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Muž klečel na chodníku a modlil se ke Slunci, další popíjel a obtěžoval okolí

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Práce městského strážníka v Plzni je pestrá. Dokládá to výčet událostí, které během své služby řešila jedna směna, od bezdomovců spících u podchodu přes opilého výtržníka až po chlapíka, který držel slib mlčení a v tichosti se modlil ke Slunci.
Muž klečel na chodníku a modlil se ke Slunci, další popíjel a obtěžoval okolí

Muž klečel na chodníku a modlil se ke Slunci, další popíjel a obtěžoval okolí

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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