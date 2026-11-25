Prosinec 2012, vyprodaná pražská O2 arena, třináct tisíc lidí na nohou. Štěpánek v páté, rozhodující dvouhře poráží Nicoláse Almagra a Česko slaví první samostatný titul v Davis Cupu po výhře 3:2 nad Španělskem. O rok později v Bělehradě scénu zopakuje: znovu získá pátý bod, tentokrát proti Dušanu Lajovičovi, a Češi titul obhájí. Právě tyhle večery má dnes čtyřicátník Štěpánek na mysli, když v
podcastu SportBar na iDNES.cz přirovnává starý Davis Cup ke gladiátorským zápasům. Současný finálový turnaj osmi týmů v jednom městě podle něj soutěži „sebral kouzlo“, „prestiž spadla“ a změny se „nepovedly“. Nabízí se ale paradox. Jen den po vydání rozhovoru postoupili Češi právě v tomto formátu do semifinále. Haly plné nepřátel a tři dny tlaku
Štěpánkův argument nestojí na obecné nostalgii, ale na konkrétních kulisách. Vyjmenovává je jednu po druhé: kurt Rolanda Garrose se šestnácti tisíci diváky, Bělehrad se sedmnácti tisíci, Barcelona s dvaceti tisíci. A pak domácí O2 arena, kde finále prožil jako zážitek, který mu podle jeho slov zůstane do smrti. Šlo o nejkrásnější emoce, jaké na kurtu zažil.
Takový Davis Cup nebyl jen o tenisu. Tým přijel do cizí haly, kde proti němu tři dny řvaly tisíce lidí, a výsledek se lámal v opakovaných bitvách od pátku do neděle. Dnešní Final 8 podle Štěpánka tohle prostředí nabídne jen domácímu pořadateli. Na ostatních zápasech nebývají tribuny vždy plné a hráči nezažívají atmosféru, která dřív dokázala paralyzovat. Dnešní podoba soutěže se podle něj „starému formátu nevyrovná“.
Právě Štěpánek má k takovému soudu výjimečnou legitimitu. S Tomášem Berdychem tvořil dvojici, která Česko dovedla ke třem finálím a dvěma titulům; ve čtyřhře spolu v Davis Cupu prohráli jen dvakrát z osmnácti zápasů. Fanoušci ho milovali jako showmana a srdcaře: na rozlučku v roce 2018 mu přišlo do O2 areny téměř patnáct tisíc lidí a média o něm psala jako o miláčkovi publika. Když takový hráč řekne, že soutěž přišla o duši, nemluví z gauče.
A nemluví sám. Po návratu ke starému formátu volá i současný český kapitán Berdych. Štěpánek přitom jde dál než většina kritiků: nestačí mu vrátit domácí zápasy do úvodních kol. Doma a venku by se podle něj mělo hrát i finále.
Od Madridu k Boloni: soutěž, která hledá tvář
O reformě rozhodla v roce 2018 valná hromada Mezinárodní tenisové federace (ITF). Členské federace ji schválily poměrem 71,43 % hlasů, tedy těsně nad nutnou dvoutřetinovou většinou. V pozadí stálo partnerství se skupinou Kosmos fotbalisty Gerarda Piquého, plánované na 25 let a v hodnotě zhruba 66 miliard korun. Vydrželo pět let.
Jak se Davis Cup od té doby proměňoval:
Rok Změna Co se stalo 2019 Týdenní turnaj 18 týmů v Madridu Vyprodané zápasy Španělů, jinde poloprázdné haly, utkání do ranních hodin 2023 ITF ukončila spolupráci s Kosmosem Formát se skupinami 16 týmů v září a Final 8 v listopadu 2025 Zářijové skupiny zrušeny Návrat sedmi dvoudenních duelů doma a venku 2026 Současný stav Dvě kvalifikační kola doma a venku, Final 8 v jednom městě
Spor s Kosmosem ITF urovnala až v březnu 2025. Už samotná tabulka ukazuje, že Štěpánkova kritika není hlas vytrhnutý z kontextu. Organizátoři sami během pár let několikrát couvli.
Nejvýznamnější ústupek přišel pro rok 2025.
Mezinárodní tenisová federace tehdy zrušila zářijové skupiny na neutrální půdě a nahradila je domácími a venkovními duely. Zdůvodnila to ulehčením kalendáře po US Open a snahou ukázat špičkový tenis ve více zemích. Jinými slovy: přiznala, že domácí prostředí má hodnotu.
Podle oficiálního
webu Davis Cupu dnes soutěž funguje takto: Kvalifikace: dvě vyřazovací kola doma a venku, první v únoru po Australian Open, druhé v září po US Open. Postup: sedm vítězů druhého kola doplní hostitelská země s divokou kartou. Final 8: listopadový turnaj v jednom městě, čtvrtfinále, semifinále a finále. Jeden duel: dvě dvouhry a případná čtyřhra, vše v jediném dni, na dva vítězné sety.
Právě poslední bod je podle nás jádrem Štěpánkovy výhrady. Třídenní drama se smrsklo do jednoho odpoledne a gladiátorský souboj se proměnil v rychlou vyřazovací partii.
Proč finále v jednom městě jen tak nezmizí
Úplný návrat ke starému systému včetně finále zatím oznámen nebyl. A dá se čekat, že ještě pár let nebude. Final 8 má podle oznámení z prosince 2024 hostit Itálie v letech 2025 až 2027, takže nejbližší reálná šance na změnu se otevírá až po skončení italského kontraktu.
Pořadatelé mají navíc v rukou silné argumenty. Boloňský Final 8 v roce 2025 přilákal během pěti dnů před finále přes 61 tisíc návštěv a místní média vyčíslila ekonomický přínos na víc než 3,5 miliardy korun. Pro město, sponzory i federaci jsou to čísla, která se neodmítají.
Jenže tady se Štěpánkova kritika trefuje přesně. Problém není v celkové návštěvnosti za týden, ale v tom, komu patří. Když hraje Itálie, hala hučí. Když se střetnou dva zahraniční týmy, často se hraje před poloprázdnými tribunami, podobně jako už v Madridu v roce 2019. Davis Cup tak dnes podle nás není sportovně méně důležitý. Je ale méně domácí. A právě tuhle ztrátu nejostřeji pojmenovává hráč, který rozhodl dvě finále.
Paradox z Boloně: Češi jsou v semifinále
Štěpánek v rozhovoru zároveň řekl, že Češi patří v Boloni mezi favority. O den později mu dali za pravdu. V úterý 24. listopadu porazili v SuperTennis Areně Kanadu 2:0 a do semifinále postoupili poprvé od roku 2014, v novém formátu vůbec poprvé.
První bod přinesl Tomáš Macháč, který zdolal Liama Draxlera 6:2, 3:6, 6:2. Jiří Lehečka pak přehrál favorizovaného Félixe Augera-Aliassimeho 7:6 a 6:2 a na čtyřhru už nedošlo. Berdych do Itálie nominoval Lehečku, Jakuba Menšíka, Macháče, Adama Pavláska a Patrika Rikla. Před turnajem se mluvilo hlavně o Lehečkově výborném podzimu a Macháčově návratu do formy. Oba to potvrdili.
Kde a kdy sledovat další české zápasy:
Semifinále Česka s vítězem duelu Itálie a Jižní Koreje: pátek 27. listopadu od 16:00, přenos na ČT sport Plus od 15:30. Druhé semifinále: sobota 28. listopadu na ČT sport Plus. Finále: neděle 29. listopadu, ČT2 a online na webu ČT sport od 14:45.
Pokud postoupí Itálie, čeká Čechy přesně to, co Štěpánek na současném formátu u ostatních zápasů postrádá: zaplněná hala, hlučné publikum a tlak, který svazuje ruce. Jen tentokrát v roli hostů.
Štěpánek má pravdu, že žádný turnaj v jednom městě nevrátí pocit, kdy vám domácí hala nese míček přes síť. Česká generace Lehečky a Macháče teď ale může dokázat, že se velké daviscupové příběhy píšou i v cizí hale. A pokud v neděli zvedne pohár, bude to první titul, u kterého Štěpánek neuslyší dunět O2 arenu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný