První tříbodová výhra je doma. Plzeň zdolala Hradec 2:1

Po vyrovnané první třetině nakonec vítěznou trefu Indiánů zaznamenal ve 23. minutě kanadský obránce Dylan MacPherson. Východočeši ve třetí dvacetiminutovce gólově nezareagovali a prohráli již třetí z posledních čtyř zápasů.
Krátce po úvodním buly při hře čtyři na čtyři hostující Tamáši přihrál ideálně Perretovi, jenže ten zblízka netrefil odkrytou branku. Na druhé straně se prodral do úniku Teplý, ale jeho bekhendový blafák zlikvidoval Vomáčka a vzápětí stejný hráč po individuální akci Merežka znovu v dobré pozici nepřekonal gólmana Mountfieldu. V 5. minutě se už domácí radovali, když Rohlík zakončil švihem z pravého kruhu přesně pod horní tyč.
Rychle mohl odpovědět Radovan Pavlík, jeho samostatnou akci však ještě zastavil Malík. V 9. minutě už plzeňský gólman nedosáhl na Nenonenovu střelu z mezikruží po ideální zpětné přihrávce Čacha. Indiáni poté sice převzali iniciativu, ale Vomáčka skvěle vyrazil v 15. minutě i ránu nekrytého Rohlíka.
To na začátku prostřední části z obnovené spolupráce bratrů Petmanů vytěžil ranou bez přípravy od modré čáry trefu na 2:1 MacPherson. Hosté následně výrazně přidali a jejich nápor v útočném pásmu neproměnil po šanci z bezprostřední blízkosti Jergl. Po polovině zápasu oba týmy zpevnily defenzívu a aktivnější domácí si vytvořili souvislý tlak až ve 35. minutě, kdy Měchura z dorážky minul odkrytou branku a MacPherson neuspěl tváří v tvář Vomáčkovi.
Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili lépe Indiáni, rychlé přečíslení ovšem Měchura zakončil střelou nad. Hosté poté sice zvládli dvě oslabení, ale vlastní přesilovku také promarnili. Naopak v 56. minutě jim po pohotovém zakončení Villeho Petmana pomohla horní tyč a závěrečnou šanci na obrat Východočechům pokazil faulem půl druhé minuty před koncem Melancon.
HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 5. O. Rohlík (Lalancette, MacPherson), 23. MacPherson (V. Petman, M. Petman) - 9. Nenonen (Čacho). Rozhodčí: Květoň, Turhobr - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 4659.
Sestavy:
Plzeň: N. Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, A. Čech - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, M. Filip, Teplý - M. Petman, D. Simon, Schleiss - Lev, V. Petman, I. Sedláček. Trenér: Veber.
Hradec Králové: Vomáčka - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, J. Modry - Radil, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, R. Kousal - Nenonen, Čacho, Kohout - D. Sýkora, Pilař, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.