Přesně před deseti lety, v pátek 25. listopadu 2016, zemřel známý herec František Peterka. Odešel ve věku čtyřiadevadesáti let, v libereckém Hospici sv. Zdislavy. Oblíbený představitel nejen pohádkového Krakonoše v Krkonošských pohádkách byl výraznou osobností Libereckého kraje.
Před 10 lety zemřel v Liberci František Peterka, proslul jako Krakonoš z večerníčku
Zdroj: Daniel Černovský, Liberecký kraj, Město Liberec
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