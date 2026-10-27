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Jeden Blackbeard vládne všem: Hypersonická střela společnosti Castelion míří z F/A-18 i na F-16

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Americká společnost Castelion zahájila přípravu integrace hypersonické střely Blackbeard na stíhací letouny F-16 Fighting Falcon.
Jeden Blackbeard vládne všem: Hypersonická střela společnosti Castelion míří z F/A-18 i na F-16

Jeden Blackbeard vládne všem: Hypersonická střela společnosti Castelion míří z F/A-18 i na F-16

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:00

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