Češka poprvé povede mezinárodní organizaci pro leteckou archeologii

„Zvolení do této pozice je pro mě velkou ctí, ale zároveň ho vnímám jako závazek. AARG pro mě není jen odborná organizace. Je to komunita lidí, kteří se dlouhodobě potkávají, sdílejí zkušenosti a posouvají obor dál. O to víc si vážím důvěry, kterou jsem od kolegů dostala,“ říká Lenka Starková.
V čele AARG stráví následující tři roky. Spolu s dalšími členy výkonného výboru bude zodpovědná za chod organizace, její další odborné směřování, mezinárodní spolupráci i přípravu dalších výročních konferencí. Ta poslední se teď konala v Plzni.
Ráda bych, aby AARG dokázala reagovat na rychlý vývoj digitálních metod, které dnes zásadně mění způsob, jakým archeologickou krajinu poznáváme — Lenka Starková, archeoložka
Pro Západočeskou univerzitu v Plzni znamená její zvolení také výraznější zastoupení plzeňské archeologie na mezinárodní scéně. Vůbec poprvé za více než čtyři desetiletí existence AARG totiž bude tato odborná organizace řízena zástupcem české archeologie.
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Profesní dráha Lenky Starkové je s výzkumem krajiny spojená dlouhodobě. Od roku 2013 působí na Blízkém východě, především v iráckém Kurdistánu a Iráku. Práce s krajinou a prostorovými daty ji postupně přivedla k intenzivnějšímu využívání digitálních technologií v archeologii. Není tak náhodou, že spoluzakládala Centrum digitální archeologie na plzeňské univerzitě.
„Intenzivně se zabývá problematikou takzvané konfliktní krajiny a ohrožením kulturního dědictví. Pomocí satelitních snímků a retrospektivní analýzy mapuje rychlé ničení a proměnu venkovské krajiny v důsledku válečných událostí 20. a 21. století. Všechny tyto aktivity propojuje dlouhodobá spolupráce s českými i zahraničními odborníky a institucemi a kombinace digitálních metod s terénním archeologickým výzkumem,“ Klára Vanková z Fakulty Filozofické ZČU.
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Běžnou součástí archeologického bádání jsou dnes drony, senzory i křídla. S nástupem nových technologií se záběr AARG neustále rozšiřuje. Organizace proto propojuje archeology pracující s dálkovým průzkumem Země, prostorovými daty a digitálními metodami při výzkumu archeologických lokalit a historické krajiny.