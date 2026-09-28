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Klopp při premiéře na lavičce Německa vedl, pak ho potopil jeho bývalý svěřenec z Liverpoolu

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Cody Gakpo vyrovnal v čase 90+2 na 1:1 a připravil Jürgena Kloppa o vítězný debut v čele německé reprezentace.
Klopp při premiéře na lavičce Německa vedl, pak ho potopil jeho bývalý svěřenec z Liverpoolu

Klopp při premiéře na lavičce Německa vedl, pak ho potopil jeho bývalý svěřenec z Liverpoolu

Zdroj: Liverpool FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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