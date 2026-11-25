Bolavý a ztuhlý krk má často spoustu příčin, na nichž záleží následná léčba. Podle závažnosti si můžete ulevit od bolesti z pohodlí domova, někdy však bude potřeba navštívit lékaře.
Krk se skládá z obratlů, jež sahají od lebky k horní části trupu. Krční ploténky absorbují nárazy mezi kostmi. Kosti, vazy a svaly krku podpírají hlavu a umožňují pohyb. Jakékoli abnormality, záněty nebo zranění
mohou způsobit bolest nebo ztuhlost krku, kterou čas od času může pociťovat každý. V mnoha případech je to způsobeno špatným držením těla nebo spaním v nepříjemné poloze. Někdy je bolest krku způsobena zraněním při pádu nebo kontaktních sportech, říká doktorka Erica Ramirez. Jak se léčí bolest krku?
Lékař provede fyzickou prohlídku a zohlední vaši kompletní anamnézu. Je třeba lékaře informovat o
všech příznacích a nedávných zraněních nebo nehodách, které jste zažili. Léčba bolesti krku závisí na její příčině. V závislosti na výsledcích vás lékař může odeslat ke specialistovi. Léčba bolesti krku může zahrnovat: terapii ledem a teplem, cvičení, strečink a fyzikální terapii, léky proti bolesti, kortikosteroidní injekce, svalové relaxanty, krční límec, antibiotika, pokud máte infekci, hospitalizaci, pokud je příčinou stav jako meningitida nebo srdeční infarkt, chirurgický zákrok, který je ale nutný jen zřídka.
Jak zmírnit bolest krku z pohodlí domova?
Pokud cítíte menší bolest nebo ztuhlost krku, proveďte tyto jednoduché kroky, abyste zmírnili příznaky. První dny aplikujte led.
Poté teplo pomocí nahřívací podložky, horkého obkladu nebo sprchy. Můžete si vzít volně prodejné léky proti bolesti, například ibuprofen nebo paracetamol, podle příbalového letáku nebo po poradě s lékárníkem. Dejte si pár dní pauzu od sportu, aktivit, které zhoršují vaše příznaky, a zvedání těžkých břemen. Fotografie: Freepik
Když se začnete vracet k normální činnosti, dělejte to pomalu, jakmile se vaše příznaky zmírní. Cvičte krk každý den. Pomalu si protahujte krk pohyby ze strany na stranu a nahoru a dolů. Krk protahujte pomalu a přestaňte, pokud se bolest zhorší nebo se objeví závrať či brnění. Snažte se také o
správné držení těla a omezte používání mobilního telefonu. Také neseďte nebo nestůjte dlouho na jednom místě. Samozřejmě si můžete dopřát i masáž krku, ať už od profesionála, nebo partnera. Pro kvalitnější spánek si pořiďte speciální polštář. Okamžitě vyhledejte lékaře nebo volejte 112, pokud bolest krku doprovází horečka a ztuhlý krk, bolest hlavy, citlivost na světlo, brnění nebo slabost paží, potíže s polykáním či dýcháním, nebo pokud vznikla po úrazu. Bolest trvající déle než týden patří k lékaři.
Zdroj:
Healthline
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Led, teplo, odpočinek a protahování. Domácí postupy, kterými si lze ulevit při ztuhlém krku a bolesti šíje zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.