Velký ruský vlastenec Pljuščenko poslal syna závodit za Ázerbájdžán. Dříve přitom zuřil nad zrádci vlasti

Syn olympijského šampiona Alexandr Pljuščenko debutoval v září 2026 na juniorské Grand Prix v Ankaře v dresu Ázerbájdžánu. Jeho otec přitom ještě v roce 2022 ostře odmítal jakoukoli změnu vlajky.
Říjen 2022. Jevgenij Pljuščenko, dvojnásobný olympijský medailista a jeden z nejslavnějších krasobruslařů historie, sedí před kamerou a mluví jasně: nechápe, jak se sportovec může kvůli účasti na olympiádě „vzdát své země“, svého prezidenta, zdrojů, které ho vynesly na vrchol. O pár měsíců dřív, v březnu téhož roku, říkal, že z Ruska nikam neodjíždí a že je hrdý, že je Rus. Uplynuly čtyři roky. A jeho vlastní syn nastoupil na led v Ankaře s ázerbájdžánskou vlajkou na dresu.
Co přesně Pljuščenko říkal, a co udělal
Kontext je důležitý. Mezinárodní bruslařská unie (ISU) v březnu 2022 vyřadila ruské a běloruské sportovce z mezinárodních soutěží. V Rusku se okamžitě rozjela debata: mají sportovci přijmout podmínky návratu, případně změnit reprezentaci? Pljuščenko se tehdy zařadil mezi nejhlasitější odpůrce jakéhokoli ústupku. Na Sports.ru v říjnu 2022 prohlásil, že „upřímně nechápe“, jak se někdo může vzdát své země kvůli olympijským hrám. Nepadla konkrétní jména, ale tón byl jednoznačný: kdo odejde, zrazuje.
O necelé čtyři roky později, v květnu 2026, šéf ruské krasobruslařské federace Anton Sicharulidze potvrdil, že třináctiletý Alexandr Pljuščenko dostal ázerbájdžánský pas a federace mu dala zelenou k přestupu. Rodiče rozhodli. Vše legitimní.
Rodičovská obhajoba versus vlastní slova
Pljuščenko a jeho manželka, producentka Jana Rudkovská, přestup synovi hájí čtyřmi argumenty. Alexandr je nezletilý. Nikdy nebyl členem ruské reprezentace, takže „nikomu nezabral místo“. Stát ho nefinancoval, platili ho máma a táta. A trénovat bude dál v Moskvě, v otcově akademii Angels of Plushenko.
Rudkovská v rozhovoru pro Sport24 v červenci 2026 vysvětlovala, že syn potřeboval mezinárodní starty, protože „jsou určité potíže s přítomností Ruska na světových šampionátech“. Alexandr prý chtěl soutěžit, aby „byl nějaký pohyb“; ve třinácti letech v Rusku čelil starším juniorům a motivace klesala. Ázerbájdžán si podle rodiny vybral sám, po zkušenosti z tamních ledních show: „V té zemi mě všichni milují.“
Kariérní logika je srozumitelná. Jenže právě proto tak ostře vyniká rozpor. Pljuščenko v roce 2022 principiálně odmítal, aby sportovec měnil vlajku kvůli mezinárodní průchodnosti. Teď jeho rodina dělá přesně to, jen to překládá do jazyka rodičovské pragmatiky.
Není sám: ázerbájdžánská cesta z Pljuščenkovy akademie
Alexandr není ojedinělý případ. Rudkovská v červenci 2026 prozradila, že povolení k přestupu od ISU dostali tři sportovci z jejich akademie: kromě Alexandra také Veronika Žilinová a Kira Trofimovová. Žilinová už v květnu 2025 veřejně psala, že chce reprezentovat Ázerbájdžán. Mimo Pljuščenkův okruh je srovnatelný příběh Sofji Samodelkinové, která přestoupila do Kazachstánu a svůj krok vysvětlila jednoduše: „Nechtěla jsem všechno profouknout.“
Ázerbájdžán přitom není v mužském krasobruslení prázdná schránka. Na mistrovství světa 2026 startoval za tuto zemi Vladimir Litvincev, na zimních olympijských hrách v Turíně 2026 rovněž. Pro mladého bruslaře to znamená funkční závodní platformu s menší vnitřní konkurencí a přímější cestou k nominacím.
Podle oficiálního profilu ISU má Alexandr tréninkovou základnu uvedenou jako „Moscow/RUS, Baku“. Formálně reprezentuje Ázerbájdžán, výkonnostně zůstává ukotvený v ruském prostředí. Žádná emigrace. Žádný dramatický rozchod.
Pravidla, věk a olympijský horizont
Důležitý detail: ISU u singlistů nevyžaduje vždy změnu občanství. Podle článku 8.3 soutěžního řádu lze startovat za členskou federaci, jejíž občanství závodník nedrží, pokud má takzvané povolení k přestupu a souhlas předchozí federace. U Alexandra byla situace jednodušší i tím, že předtím na mezinárodní scéně vůbec nestartoval, a odpadla tak standardní dvanáctiměsíční čekací lhůta.
Jeho mezinárodní debut proběhl na juniorské Grand Prix v Ankaře 17.–19. září 2026. Skončil třináctý. Je mu třináct let a olympiáda 2030 pro něj věkově nepřipadá v úvahu: ISU vyžaduje u mužů v singlu sedmnáct let před 1. červencem předcházejícím dané sezoně. Rodina to ví a otevřeně mluví o horizontu zimních her 2034.
Mezitím se od sezony 2026/2027 otevírá i jiná cesta: ISU spouští návrat ruských a běloruských sportovců pod statusem AIN, bez vlajky, hymny a státní symboliky, při individuálním prověření neutrality. K 10. září 2026 bylo podáno 234 neutralitních formulářů. Pro Alexandra to ale nic nemění. Ázerbájdžánská cesta je otevřená, funguje a dává sportovní smysl.
Jak to Rusko přijalo
Institucionální reakce byla překvapivě měkká. Sicharulidze mluvil o legitimním postupu bez porušení pravidel. Legendární trenérka Taťána Tarasovová odmítla přestup třináctiletého chlapce označovat za „ztrátu“ pro ruské krasobruslení. Rudkovská ale přiznala, že po oznámení přišla vlna internetové nenávisti, a že rodina syna předem varovala: „Říkali jsme mu, že ho budou nenávidět.“ Podle ní ji veřejně nekritizoval žádný aktivní sportovec. Spíš politici a anonymní publikum.
Tichý souhlas establishmentu dává smysl. U dítěte, které nikdy nereprezentovalo Rusko a nebylo státem financováno, se snáze obhájí „legální kariérní krok“ než politický přeběh hotové hvězdy. Jenže právě tato pragmatická ochota, u Pljuščenkových i u federace, ukazuje, jak rychle se v ruském sportu posouvají hranice toho, co je přijatelné. V roce 2022 byla změna vlajky zrada. V roce 2026 je to rodičovské rozhodnutí.
Třináctiletý Alexandr Pljuščenko trénuje v Moskvě, závodí za Baku a jeho otec mu k tomu dal požehnání. Slova z roku 2022 nikdo nesmazal. Jen se přestala opakovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta