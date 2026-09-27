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První tříbodová výhra je doma. Plzeň zdolala Hradec 2:1

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Hokejisté Plzně porazili v 5. kole extraligy Hradec Králové 2:1 a připsali si první tříbodovou výhru v novém ročníku.
První tříbodová výhra je doma. Plzeň zdolala Hradec 2:1

První tříbodová výhra je doma. Plzeň zdolala Hradec 2:1

Zdroj: HC Škoda Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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