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Kinobox Daily: Slavný propadák zachráněný videem. Vodní svět představuje originální apokalypsu

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Vodní svět (Waterworld) je postapokalyptické sci-fi Kevina Reynoldse. Ve své době nejdražší film vůbec s premisou, která by dnes vyvolala povodeň nařčení za „woke“, se dočkal rozporuplné odezvy, v průběhu let se však dočkal uznání. Na snímek se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Slavný propadák zachráněný videem. Vodní svět představuje originální apokalypsu

Kinobox Daily: Slavný propadák zachráněný videem. Vodní svět představuje originální apokalypsu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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