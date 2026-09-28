Klopp při premiéře na lavičce Německa vedl, pak ho potopil jeho bývalý svěřenec z Liverpoolu

Amsterdamská Johan Cruyff Arena, čtvrteční večer 24. září 2026. Německo drží těsné vedení od 32. minuty, na lavičce stojí muž, který dva roky nevedl žádný tým. Zbývají dvě minuty nastavení. Pak Ruben van Bommel pošle centr do vápna a Cody Gakpo, útočník, kterého Klopp sám trénoval v Liverpoolu, hlavou srovná na 1:1. Stadion exploduje. Klopp se otočí k asistentům. Premiéra skončila. Ne porážkou, ale ztrátou výhry, která bolí podobně.
Šedesát minut naděje, dvě minuty reality
Klopp udělal oproti poslednímu zápasu Německa na mistrovství světa šest změn v základní sestavě. Jediným úplným nováčkem byl pravý obránce Philipp Treu, a právě on stál u klíčového momentu prvního poločasu. Ve 32. minutě rozjel akci po pravé straně, Karim Adeyemi v centru míč netrefil ideálně, ale Felix Nmecha ho zblízka dotlačil za čáru. Německo vedlo.
Jenže už o dvě minuty dřív přišla komplikace. Kai Havertz odstoupil po tvrdém souboji, na hřiště musel debutant Younes Ebnoutalib. Klopp po zápase potvrdil, že Havertz i Jamal Musiala mají svalové problémy a čekají na magnetickou rezonanci; proti Řecku s nimi nepočítá.
Zbytek zápasu držel Německo nad vodou Marc-André ter Stegen několika zákroky. Obrana fungovala organizovaně, pressing měl intenzitu, kterou si fanoušci pamatují z Kloppova Liverpoolu. A přesto: v 92. minutě přišel centr van Bommela a Gakpo hlavou zavěsil.
Bývalý svěřenec, současný soupeř
Ironie je přesně tam, kde ji čekáte. Klopp vedl Gakpa od jeho příchodu z PSV Eindhoven v lednu 2023 do konce sezony 2023/24. Pod jeho vedením odehrál Nizozemec přes sto zápasů a nastřílel desítky gólů. Po Kloppově odchodu pod Arnem Slotem rozkvetl ještě víc, pomohl Liverpoolu k titulu v sezoně 2024/25 a v květnu 2026 dosáhl mety 50 gólů v dresu Reds.
Gakpo není bývalý hráč Liverpoolu. Je jeho současnou oporou. Bývalý je jen vztah ke Kloppovi jako trenérovi. A právě ten vztah dal čtvrtečnímu večeru dramaturgii, kterou si žádný scénárista nemohl vymyslet lépe.
Klopp po zápase Gakpa jmenovitě nekomentoval. Mluvil obecně: „Nemám pocit, že vyrovnání bylo nezasloužené. Odneseme si hodně dobrých podnětů.“
Kloppovy debuty: vzorec opatrných startů
Kdo čekal ohňostroj, mohl se podívat do historie. V říjnu 2015 debutoval Klopp na lavičce Liverpoolu bezbrankovou remízou u Tottenhamu; klubový report tehdy zdůrazňoval intenzivní pressing a „slibný bod“. V Dortmundu začal v srpnu 2008 výhrou 3:1 u druholigového Rot-Weiss Essen. Vzorec je čitelný: proti silnému soupeři opatrný start, proti slabšímu dominance.
Nizozemsko v Amsterdamu rozhodně patří do první kategorie. Pod Julianem Nagelsmannem mělo Německo proti Oranjes bilanci bez porážky: 2:1 doma v přátelském zápase, 2:2 venku a 1:0 doma v Lize národů 2024/25. Kloppova remíza sérii neporušila, ale ani nezlepšila.
44 hráčů, čtyři zápasy, jeden experiment
Neobvyklý byl už samotný předzápasový kemp. Klopp povolal 44 hráčů a rozdělil je do dvou vln. Prvních 24 bylo určeno pro Nizozemsko a domácí zápas s Řeckem, dalších 20 nastoupí proti Srbsku a v odvetě s Řeky. Většina hráčů z první vlny se po druhém zápase vrací do klubů.
Důvod? Prodloužené reprezentační okno se čtyřmi utkáními Ligy národů 2026/27 v rychlém sledu. Klopp před startem otevřeně říkal, že nechce spoléhat na jednu jedenáctku a hledá rovnováhu mezi výsledky a rozvojem. „Nevím, jestli Německo patří mezi kandidáty na další titul,“ prohlásil den před zápasem. Po remíze dodal, že tým „ještě nebyl na cestě k dokonalosti“.
Ve skupině A2 vede po prvním kole Řecko se třemi body po výhře 2:1 v Srbsku. Německo i Nizozemsko mají po bodu, Srbsko nulu. Další zápas čeká Kloppa už 27. září doma proti Řecku.
Co ukázal jeden večer v Amsterdamu
Kloppův první zápas odhalil dvě věci najednou. Energii, pressing, bojovnost, organizovanou obranu, to všechno v Amsterdamu bylo. Ale taky křehkost v nastavení, absenci zažitých automatismů a tým, který ještě neví, jak dovést těsný zápas do konce.
Bod z Amsterdamu není špatný výsledek. Jenže Klopp ví líp než kdokoli jiný, že rozdíl mezi bodem a třemi body v 92. minutě definuje celé turnaje. A že muž, který mu ten rozdíl vzal, nosí dres, který mu sám kdysi pomáhal oblékat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle