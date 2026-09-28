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Co vidí policista, když naskenuje váš pas? Většina Čechů to vůbec netuší

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Přepážka pasové kontroly, únava po letu a tiché pípnutí skeneru. Úředník zírá do monitoru, pak na vás a vrací doklad. Co se během těch pár vteřin dozvěděl?
Co vidí policista, když naskenuje váš pas? Většina Čechů to vůbec netuší

Co vidí policista, když naskenuje váš pas? Většina Čechů to vůbec netuší

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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