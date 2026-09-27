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Češka poprvé povede mezinárodní organizaci pro leteckou archeologii

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Obrovský úspěch pro Západočeskou univerzitu v Plzni, a především pro Lenku Starkovou. Stala se vůbec první Češkou, která stanula v čele mezinárodní Aerial Archaeology Research Group (AARG), tedy organizace zaměřené na výzkum archeologické krajiny. Využívá přitom drony a další moderní technologie.
Češka poprvé povede mezinárodní organizaci pro leteckou archeologii

Češka poprvé povede mezinárodní organizaci pro leteckou archeologii

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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