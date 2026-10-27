Jeden Blackbeard vládne všem: Hypersonická střela společnosti Castelion míří z F/A-18 i na F-16

Americká společnost
Castelion zahájila přípravu integrace hypersonické střely Blackbeard na stíhací letouny F-16 Fighting Falcon. Nový kontrakt s Laboratoří výzkumu letectva USA (AFRL) rozšiřuje program z dosavadního zaměření na americké námořnictvo také na letectvo.
Společnost Castelion nezveřejnila hodnotu úpravy smlouvy ani časový harmonogram spojený s integrací letounů F-16. Oznámení
navazuje na zářijovou úpravu smlouvy, v jejímž rámci AFRL přidala k existující smlouvě se společností 16,4 milionu dolarů, čímž se její celková hodnota zvýšila z 20,9 milionu dolarů na 37,2 milionu dolarů.
V září letošního roku americké námořnictvo zveřejnilo snímek stíhačky F/A-18F Super Hornet nesoucí střelu Blackbeard.
VIDEO Blackbeard: Levná hypersonická zbraň a Paretův princip
Cílem projektu je vyvinout relativně levnou hypersonickou zbraň dlouhého dosahu, kterou bude možné vyrábět ve velkých počtech.
Hypersonické střely, tedy zbraně dosahující rychlosti nad Mach 5 patří dlouhodobě k nejsledovanějším, ale zároveň nejnákladnějším kategoriím moderních zbraní. Jejich cena obvykle pohybující se v řádu desítek milionů dolarů za kus, dosud bránila tomu, aby je armády pořizovaly ve velkých počtech nebo je nasazovaly proti širšímu spektru cílů.
Typickým příkladem je americký pozemní systém LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), přezdívaný
Dark Eagle, vyvíjený společností Lockheed Martin, jehož jednotková cena se odhaduje na přibližně 41 milionů dolarů.
Castelion, čtyři roky starý startup, vsadil na opačnou strategii.
Navrhnout hypersonickou zbraň, která bude sice výkonnostně skromnější, ale zásadně levnější, a hlavně vyrobitelná ve velkých sériích.
Podle amerického armádního rozpočtového dokumentu pro fiskální rok 2026 se Blackbeard GL (pozemní verze) výslovně nemá stát náhradou LRHW, protože nedosáhne srovnatelné rychlosti ani doletu. Cílem je místo toho dodat přibližně
80 procent schopností plánované střely PrSM Increment 4, a to za výrazně nižší cenu.
V srpnu zveřejněná fotografie ukazuje zbraň klasické dvoustupňové koncepce, jaká je pro pozemní a povrchové odpalování hypersonických zbraní obvyklá.
Raketový urychlovač ve stylu balistické střely, na jehož vrcholu je umístěn nepoháněný hypersonický kluzák (HGV – hypersonic glide vehicle). Blackbeard, Castelion
Urychlovač dostane kluzák na požadovanou rychlost a výšku, poté se od něj kluzák oddělí a k cíli pokračuje samostatně, s možností manévrování v atmosféře.
Oba stupně střely mají křížové stabilizační plochy, kluzák má výraznou hranu po délce trupu a mírně zobákovitou špici, tedy aerodynamické prvky pro řízení letu kluzáku při hypersonických rychlostech.
Přesné výkonnostní parametry Blackbeardu firma nezveřejňuje. Dříve nicméně naznačila dolet těsně pod 800 kilometrů. Podle uniklých informací se
cena jednoho kusu pohybuje kolem 384 000 dolarů, přičemž první produkční objednávka amerického námořnictva z června 2026 (50 kusů plus přepravní kontejnery) počítala s cenou okolo 468 000 dolarů za kus.
Cílová cena pro sériovou výrobu má klesnout pod 300 000 dolarů, tedy zlomek ceny konkurenčních systémů.
Nejen letectvo a námořnictvo
Americká armáda o Blackbeard usiluje v pozemní odpalovací verzi (Blackbeard GL), a to jak z nových bezosádkových odpalovacích vozidel, tak z existujících raketometů M142 HIMARS.
Podle firmy prošel Blackbeard cestou od návrhu na čistém listu papíru k programu záznamu (program of record) za necelé čtyři roky, přičemž zavedení do služby je plánováno na rok 2027.
VIDEO Castelion: Otazníky na programem Blackbeard
Rozšíření programu na F-16 je důležité především proto, že by mohlo umožnit nasazení hypersonických zbraní z široce rozšířeného stíhacího letounu, nikoli pouze z letadel amerického námořnictva.
Je však třeba rozlišovat mezi zahájením integračních prací a skutečným zavedením zbraně do výzbroje. Oznámení Castelion potvrzuje
zahájení prací na integraci Blackbeard s F-16, nikoli objednávku střel pro operační jednotky amerického letectva. Zatím není jasné ani to, zda je cílem projektu především výzkum a demonstrace schopností, nebo příprava budoucího operačního nasazení.
Hlavní ambicí programu je překonat jeden z největších problémů moderních hypersonických zbraní: jejich vysokou cenu a omezenou dostupnost. Pokud se společnosti
Castelion podaří spojit hypersonickou rychlost s výrobou ve velkých sériích, mohlo by to změnit způsob, jakým americké ozbrojené síly plánují údery na vzdálené a silně bráněné cíle.
Zatím ale zůstává otevřenou otázkou, jakých skutečných výkonů, výrobních nákladů a operačních schopností Blackbeard dosáhne.
Zdroj:
The Aviationist, Castelion, TWZ, Aviation Week Autor/Licence fotografie: Lockheed Martin F-16 Block 70/72, Lockheed Martin