Šest titulů na kurtu, sedmý z lavičky. Strýcová se při prvním pokusu zařadila vedle Evertové a Billie Jean Kingové

Barbora Strýcová znala pocit vítězství v Billie Jean King Cupu velmi dobře ještě předtím, než si letos poprvé sedla na českou kapitánskou lavičku. Byla členkou šesti vítězných týmů z let 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2018, tedy generace, která z českého ženského tenisu na několik let udělala téměř automatického kandidáta na trofej. Letos převzala mužstvo po Petru Pálovi a svůj první finálový turnaj v nové roli zakončila dvanáctým českým titulem.
Tím se zároveň dostala do neobvykle malé společnosti. Oficiální Billie Jean King Cup uvádí Strýcovou vedle Margaret Courtové, Chris Evertové a Billie Jean Kingové jako jednu ze čtyř žen, které soutěž dokázaly vyhrát jako hráčky i kapitánky.
Přechod z kurtu na lavičku přitom není automatický
Sport je plný bývalých skvělých hráčů, kteří zjistili, že vést tým znamená úplně jiný druh práce. Na kurtu rozhodujete o vlastním pohybu, riziku a emocích. Kapitán musí stejné věci sledovat u několika lidí zároveň, některého hráče neposlat do zápasu vůbec a potom nést odpovědnost za výsledek, který už nemůže ovlivnit vlastní raketou.
Strýcová přitom převzala mimořádně silnou sestavu, což jí práci v jednom směru usnadnilo a v jiném komplikovalo. Pokud máte Muchovou, Noskovou, Bouzkovou a Siniakovou, není problém najít dvě kvalitní singlistky. Problém je rozhodnout, které dvě z nich jsou pro konkrétní zápas nejlepší, a zároveň udržet zbytek týmu připravený.
Právě v tom během finálového týdne uspěla. Proti Británii použila Bouzkovou s Noskovou, proti Španělsku poslala místo Bouzkové Muchovou a stejnou dvojici ponechala pro finále. Všechny tři série skončily 2:0.
Na Strýcovou navíc čekalo velmi nepříjemné dědictví
Petr Pála vedl český tým osmnáct let a získal šest titulů, čímž se stal nejúspěšnějším kapitánem historie soutěže. Nahradit člověka s podobnou bilancí znamená vstoupit do role, v níž obyčejný solidní výsledek může snadno vypadat jako ústup ze slávy.
Strýcová však při první cestě na finálový turnaj nemusela řešit přechodné období ani obhajovat dlouhodobou stavbu projektu. Prostě dostala velmi kvalitní generaci a dokázala ji dovést k trofeji. To je možná méně romantické než příběh budování od nuly, ale pro kapitána představuje stejně náročnou zkoušku: s nejlepším týmem máte také nejvyšší očekávání.
Sedmý titul proto vypadá úplně jinak než předchozích šest
Na prvních šesti se Strýcová mohla podílet bodem na kurtu, energií na lavičce nebo zkušeností v kabině. Tentokrát měla poslední slovo při sestavě a sledovala, jak její rozhodnutí realizují jiné hráčky.
Právě proto dává její letošní trofej kariéře hezké pokračování. V roce 2018 slavila poslední český titul jako hráčka. O osm let později převzala reprezentaci a hned při první velké kapitánské zkoušce ji vrátila na stejné místo.
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Zdroje: Billie Jean King Cup – Strycova honoured to join exclusive BJK Cup club [1], WTA – Czechia wins 12th Billie Jean King Cup title [2], Billie Jean King Cup – 2026 Finals records and milestones [3].