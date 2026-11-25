Sbírka Jiřího Kubíka nevznikla v aukčních síních. Rostla ve sklepech a na půdách, odkud zachraňoval to, co jiní vynášeli do kontejnerů: krabice od pracího prášku Hanka, rozložené cigaretové obaly nebo papírové sáčky z koloniálu. Dnes z ní čerpá Retro muzeum Na Statku v Brně, které eviduje přes 25 000 exponátů. Obaly z nich nepatří mezi drahé starožitnosti, a přesto je sběratelé honí s vášní. Jedním z důvodů je fyzická stopa výroby. Když starou krabičku pootočíte proti světlu, často na ní uvidíte ostrou konturu písma a jemný vtisk barvy do papíru. Tenhle reliéf zanechal knihtisk, technika, kterou průmysl v 90. letech nahradil rychlejšími postupy. Dnešní hladké reprodukce ho napodobit nedokážou.
Uvir, Hanka a Pedro: obaly, na které nezapomněla celá republika
Kubík mezi své oblíbené kousky řadí obaly Československého tabákového průmyslu a krabici od horského sluníčka Uvir. K nim se přidává dlouhá řada předmětů, které si starší generace vybaví i s vůní obchodu, kde je kupovala:
zápalkové nálepky ze Solo Sušice, obaly žvýkaček Pedro a Sevak z Velimi, krabice pracího prášku Hanka, potraviny jako Májka, Melta, Kávenky nebo cukrovinky Zora, plechovky od čaje, tabáku a bonbonů.
Na tehdejší grafice je znát omezení, se kterými výtvarníci zápasili. Kniha
Czechoslovakian Ink, která z muzejního fondu vybrala přes 800 produktů, upozorňuje na malý počet barev a absenci barevných přechodů i fotografií. Kompozice zůstávaly prosté a sdělení přímočaré. Na krabici stálo, co v ní je, a často sotva víc.
Dnešnímu oku připadá tahle úspornost svěží. Obal, který měl být jen nutnou slupkou kolem zboží, se proměnil v doklad doby. Čtyři sta pětašedesát stran svazku navíc obléká přebal stylizovaný jako krabice od pracího prášku.
Celý projekt přitom vyrostl z mnohem drobnějších předmětů. Začínal u zápalkových nálepek Solo Sušice, z nichž Kubík nashromáždil zhruba 30 000 motivů. Do první knihy jich vybral šest stovek.
Retro muzeum Na Statku vrací do regálů koloniál i drogerii
Brněnská instituce v Pěstitelské ulici neschraňuje výhradně obaly. Podle přehledu Retro muzea Na Statku zaplňuje první patro hospodářské budovy retro expozice s tematickými kouty: koloniálem s autentickými potravinami, drogerií, hospodou a řeznictvím, kadeřnictvím, prodejnou Baťa, školní třídou i dobovou kuchyní. K tomu přibývá přes 600 rádií, stovka televizí a stejný počet vysavačů. V expozici veteránů parkuje víc než padesát vozů.
Obaly v takovém prostředí přestávají působit jako kuriozity. Na regálech koloniálu ukazují, jak vypadal běžný nákup v letech, kdy si zákazník vybíral z omezeného sortimentu a reklama mluvila stroze. Krabička od Hanky vedle smaltovaného hrnce dokládá materiální kulturu domácnosti přesněji než leckterá učebnice.
Vystavené předměty pocházejí většinou z 50. až 90. let. Muzeum je sbíralo stejnou cestou jako jeho zakladatel, tedy přes aukce, antikvariáty a vyklízení nemovitostí. Každý exponát tak nese i malý příběh vlastní záchrany.
Knihtisk zanechal v papíru otisk, který ofset nezopakuje
Tisk z výšky, odborně knihtisk, pracuje podobně jako razítko. Tisknoucí prvky na formě vystupují nad okolní plochu, válec na ně nanese barvu a tlak ji přenese do papíru. Výsledek prozrazuje několik znaků, které popisuje i filatelista František Beneš ve svém textu o rozpoznávání tiskových technik:
ostře ohraničené kontury písma a linek, tmavší lem na okrajích barevných ploch, mírné protlačení, které lze nahmatat na rubu.
Benešův výklad se týká známek, princip se však dá přenést na jakoukoli papírovou tiskovinu té éry. Obaly se tehdy tiskly několika metodami podle materiálu a nákladu, od hlubotisku přes flexotisk po sítotisk. Právě knihtisk ale zanechává nejsnáze rozpoznatelnou hmatatelnou stopu.
