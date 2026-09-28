Co vidí policista, když naskenuje váš pas? Většina Čechů to vůbec netuší

Obsah článku
Stojíte unavení po dlouhém letu a sledujete úředníka, jak bere váš cestovní pas a přikládá ho k optické čtečce. Ozve se tiché pípnutí. Chvíli upřeně zírá do monitoru, přejede pohledem na vás, znovu na obrazovku – a pak vám doklad s kývnutím vrátí.
Kolem toho, co se v tu chvíli na jeho monitoru objeví, koluje spousta mýtů. Někteří si představují, že policista během vteřiny čte jejich zdravotní záznamy, daňová přiznání, výpis z bankovního účtu nebo seznam přestupků za špatné parkování. Skutečnost je prozaičtější, ale technologicky fascinující.
Dva podivné řádky, které odemykají váš digitální otisk
Základem celého procesu je strojově čitelná zóna, známá pod zkratkou MRZ. Jde o ty dva řádky plné písmen, čísel a šipek na spodní straně datové stránky pasu. Když policista pas položí na skener, přístroj tyto znaky opticky přečte a systém okamžitě získá standardní údaje: celé jméno, státní občanství, datum narození, pohlaví, číslo pasu a datum jeho platnosti.
Znaky v MRZ zóně obsahují také kontrolní číslice vypočítané speciálním algoritmem. Čtečka díky nim okamžitě odhalí chybu tisku nebo špatné naskenování ještě před dotazem do databáze.
Tato data slouží zároveň jako šifrovací klíč. Většina moderních českých pasů totiž obsahuje bezkontaktní čip RFID, který funguje na mezinárodním standardu ICAO. Optické přečtení spodních řádků odemkne přístup k tomuto čipu – a právě nutnost nejprve naskenovat MRZ řádky slouží jako bezpečnostní ochrana. Zabraňuje tomu, aby někdo data z vašeho pasu přečetl bezdrátově na dálku, když ho máte schovaný v kapse nebo v tašce.
Čtečka z čipu stáhne digitálně podepsaná data, která do něj uložil stát při výrobě dokladu. Na monitoru policisty se v tu chvíli zobrazí digitální fotografie držitele ve vysokém rozlišení. Ta je klíčová, protože vylučuje možnost, že by někdo v pasu fyzicky vyměnil vytištěnou fotku za svou vlastní.
Pokud by byla datová stránka mechanicky pozměněna, systém nahlásí neshodu s daty na čipu. U dospělých pasů jsou na čipu uloženy také digitální otisky prstů, obvykle ukazováčků obou rukou. K těmto biometrickým údajům má však přístup pouze oprávněný orgán se speciálními bezpečnostními certifikáty. Běžný policista na hranici otisky nevidí jako obrázek, systém je pouze porovnává, pokud je nutná dodatečná verifikace.
Ultrafialové světlo odhalí padělek během vteřiny
Zároveň se prověřují bezpečnostní prvky dokladu. Skener nesnímá stránku jen v běžném světle, ale také pod ultrafialovým a infračerveným zářením. Na obrazovce se okamžitě vyhodnotí, zda svítí správná fluorescenční vlákna, zda sedí vodoznaky, hologramy a speciální barvy.
Pokud by šlo o padělek vytištěný na kvalitní tiskárně, skener ho během sekundy odhalí. Tím ale celá akce nekončí. To nejzásadnější se odehrává na pozadí v mezinárodních databázích.
Přečtené číslo pasu a vaše osobní údaje systém okamžitě a automaticky odešle do několika bezpečnostních registrů současně. Prvním z nich je Schengenský informační systém, známý jako SIS. Ten funguje v celém schengenském prostoru a slouží jako společná bezpečnostní síť.
Systém během zlomku vteřiny zkontroluje, zda na vás není vydán evropský zatýkací rozkaz, zda nejste vedeni jako pohřešovaná osoba, zda nemáte zákaz vstupu do schengenského prostoru nebo zda se nejedná o doklad, který byl nahlášen jako ztracený či odcizený.
Druhým prověřovaným zdrojem je celosvětová databáze Interpolu, konkrétně registr SLTD – databáze kradených a ztracených cestovních dokladů. Tato databáze obsahuje desítky milionů záznamů z celého světa.
Pokud byste například před třemi lety nahlásili ztrátu pasu na policii, pak ho našli zapadlý za skříní a rozhodli se na něj odletět na dovolenou, systém okamžitě spustí poplach. V databázi je totiž doklad stále veden jako neplatný a policista uvidí červené varování, které znamená jediné: doklad zabavit a držitele zadržet k podání vysvětlení.
Policista má samozřejmě přístup také do národních policejních evidencí. V nich se prověřuje, zda nejste osobou v celostátním pátrání, zda proti vám není vedeno trestní stíhání vyžadující zadržení nebo zda nemáte soudem uložený zákaz vycestování.
Co policista nikdy neuvidí – a co ano
Co naopak policista na své obrazovce nikdy neuvidí? V systému se nezobrazují žádné informace o bankovních účtech, výši vašeho majetku ani aktuální dluhy, pokud na vás není vydán přímo příkaz k zatčení související se závažnou hospodářskou kriminalitou.
Policista nevidí vaši zdravotní dokumentaci, záznamy od praktického lékaře ani to, jaké léky užíváte. Nevidí ani vaše zaměstnání, rodinný stav, politickou příslušnost nebo běžné záznamy o drobných přestupcích, které nesouvisejí s pátráním.
Často se lidé také mylně domnívají, že policista okamžitě vidí celou historii jejich cestování za posledních deset let. Tak tomu v praxi není. Systém mu neukáže kompletní itinerář vašich minulých dovolených, pokud k tomu není zvláštní důvod v rámci specializovaného vyšetřování.
Cestovní historie se sice postupně mapuje v rámci nově zaváděných systémů vstupu a výstupu na vnějších hranicích Evropské unie – systém EES je již plně funkční od dubna 2026 a u cizinců z nečlenských zemí zcela nahradil klasická fyzická razítka v pasech – ale na běžném monitoru nesvítí seznam všech zemí, které jste v životě navštívili.
V praxi tedy policista vidí velmi čisté, strukturované rozhraní. Zobrazí se mu vaše oficiální identita, ověřená fotografie z čipu, potvrzení o pravosti fyzického pasu a série zelených indikátorů, které potvrzují, že vaše jméno ani číslo dokladu nefigurují v žádné z pátracích databází.
Celý tento komplikovaný proces výměny dat mezi letištěm, národními servery a mezinárodními centrálami v Lyonu nebo Štrasburku trvá sotva tři vteřiny. Pokud je vše v pořádku, obrazovka zůstává klidná, policista zavře váš pas, popřeje vám šťastnou cestu a vy pokračujete dál do odletové haly – aniž byste tušili, kolik bezpečnostních kontrol proběhlo během jediného nadechnutí.
Zdroje článku: vecer.com, abc.net.au, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová