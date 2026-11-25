Na konci měsíce sečte živnostník hromádku účtenek z benzinky, papírnictví a stavebnin a do kontrolního hlášení je zapíše jedním číslem. Od koho nakupoval, z toho nikdo nevyčte. Právě tuhle mezeru teď Finanční správa prověřuje a u některých plátců může prověrka skončit mnohem hůř než doplatkem daně.
Jeden řádek za celý měsíc
Účtenka od prodejce, který je plátcem DPH, bývá zjednodušeným daňovým dokladem. Prodejce ji smí vydat, když celková částka na ní nepřesáhne 10 000 Kč včetně DPH, takže přesně 10 000 Kč se ještě vejde. Jméno kupujícího ani jeho DIČ na ní být nemusí. Když na ní chybí vyčíslená daň, musí aspoň ukázat, kolik zákazník celkem zaplatil.
Plátce DPH, který si z nákupů uplatňuje odpočet, je zapisuje do kontrolního hlášení. Drobné a větší doklady se tam ale vykazují rozdílně:
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Doklady do 10 000 Kč (část B.3) Vyšší plnění (část B.2) Zápis jeden souhrnný řádek za období podle sazeb každý doklad zvlášť DIČ dodavatele neuvádí se uvádí se Číslo dokladu neuvádí se evidenční číslo dokladu Párování s dodavatelem nefunguje úřad doklad spáruje s hlášením dodavatele Slepé místo pro úřad
U souhrnného řádku úřad nemá s čím doklady automaticky spárovat, a proto Finanční správa považuje část B.3 za jedno z významných rizik u DPH. Podle generální ředitelky Simony Hornochové, která o tom mluvila v červnu 2026 pro Novinky, kontrolní hlášení pomáhá odhalovat velké úniky. Podvody se proto přesouvají mimo jiné do drobných nákupů pod hranicí.
Úřad naráží na tři druhy podvodů. Doklad bez skutečného nákupu si podvodník koupí od cizího člověka nebo ho vyrobí. Skutečnou účtenku použije víckrát, jako kopii nebo prostě podruhé. Zakázku rozdělí na několik faktur, aby žádná nepřesáhla hranici.
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Účtenky úřad skenuje a padělky i duplicity v nich hledá pomocí umělé inteligence, jak Hornochová popsala v únoru 2026 Hospodářským novinám.
227 plátců v novém kole
Nové kolo celostátní kontrolní akce začalo ve čtvrtek 5. listopadu 2026. Podle tiskové zprávy Finanční správy z 19. listopadu 2026 se týká 227 daňových subjektů, tedy plátců DPH z řad firem i živnostníků. Rizikovou daň u nich úřad odhaduje přibližně na 292 milionů Kč a doměřená zatím není. V průměru to vychází asi na 1,3 milionu Kč na jeden vybraný subjekt, skutečné částky se ale případ od případu liší.
Kontrolované vybral ekonometrický model, který úřad vyvinul s akademiky z Centra veřejných financí při Institutu ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy. Má-li třeba malá stavební firma v drobných účtenkách mnohem větší podíl odpočtů než podobně velké firmy z oboru, model ji označí. Plátce s obvyklým podílem se do výběru kvůli tomu nedostane.
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Za poslední dva roky do února 2026 prošlo podobnou kontrolou přibližně 1 000 subjektů a doměřeno bylo zhruba čtvrt miliardy korun na DPH, uvedla tehdy šéfka Finanční správy. Část těch kontrol ještě nebyla uzavřená.
Doměření, penále a v krajním případě soud
Vezměme vrtačku z hobbymarketu: u truhláře dává smysl, u kanceláře, která vede cizí účetnictví, už méně. Kontrolor proto zjišťuje, k čemu firmě nákup slouží, jestli vůbec proběhl a zda na odpočet vzniká nárok. Vedle účtenky si může vyžádat i jiné důkazy.
Při kontrole úřad zkoumá, jestli nákup na účtence skutečně proběhl a souvisí s podnikáním. Ilustrační foto. Zdroj: Anastasia Shuraeva / Pexels.
Neuznaný odpočet úřad doměří a ze snížení odpočtu navíc vzniká penále 20 % podle § 251 daňového řádu. Počítá se z doměřené daně, celková hodnota nákupů do výpočtu nevstupuje.
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Kdo si odpočet postaví na dokladu bez nákupu, kopii nebo účtence použité podruhé, nemusí skončit jen u doměření. Finanční správa připomíná, že to za splnění zákonných podmínek může být i trestný čin, a opírá se o nedávné rozsudky. Trestní zákoník v § 240 postihuje zkrácení daně nebo vylákání výhody na dani ve větším rozsahu a hrozí za ně odnětí svobody nebo zákaz činnosti.
Co si plátce pohlídá
Do odpočtu patří jen nákupy, které skutečně proběhly a slouží podnikání. Každou účtenku uplatněte jen jednou a větší zakázku nedělte na menší doklady kvůli hranici.
Kdo ve starších přiznáních k DPH najde chybu, může ji napravit sám dodatečným přiznáním. Je-li přípustné, z daně v něm přiznané penále nevzniká. Jakmile ale u dané daně a období běží daňová kontrola, probíhá zároveň doměřovací řízení a dodatečné přiznání podané v té době přípustné není, takže penále vzniká. Postup proto nejdřív proberte s daňovým poradcem.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-kazdy-druhy-podezrely-podvadel-danove-urady-spusti-dalsi-kontroly-uctenek-265370, https://www.podnikatel.cz/clanky/druhy-danovych-dokladu-podle-zakona-o-dph/, https://financnisprava.gov.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Metodicka_informace_k_vyplneni_KH_20240101.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/v-mediich/2026/jiri-zezulka-reditel-sekce-kontroly-gfr-v-rozhovor-64120, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/v-mediich/2026/simona-hornochova-generalni-reditelka-financni-spr-62868, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/v-mediich/2026/simona-hornochova-generalni-reditelka-financni-spr-64402, https://financnisprava.gov.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2026/ka-zneuzivani-zjednodus-dan-dokladu