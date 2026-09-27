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Svépomocí opravenou šumavskou kapličku vysvětili biskup i režisér Strach

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Zabralo to rok. Ze zpustlé ruiny na Svojších se opět stalo lákadlo, za kterým jezdí milovníci Šumavy. Kapli Andělů páně v sobotu vysvětili biskup Pavel Posád i oblíbený režisér Jiří Strach. Dorazily stovky lidí.
Svépomocí opravenou šumavskou kapličku vysvětili biskup i režisér Strach

Svépomocí opravenou šumavskou kapličku vysvětili biskup i režisér Strach

Zdroj: Richard Brož
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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