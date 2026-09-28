Na nový sjezd z D1 si Brňané počkají. Stavba u Černovické terasy začne pozdějiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na nový sjezd z D1 si Brňané počkají. Stavba u Černovické terasy začne později
Hokejisté Pardubic zvítězili v 5. kole extraligy v Brně 5:3. Souboj dvou posledních mistrů rozhodly tři...
V místě hromadného hrobu více než tisícovky lidí na brněnském Ústředním hřbitově vznikne pietní místo.
Nejen jihomoravské lesy jsou v těchto dnech plné pokladů. V zápalu lovu hub se ovšem může stát mnohé. O tom...
V brněnské zoo mají velký důvod k radosti, na Mniší horu se totiž přistěhoval sedmiletý tygr sumaterský....
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →