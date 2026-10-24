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TEST Böker Magnum Tadpole: Trpaslík Gimli světa EDC nožů

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Do redakčního testu dorazil trpaslík od německé firmy Böker. Poměrně luxusní černá krabička je malá sama o sobě, ale nůž Böker Magnum Tadpole v ní zabalený je ještě mnohem menší. Je to takový Gimli světa EDC nožů.
TEST Böker Magnum Tadpole: Trpaslík Gimli světa EDC nožů

TEST Böker Magnum Tadpole: Trpaslík Gimli světa EDC nožů

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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