Podle nás tady leží podstatná část kouzla. Nostalgii lze vytisknout znovu a reprodukci Pedra vyrobíte za pár korun. Zrnitý reliéf vytlačený olověnou sazbou do levného kartonu ale doplňuje obal o důkaz pravosti. Pro sběratele funguje jako podpis. Technika sama z obyčejné krabičky poklad neudělá, zvyšuje však její věrohodnost a odlišuje ji od pozdějších kopií.
Kdo chce vidět knihtisk naživo, má dvě adresy. Muzeum knihtisku Kutná Hora provozuje funkční ruční lis Christiana Dinglera z roku 1840, stroje Boston a skupinám po domluvě předvede v chodu sázecí stroj Intertype z roku 1936. Návštěvník si tam navíc vlastnoručně vytiskne pohlednici. Národní technické muzeum pořádalo kurzy, na nichž účastníci skládali dřevěné a kovové písmo a tiskli na obtahovacím či pákovém lisu.
Proč tiskárny v devadesátých letech sáhly po ofsetu
Knihtisk byl pracný. Kovová sazba vážila, příprava zabrala čas a stroje nestačily tempu, které nová doba vyžadovala. Časopis Železničář při ohlédnutí za výrobou vlastního titulu připomíná, že knihtisk vytlačil rychlejší ofset, jenž zároveň věrněji přenášel obraz, a po roce 1990 i počítačová příprava tisku.
Ofsetové stroje zvládnou oboustranný čtyřbarvotisk na jediný průchod. Obalový průmysl k tomu podle materiálu a objemu zakázek přidal flexotisk a hlubotisk. Výsledné krabice jsou barevnější a ostřejší, plné fotografií i plynulých přechodů. Jejich povrch je ale hladký, bez jakéhokoli reliéfu.
Generace obalů z doby před tímto přelomem tak tvoří uzavřenou kapitolu. Vznikla v podmínkách, které už nikdo nezopakuje, protože pro ně chybí stroje, sazeči i ekonomický smysl. Odtud pramení vzácnost, kterou dnes sběratelé oceňují.
Kolik stojí krabička ČSTP a podle čeho poznat cenný kus
Ceny na českém trhu zůstávají při zemi, což sbírání zpřístupňuje i začátečníkům. Aktuální veřejně dohledatelné příklady:
Položka Kde Cena Obal ze žvýkačky Pedro Filatelie Sova 20 Kč Konvolut žvýkačkových obalů Velim Aukro 199 Kč Soubor krabiček od cigaret ČSTP Aukro, ukončeno 7. 3. 2026 906 Kč Sbírka zápalkových nálepek, 60. až 70. léta Aukro 1 190 Kč
Jednotlivosti se tedy obvykle drží v desítkách až stovkách korun, ucelené tematické soubory šplhají k nižším tisícům. Na Západě vypadá situace podobně. Britský průvodce Retrowow uvádí za běžný prázdný poválečný cigaretový balíček zhruba 30 až 150 Kč, za plný 150 až 300 Kč. Americký obchod Cigarette Collector nabízí dobové krabičky většinou za 190 až 350 Kč. Pro českého sběratele ovšem mají domácí obaly hodnotu, kterou tabulky nezachytí. Pamatuje si je z dětství.
Při odhadu ceny rozhoduje souhra více vlastností. Aukro u plechových krabiček výslovně vyzdvihuje stav laku, čitelnost potisku a absenci promáčklin. U papíru hraje roli kompletnost bez odstřižených chlopní, čistota bez skvrn a přehybů, vazba na známou značku a příslušnost k sérii. Stopa knihtisku pak potvrdí, že nejde o novodobou reprodukci. Cenu se vyplatí srovnávat podle skutečně ukončených aukcí, protože aktivní nabídky bývají nadsazené.
Kdo chce sbírku uchovat, měl by se řídit doporučeními americké Kongresové knihovny. Papír patří do sucha a stabilní teploty, nejlépe do archivních obalů bez kyselin a ligninu nebo do polyesterových kapes. Izolepa, gumičky ani lepidla k němu nesmějí. Trvalé vystavení na slunci poškozuje vlákna i barvy nevratně. Plechovky zase ohrožuje vlhkost a oděr laku.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková