TEST Böker Magnum Tadpole: Trpaslík Gimli světa EDC nožů

Do redakčního testu dorazil trpaslík od německé firmy Böker. Poměrně luxusní černá krabička je malá sama o sobě, ale nůž v ní zabalený je ještě mnohem menší. Je to takový Gimli světa EDC nožů. Tedy menší postavou, ale pevně stavěný.
💡 Test Böker Magnum Tadpole
Jak jsem psal už výše, ten nůž je opravdu mrňavý a velmi lehký. V ruce ale působí velmi solidním dojmem, a právě jeho rozměry z něj dělají zcela ideální EDC nůž do města, nebo kanceláře.
Navíc, když Böker Magnum Tadpole vyndáte z kapsy ve firemní kuchyňce a otevřete jím sáček s kávou do kávovaru, nebudou vaše kolegyně utíkat s vyplašeným křikem, že jste „masový vrah“. Spíš se začnou nejprve smát. A pak se zeptají, jestli si ho mohou půjčit.
Rukojeť z G10 v barvě Frog Green s oranžovým očkem na paracord je totiž neotřelá kombinace. Böker Magnum Tadpole, Filip Klasna, Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Pro otevření jednou rukou je tu flipper a i výřez v čepeli, tedy tzv. thumb hole. Osobně
doporučuji se na flipper vykašlat a pro otevření využívat thumb hole. Je to pohodlnější. Pozor, v Německu ale vzhledem k tomu, že se dá nůž otevřít jednou rukou bych ho moc nedoporučoval nosit v kapse.
Neotevře jen kávu, ale samozřejmě prořízne i karton na balíčku, případně odřízne bez problémů větev, nebo odštípne třísku z měkkého dřeva na podpal díky tloušťce čepele 3 mm.
Paradoxně největší
problém mu bude dělat uříznutí chleba nebo salámu (to se přeci vždy u EDC nožů hodnotí). Prostě čepel 6 cm je na to moc krátká. Protože nůž se musí zavřít bez ztráty prstů, je vybaven pojistkou typu Liner lock, která jde poměrně ztuha.
Jeho celková velikost určuje, komu se bude hodit.
Kdo má velké ruce se s ním nebude cítit příliš komfortně, nůž je prostě malý a ve velké ruce se ztratí. Z držení nebudete mít pak dobrý pocit. Jak vypadá vedle opravdu “velkého nože” si uděláte představu z následujícího obrázku. Společnost mu zde dělá Kizer XL Sheepdog Thumbhole Black Micarta, což je ale opravdu velký nůž. Böker Magnum Tadpole, Filip Klasna, Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 🔧 Technické údaje: Délka v otevřeném stavu: 14,7 cm Délka čepele: 6 cm Tloušťka čepele: 3 mm Hmotnost: 95 g Materiál čepele: Nerezová ocel 440C s úpravou stonewash Materiál rukojeti: G10 (Frog Green), oranžový backspacer Pojistka: Liner lock Otevírání: Flipper + Thumb hole Uchycení: Klip (s možností uchycení z obou stran) a backspacer na paracord ✅ Shrnutí: EDC městský nůž se schopností zaujmout
Jedná se o
velmi kvalitní EDC nůž vhodný do města, auta nebo kanceláře se schopností nevyděsit všechny okolo vás. Protože pochází od firmy Böker, je rovnou z výroby velmi ostrý a prostě „vypadá dobře“.
Ocel 440C je v této cenové kategorii běžná, brousí se snadno, ale na dlouhé držení ostří bych se nespoléhal. Za své peníze (cca 800 – 1 000 Kč dle eshopu) dostanete velmi kvalitní nůž, ale volba nákupu Böker Magnum Tadpole je čistě na vás. Nějaké kompromisy tu přeci jen jsou.
➕ Co se nám líbilo
Neotřelá barevná kombinace Vhodný pro praváka i leváka
➖ Co nám vadilo/chybělo?
Je opravdu malý i na menší ruce Nedá se otevřít pouze flipperem ⭐ Hodnocení redakce: 4 / 5
Více informací na oficiální stránce
výrobce Böker. Zde je uváděno, že WaffG Classification: Allowed according to German Weapons Act, tedy nůž by se měl dát koupit a používat i v Německu. Zároveň je ale nutné myslet na to, že tato informace neříká, zda je možné ho nosit na veřejnosti, což upravuje § 42a (a od roku 2024 i § 42 pro veřejné akce a dopravu). 🏛️ Historické okénko
Jméno Böker je spjaté se Solingenem, městem čepelí.
Kořeny . V roce 1869 založil Heinrich Böker v Solingenu společnost Heinr. Böker & Co. a o rok později byla pro nože registrována ochranná známka se stromem, která je dodnes symbolem značky. nožířské rodiny Böker sahají do 17. století
Zásadní změna přišla v roce 1829, kdy bratři Hermann a Robert Bökerovi zahájili výrobu šavlí. Výroba se rozšiřovala a rodinná firma začala expandovat za moře. V roce 1837 Hermann Böker založil obchodní společnost v New Yorku, zatímco další rodinné aktivity směřovaly do Kanady a Mexika.
Nože Magnum ale nejsou vyráběny v Německu, jako cenově přístupná řada se vyrábějí v Asii.
Auto/Licence fotografie: Böker Magnum Tadpole, Filip Klasna,
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)