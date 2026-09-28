Chytil škobrtl o rozhodčího a hlavou vletěl do mantinelu. Vancouver trne, jestli nepřišel o oporu před startem NHL

Čtvrteční večer v Edmontonu měl být jedním z posledních testů před ostrým startem sezony. Místo toho se z něj stala další kapitola příběhu, který Filipa Chytila provází posledních několik let. V první třetině přípravného utkání proti Oilers český centr při dojíždění situace u hrazení zavadil bruslí o brusli hlavního rozhodčího Rileyho Bracea. Ztratil rovnováhu a nekontrolovaně narazil ramenem do koncového mantinelu. Podle dostupných popisů se při pádu ještě udeřil hlavou o led. Okamžitě bylo vidět, že něco není v pořádku, zamířil do kabiny a do zápasu se už nevrátil.
Pět dní, žádná diagnóza
Incident se odehrál 24. září 2026. Základní část NHL pro Vancouver začíná 29. září venku právě v Edmontonu, domácí úvodní zápas následuje 1. října. Prostor na zotavení je minimální.
Trenér Manny Malhotra byl po zápase opatrný. Podle Sportsnetu uvedl, že se Chytilovi kontroluje rameno a víc měly ukázat páteční snímky. Definitivní diagnózu klub nezveřejnil. CBS Sports ho v přehledu zranění označil za nejistého pro úvodní zápas sezony.
Rameno je jedna věc. Ale u Chytila se každý pád, každý kontakt hlavy s ledem nebo mantinelem automaticky čte přes jeho historii otřesů mozku. A právě to je důvod, proč Vancouver trne víc, než by trněl u kohokoliv jiného v kádru.
Kariéra na přerušovanou čáru
Čísla mluví jasně. Za poslední tři sezony odehrál Chytil jen 78 z 246 možných zápasů NHL. Sedmdesát osm. To je méně než třetina.
Časová osa výpadků vypadá takto:
- Listopad 2023 – květen 2024: Otřes mozku u Rangers, mimo hru déle než šest měsíců. Vrátil se až do play-off.
- Říjen 2025: Další otřes mozku, tentokrát už v dresu Vancouveru. Vynechal 44 zápasů, návrat přišel až 23. ledna 2026.
- Únor 2026: Rána pukem do obličeje, zlomené kosti. Sezonu 2025/2026 ukončil po pouhých 12 startech.
- Září 2026: Škobrtnutí o rozhodčího v přípravě. Rozsah zranění neznámý.
Mechanismy jsou pokaždé jiné: souboj, puk, teď nešťastná kolize s rozhodčím. Výsledek je ale systematický: Chytil tráví víc času mimo led než na něm. Kvůli zdravotním problémům vynechal i olympijské hry v Miláně a Cortině, kde v nominaci Českého svazu ledního hokeje figurovali z Vancouveru jen Filip Hronek a David Kämpf.
Proč je to pro Vancouver víc než jeden zápas
Chytil přišel do Vancouveru 31. ledna 2025 jako hlavní hráčská protihodnota ve velkém trejdu za J. T. Millera. S ním dorazili Victor Mancini a volba v prvním kole draftu. Klub s ním počítal jako s centrem, který stabilizuje hloubku útoku, ne jako s hvězdou kalibru Eliase Petterssona, ale jako s kvalitním třetím centrem, kolem kterého se dá postavit třetí produktivní lajna.
Předsezónní přehled NHL.com ho projektoval mezi Drewem O’Connorem a Jonathanem Lekkerimäkim. Lokální projekce CanucksArmy počítala s centrální osou Pettersson–Rossi–Chytil–Räty. Právě ta třetí příčka měla být Chytilova.
Od trejdu za Millera stihl za Canucks 15 zápasů v sezoně 2024/2025 a 12 v sezoně 2025/2026. Dvacet sedm zápasů za rok a půl. Návratnost výměny, čistě z pohledu Chytilovy role, je zatím hluboko pod očekáváním.
Pokud by aktuální výpadek trval déle, Vancouver má interní varianty: posun Maxe Sassona výš na centru a využití Aatu Rätyho jako spodního centra. Krátkodobě to funguje. Ale plán stavět část útoku kolem Chytila jako stabilního třetího centra se znovu rozpadá, a to ještě než sezona vůbec začala.
Kontrakt, kontext, tlak
Je tu ještě jedna vrstva. Chytil vstupuje do posledního roku kontraktu. Po sezoně 2026/2027 se může stát neomezeným volným hráčem. Pro klub i pro něj samotného je to zásadní ročník, měl ukázat, že dokáže odehrát celou sezonu a potvrdit svou hodnotu. Místo toho řeší další vyšetření pět dní před startem.
Z medicínského hlediska je situace citlivá. CDC upozorňuje na rostoucí obavy z dlouhodobých dopadů opakovaných nárazů do hlavy. NHL a hráčská asociace mají protokol zahrnující základní testy, centrální pozorovatele a povinné stažení hráče při podezření na otřes. To snižuje riziko uspěchaného návratu, ale neeliminuje samotné kolize. A Chytilův případ je specifický právě kvůli kumulaci předchozích zranění, ne kvůli jednomu konkrétnímu pádu.
Zatím klub veřejně mluví o rameni. Možná páteční snímky ukážou, že jde o drobnost. Možná ne. U Filipa Chytila ale dávno neplatí, že by „drobnost“ kohokoliv uklidnila. Talent na úrovni centra pro devítku nejlepších útočníků NHL tam pořád je. Otázka zní, jestli ho tělo nechá hrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka