Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Rusové se vypařili: Středomoří dva měsíce bez ruských válečných plavidel

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
NATO zaznamenalo dvouměsíční mezeru bez ruských válečných lodí ve Středomoří. Podívejte se na příčiny, od ztráty Tartúsu po zátěž doprovodů obchodních lodí.
Rusové se vypařili: Středomoří dva měsíce bez ruských válečných plavidel

Rusové se vypařili: Středomoří dva měsíce bez ruských válečných plavidel

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:00

Reklama
Další články z Securitytech
Ruské stroje MiG-35 se proti Suchojům neprosadily, staly se lovci ukrajinských dronů
Ruské stroje MiG-35 se proti Suchojům neprosadily, staly se lovci ukrajinských dronů
Anduril a F-22 Raptor: Plamen západu? Ne, pilot stíhačky poprvé řídil za letu dron YFQ-44A
Anduril a F-22 Raptor: Plamen západu? Ne, pilot stíhačky poprvé řídil za letu dron YFQ-44A

Letectvo USA oznámilo, že pilot stíhačky F-22 Raptor za letu převzal řízení bezpilotního stroje YFQ-44A...

Bílá labuť Tu-160M: Tupolev tvrdí, že obnovil výrobu ruského strategického bombardéru
Bílá labuť Tu-160M: Tupolev tvrdí, že obnovil výrobu ruského strategického bombardéru

Šéf společnosti Tupolev Jurij Abrosimov uvedl, že Rusko přestavělo dodavatelské řetězce a modernizovalo...

Příprava na útok na NATO? Nové ruské houfnice Hyacint-K a Malva 185 km od Finska
Příprava na útok na NATO? Nové ruské houfnice Hyacint-K a Malva 185 km od Finska

Nové ruské kolové samohybné houfnice 2S43 Malva a 2S44 Hyacint-K se podle dostupných informací hromadí ve...

Nová 4K kamera Axis M3138-LVE: Detekuje a rozlišuje situace v obraze i nebezpečné zvuky
Nová 4K kamera Axis M3138-LVE: Detekuje a rozlišuje situace v obraze i nebezpečné zvuky

Společnost Axis Communications představuje novou kompaktní kameru AXIS M3138-LVE s rozlišením 8 MPx, která...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

Web se zaměřuje na témata spojená s bezpečností, moderní technikou a obrannými technologiemi. Čtenáři zde najdou články o vojenské výzbroji, bezpečnostních systémech, kyberbezpečnosti i technologických inovacích, které ovlivňují současný svět.Obsah propojuje technické informace s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
Securitytech
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.