbuzného najdeme i v Česku. Časopis Živa popisuje pásemničku sladkovodní jako málo známého, avšak hojného obyvatele kamenů a vodních rostlin v potocích i rybnících nižších poloh. Je drobná a nenápadná, s mořskou obryní ji spojuje hlavně stavba těla.
Mravenec lesní střílí kyselinu mravenčí zadečkem
Mravenci z podčeledi Formicinae během evoluce přišli o funkční žihadlo. Náhradu vymysleli účinnou. Na konci zadečku mají kruhový otvor zvaný acidoporus, kterým vystřelují obsah jedové žlázy. Do skupiny patří i mravenec lesní, kterého zná každý houbař. Při ohrožení zvedne zadeček a pošle proud kyseliny vzhůru, často po předchozím kousnutí, takže žíravina míří rovnou do čerstvé ranky.
Hlavní složkou sekretu je kyselina mravenčí, u některých formicinních druhů až v sedmdesátiprocentní koncentraci. Laboratorní pokusy ukázaly, že ve volátku mravenců po spolknutí vlastního jedu klesá pH zhruba na 2 až 3. Tak kyselé prostředí pálí na kůži i v tlamě. Rozdíl oproti vosám a bodavým mravencům je výmluvný: tam jed míří do tkáně jako injekce, formicinní dělnice používají spíš chemický sprej. Ten navíc stříká celá kolonie najednou a oblak kyselého pachu zároveň burcuje ostatní obyvatele mraveniště.
Člověka mravenec lesní ohrozí jen výjimečně. Pomůže omýt místo mýdlem a vodou, přiložit studený obklad a neškrábat. K lékaři patří ten, kdo po kousnutí lapá po dechu, komu naskočí kopřivka po celém těle nebo komu otéká obličej.
Ropušník královský pláče krví, kterou šelmy nesnesou
Sonorská poušť, horko a mezi kameny placatý ještěr s korunou trnů. Ropušník královský se nejdřív spoléhá na maskování, pak se nafoukne a nastaví ostny. Když nic z toho nezabere, zvýší tlak krve v hlavě a z okolí očí vystříkne na útočníka krvavý proud.
Tajemství leží v jídelníčku. Žaludek ropušníka z velké části plní mravenci rodu Pogonomyrmex, u královského druhu tvoří kolem 88 % objemu potravy. Jejich jed by běžnému tvoru vážně ublížil, ještěr ale má v krevní plazmě faktor, který ho neutralizuje, a v jícnu hustý hlen, jímž spolknuté mravence obalí. Studie Sherbrooka a Kimballa o obranném stříkání krve dokládá, že aktivní odpudivé látky v krvi souvisejí právě se zadečky těchto mravenců. Kojoti a psi po zásahu krví třesou hlavou, slintají a od kořisti couvají. Ptáci na stejný trik reagují podstatně méně.
Sumýši a sliznatky: odporná obrana i jinde v moři
Hnusnou strategii nevymyslela jen trojice z upoutávky. Některé druhy sumýšů při útoku vypouštějí lepkavé Cuvierovy trubice, které predátora zamotají, a jiné vyvrhnou dokonce část trávicí soustavy. Ztracené orgány si později dorostou. U nich tedy obrat „vyvrhnout vnitřnosti“ sedí doslova.
Ještě rychleji účinkují sliznatky. Když je ryba chňapne, sliznatka vypustí do její tlamy a žaber oblak hlenu. Kamery zachytily, že útočníci kořist pustili a začali se dávit za méně než 0,4 sekundy. Sliz jim ucpává dýchací aparát, takže pokračovat v hostině nepřichází v úvahu.
Proč si predátor odporné sousto zapamatuje
Všechny tyto obrany mají společného jmenovatele. Pásnice, mravenčí dělnice ani ropušník neumějí rychle utéct, nemají silný stisk a krunýř jim chybí. Potřebují tedy zbraň, která útočníkovi okamžitě prodraží celou akci. Odpudivost tu slouží jako zpráva doručená přímo do jazyka a nosu: tahle kořist pálí, lepí a smrdí.
Podle nás právě v tom leží síla těchto obran. Šelma si biologii oběti pamatovat nemusí. Stačí jediná zkušenost s tlamou plnou kyseliny, slizu nebo hořké krve, aby si příště raději vyhlédla snadnější kus. U psovitých šelem a ropušníků je tahle averze nejlépe zdokumentovaná a čich i chuť u nich hrají při lovu hlavní roli. Kojot, který jednou ochutnal krev ropušníka, další ostnatou placku v písku spíš obejde.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková