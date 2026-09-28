Česko má svého Mr. Olympia, mezi zdravými sportovci zazářil handicapovaný Martin

Třiapadesátiletý Martin Bihary z Rokycan si splnil svůj sen. Nastoupil do prestižní soutěže Mr. Olympia a svým výkonem, kdy bez problémů zvedl 190 kilogramů na bench press, zcela ovládl svou kategorii.
„Strašně moc děkuji všem fanouškům i sponzorům. Samozřejmě děkuji své manželce, mamince, tatínkovi, sestřičce, bráškovi, dětičkám a kamarádům. Všem děkuji za podporu. Mějte se fanfárově a v úterý ve fitku ve Sportcentrum Kasárna Rokycany už se jde makat,“ vzkázal svým sledujícím na sociálních sítích.
Proč děkoval v prvé řadě hlavně sponzorům? Bez nich by se totiž do Las Vegas nepodíval. Musel uhradit nejen startovné, ale také samotnou cestu, ubytování a asistenta. Martin má totiž od dětství zdravotní problémy.
„Narodil jsem se s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu a měl jsem náběh na lehkou mozkovou obrnu. Na jedno oko vidím pouze z 20 procent, na druhé nevidím vůbec. Přesto jsem prožil krásné dětství v Janově u Rokycan, kde jsem vyrůstal mezi zdravými dětmi,“ popisuje Martin.
Sport je součástí mého života už více než 40 let. Za tu dobu jsem měl možnost závodit nejen mezi zrakově postiženými sportovci, ale i mezi zdravými – a právě tahle kombinace mě naučila, že limity existují hlavně v hlavě.Martin Bihary — držitel titulu Mr. Olympia v kategorii Masters 3 - 100kg
Už jako dítě si nepřipouštěl svá omezení, přičemž zásadní zlom přišel v pubertě, kdy ho zcela fascinovaly akční filmy a bojové sporty. Deset let se věnoval karate. „Právě bojové sporty mi pomohly překonat těžké období šikany na základní škole i učilišti a výrazně posílily moje sebevědomí. V patnácti letech jsem začal navštěvovat posilovnu s jasným cílem – stát se silnějším, fyzicky i mentálně,“ vzpomíná.
Roky dřiny v posilovně zužitkoval, když v osmnácti letech pracoval jako ostraha na diskotékách. Časem se rozhodl plně věnovat vrcholovému sportu, konkrétně vzpírání. Po třech letech tréninku získal titul mistra ČR. Za svou kariéru již získal řadu světových titulů v bench pressu a reprezentoval republiku i na vrcholných mezinárodních akcích. Mezi jeho významné úspěchy patří také účast na paralympijských hrách a řada medailových umístění na mistrovstvích světa a Evropy.